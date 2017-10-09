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Facebook'un ardından Google da Rusya kaynaklı reklamlar tespit etti

İddialara göre Google, Rus ajanlarının; YouTube, Gmail, arama motoru ve diğer Google platformlarında on binlerce dolarlık reklam çalışması yürüttüğünü tespit etti.
1 yıl
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Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Facebook'un ardından Google da Rusya kaynaklı reklamlar tespit etti
ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde Rusya'nın; Facebook, Twitter ve Google gibi internet platformlarında dezenformasyon çalışması yürüttüğü, ABD makamlarınca uzun bir süredir iddia ediliyordu. Bu iddiaları destekleyecek ilk açıklama geçtiğimiz ay Facebook'tan gelirken Washington Post'un haberine göre Google da Rusya'nın dezenformasyon çalışmasına dair bazı emareler tespit etti. İddialara göre Rus ajanları, dünyanın en büyük online reklamcılık işini yürüten Google'da; Gmail, YouTube ve arama motoru dahil olmak üzere çeşitli platformlarda on binlerce dolarlık reklam çalışması yürüttü.


Sanıldığından Daha Geniş Kapsamlı Olabilir 

Daha önceki açıklamalarında platformlarında Rusya'nın reklam çalışmalarına yönelik herhangi bir bulguya rastlamadığını belirten Google, ABD Kongresi'nin talebi ile konunun tekrar ele alınması için yeni bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada görev alan bir çalışanın Washington Post'a verdiği bilgilere göre şirket, Rusya'nın reklam faaliyetlerini ortaya çıkardı ancak veriler henüz kamuoyuyla paylaşmış değil. Ayrıca reklam faaliyetlerini yürüten kaynakların geçtiğimiz ay Facebook'un tespit ettiği kaynaklardan da farklı olduğu ileri sürülüyor. Eğer iddialar doğruysa Rusya kaynaklı reklam çalışmaları sanıldığından çok daha geniş kapsamlı olabilir.


Geçtiğimiz ay Rusya'nın Facebook üzerinden, ABD'deki seçim sonuçlarına etki edebilecek nitelikte bölücü reklamlar yayınladığını kaydeden Facebook, toplam 3000 adet reklam için Rusya kaynaklı sahte Facebook sayfalalarının 100.000$'lık ödeme yaptığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD Kongresi; Twitter, Facebook ve Google'ı ifade vermeye davet ederken Rusya'nın başkanlık seçimlerine olan müdahalesini araştırmak için sosyal ağlardaki reklam faaliyetlerini incelemeye başlamıştı.     


https://www.theverge.com/2017/10/9/16446970/google-russia-ads-youtube-gmail Yorum Yaz
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HesapsızKitapsız 1 yıl
İstedikleri kişiyi başkan seçtiremeyince zıvanadan çıkan Amerikan teknoloji, finans ve medya sermayesinin palavraları.

Düşünün ki Rusya on binlerce dolarlık reklam çalışması yürütmüş. Buna bir de Facebookdaki 100 BİN dolarlık bölücü propagandayı eklersek evet..... seçimi neden Hillary kaybetti anlamış oluruz.
Türkiye bu güne kadar boşuna zaman geçirmiş. Bassaydık üç beş milyon doları istediğimizi başkan seçtirir koskoca ABD'yi parmağımızın ucunda oynatırdık. Biz çok safız arkadaş.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Amerikanın halkı reklamlara kanmaya başlamışsa o zaman çeşme sularını kontrol ettirsinler. Biri ilaç falan katıyordur.
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