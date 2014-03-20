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Facebook'un aylık oyuncu sayısı 375 milyon oldu

5 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un aylık oyuncu sayısı 375 milyon oldu
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Kullanıcı sayısı toplamda 1.3 milyar seviyesine ulaşan Facebook, mobil cihazların yaygınlaşması ile birlikte oyuncu kitlesini kaybetmeye başladı. Bununla birlikte ekosistem halen önemli bir oyuncu kitlesini elinde bulunduruyor.

GDC 2014 etkinliğinde bir açıklama yapan Facebook, aylık aktif oyuncu sayısının 375 milyon olduğunu belirtti. Bu rakam ayda en az bir kere bir oyuna katılan kullanıcıları kapsıyor. Günlük olarak kullanıcılara gönderilen oyun davetleri ise 735 milyon adede ulaşmış durumda. 

Bir oyunu iki veya daha fazla platformda oynayan kullanıcılar, sadece masaüstünde oynayan kullanıcılardan 3.3 kez daha fazla oyun içi harcama yapıyor. Ayrıca bu oyuncular daha fazla reklamlara tıklıyor.

Facebook'da en fazla oynanan oyun Candy Crush Saga. Bu oyun ayrıca tüm zamanların da en popüler oyunu haline gelmiş durumda. Ardından Farm Heroes Saga ve Pet Rescue Saga oyunları geliyor. Bu üç oyun da King firmasının elinden çıkmıştı.  

http://mashable.com/2014/03/19/facebook-games-stats/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
canguler917 5 yıl
oyunlarindan baska ilgi cekici yonu kalmadi zaten facebook un
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Avatar.Aang 5 yıl
yarısı milletin 2. hesapları. Habire can isteyip duruyorlar deli oluyorum
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Mr. Jingles 5 yıl
Şu Facebook'tan oyun isteği gönderenlerden bıktığım için kim varsa hem isteklerini engelliyorum hem de uygulamayı engellediğim için istek falan gelmiyor. En iyisi böyle. Hem oyunlar niyeyse kişilerin profil bilgilerine erişmek istiyor ve bu durum beni oldum olası sinir etmiştir.
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