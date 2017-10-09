Facebook'un ardından Google da Rusya kaynaklı reklamlar tespit etti

Sanıldığından Daha Geniş Kapsamlı Olabilir
Daha önceki açıklamalarında platformlarında Rusya'nın reklam çalışmalarına yönelik herhangi bir bulguya rastlamadığını belirten Google, ABD Kongresi'nin talebi ile konunun tekrar ele alınması için yeni bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada görev alan bir çalışanın Washington Post'a verdiği bilgilere göre şirket, Rusya'nın reklam faaliyetlerini ortaya çıkardı ancak veriler henüz kamuoyuyla paylaşmış değil. Ayrıca reklam faaliyetlerini yürüten kaynakların geçtiğimiz ay Facebook'un tespit ettiği kaynaklardan da farklı olduğu ileri sürülüyor. Eğer iddialar doğruysa Rusya kaynaklı reklam çalışmaları sanıldığından çok daha geniş kapsamlı olabilir.
Geçtiğimiz ay Rusya'nın Facebook üzerinden, ABD'deki seçim sonuçlarına etki edebilecek nitelikte bölücü reklamlar yayınladığını kaydeden Facebook, toplam 3000 adet reklam için Rusya kaynaklı sahte Facebook sayfalalarının 100.000$'lık ödeme yaptığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD Kongresi; Twitter, Facebook ve Google'ı ifade vermeye davet ederken Rusya'nın başkanlık seçimlerine olan müdahalesini araştırmak için sosyal ağlardaki reklam faaliyetlerini incelemeye başlamıştı.
https://www.theverge.com/2017/10/9/16446970/google-russia-ads-youtube-gmail Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşünün ki Rusya on binlerce dolarlık reklam çalışması yürütmüş. Buna bir de Facebookdaki 100 BİN dolarlık bölücü propagandayı eklersek evet..... seçimi neden Hillary kaybetti anlamış oluruz.
Türkiye bu güne kadar boşuna zaman geçirmiş. Bassaydık üç beş milyon doları istediğimizi başkan seçtirir koskoca ABD'yi parmağımızın ucunda oynatırdık. Biz çok safız arkadaş.