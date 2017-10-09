Facebook'un ardından Google da Rusya kaynaklı reklamlar tespit etti

ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde Rusya'nın; Facebook, Twitter ve Google gibi internet platformlarında dezenformasyon çalışması yürüttüğü, ABD makamlarınca uzun bir süredir iddia ediliyordu. Bu iddiaları destekleyecek ilk açıklama geçtiğimiz ay Facebook'tan gelirken Washington Post'un haberine göre Google da Rusya'nın dezenformasyon çalışmasına dair bazı emareler tespit etti. İddialara göre Rus ajanları, dünyanın en büyük online reklamcılık işini yürüten Google'da; Gmail, YouTube ve arama motoru dahil olmak üzere çeşitli platformlarda on binlerce dolarlık reklam çalışması yürüttü.





Sanıldığından Daha Geniş Kapsamlı Olabilir

Daha önceki açıklamalarında platformlarında Rusya'nın reklam çalışmalarına yönelik herhangi bir bulguya rastlamadığını belirten Google, ABD Kongresi'nin talebi ile konunun tekrar ele alınması için yeni bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada görev alan bir çalışanın Washington Post'a verdiği bilgilere göre şirket, Rusya'nın reklam faaliyetlerini ortaya çıkardı ancak veriler henüz kamuoyuyla paylaşmış değil. Ayrıca reklam faaliyetlerini yürüten kaynakların geçtiğimiz ay Facebook'un tespit ettiği kaynaklardan da farklı olduğu ileri sürülüyor. Eğer iddialar doğruysa Rusya kaynaklı reklam çalışmaları sanıldığından çok daha geniş kapsamlı olabilir.





Geçtiğimiz ay Rusya'nın Facebook üzerinden, ABD'deki seçim sonuçlarına etki edebilecek nitelikte bölücü reklamlar yayınladığını kaydeden Facebook, toplam 3000 adet reklam için Rusya kaynaklı sahte Facebook sayfalalarının 100.000$'lık ödeme yaptığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD Kongresi; Twitter, Facebook ve Google'ı ifade vermeye davet ederken Rusya'nın başkanlık seçimlerine olan müdahalesini araştırmak için sosyal ağlardaki reklam faaliyetlerini incelemeye başlamıştı.