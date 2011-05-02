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Facebook'un gelirleri artıyor, piyasa değeri 100 milyar dolara koşuyor

8 yıl
30,3b
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51
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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"Onu aklımdan çıkarmak için bir şeyler yapmalıyım. İhtiyacım olan tek şey yeni bir fikir...". Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg için Facebook macaresı, kendisine pas vermeyen kızı (The Accidental Billionaries kitabına göre) unutmak için yurt odasında oluşturduğu Facemash sitesiyle başlamış, sitenin yoğun ilgi görmesi fakat Harvard Üniversitesi'nin kurallarına aykırı olmasından ötürü kapatılmasıyla (Zuckerberg'in kendisi tarafından) yeni bir boyut kazanmıştı. Dünya genelinde 600 milyondan fazla üyesi olan ve bu bakımdan yerkürenin en popüler sosyal paylaşım sitesi olarak açık ara önde yer alan Facebook, halka açık bir şirket olmadığından mali yapısı ve piyasa büyüklüğü hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak birkaç yıl kadar önce Microsoft ile başlayan yatırım sürecinin geldiği nokta ve şirketin aldığı son yatırımlar, inanılmaz büyüklüğü gözler önüne seriyor.

Kısa bire süre önce Goldman Sachs ve Rusya merkezli Digital Sky Technologies firmalarından aldığı yatırımla piyasa değerinin 50 milyar dolar civarın olduğu hesaplanan Facebook'un hızlı bir şekilde 100 milyar dolar seviyesine doğru hareket ettiği bildiriliyor. Ocak ayında yapılan tahminlerin ötesinde gelir elde etmesi beklenen Facebook için bu rakamın 4 milyar dolar civarında olabileceği öngörülüyor. Finansal yapısındaki güçlenmeye bağlı olarak bu yıl içerisinde halka arz edilebileceği üzerinde durulan Facebook'un, 100 milyar dolar gibi bir büyüklük üzerinden işlem görebileceği de analistlerin üzerinde durduğu detaylar arasında yer alıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden birisi olan Facebook için bir süre öncesine kadar yoğun kullanıcı trafiğini sıcak paraya dönüştürmekte sıkıntı çektiği tartışılmış, firmanın yeni iş modelleri üzerinde çalıştığı belirtilmişti.


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ÇayLaK KRaL 8 yıl en beğenilen
Koskoca msn devri kapanmaya başladı bu da gidecek.
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D-KaoSee 8 yıl
CodeMachine
abi bu adam acıyorum, bu yaşta milyarder olmak bence çok kötü, gençken hayallerin olmalı ve bu hayallerin peşinden koşmalısın ki hayatın bir tadı olsun, 100 milyar dolarlık bir şirketin sahibinin ne hayai olabilirki. Olsa olsa ölümsüzlük vs. gibi artık sapkın denilebilecek şeyler olabilir.

Dert ettğin seye bak benım de bu genc yasımda okadar param olsun varsın hayallerim olmasın (biz kuruyoruzda ne oluyo şizofren oluyoruz =))
CodeMachineabi bu adam acıyorum, bu yaşta milyarder olmak bence çok kötü, gençken hayallerin olmalı ve bu hayallerin peşinden koşmalısın ki hay...
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Fatz 8 yıl
Şu anda cok fazla sorun ve hata var sitede. Bu haliyle 100 milyar dolara dogru koşmasi gayet sinir bozucu :)
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DH Misafiri 7 yıl
Ne son 2-3 senesi ya nesilden nesle akıyor lanet şey.
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telaviv22 7 yıl
Vay canına
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DH Misafiri 7 yıl
minimum 5 maksimum 10 yıl daha feysin krallığı devam eder...ileri vade de google bu krallığı kendi sosyal ağlarıyla devir alır ve uzunca bir müddet devam ettirir..
Tabi feysi de kutlamak lazım bu kadar kısa vade de bu kadar başarı gerçekten güzel bir şey.
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SerseriGezgin 7 yıl
Hala Facebook'u bir gencin fikirlerinden yola çıktığını zanneden insanlar var...

Siyasi bir mesaj olacak ama devletler artık vatandaşlarından korkmaya başladılar ve bunun için facebook gibi twitter gibi sosyal(!) ağlar kurdularki insanların ne yaptığını ne ettiğini öğrenebilsinler..
Büyük bir fişleme mekanizması ve bu mekanizmaya dahil olanlar... çıkan milyon dolarları milyarları haber diye sunmak beni hiç şaşırtmadı..

Fişlenmeye devam...
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séquestre 7 yıl
Yakın zamanda 2ye , 3e , 5e , 10a katlarlar
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TechnoMobile 7 yıl
İnsanlar nasıl isterse gelecekleri de öyle olacak istediğiniz kadar yazın herşey yine olacağına varacak
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American_Muscle 7 yıl
ben de diyorum neden artık msn'de fazla çevrimiçi yok diye. Ama genede face'e üye olma gibi bi fikrim, ihtiyacım yok
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chato91 8 yıl
Bence daha şimdiden duraklama dönemine girdi bile. Etrafımdaki çoğu insan facebookta sadece Anasayfa-Profil arasında mekik dokuyor saatlerce...yapılan başka bir şey yok kabul edin.. Banane ortaokulumdaki elemanın geçen gece hangi hatunlarla kırıştırdığından yada vesaire..Yakında wc de de foto çekip şu an ne düşünüyorsun kısmına "S*çıyorum" ya da "B*k muhabbetindeyim." vesaire gibi saçma sapan şeylerle suyu çıkacak ki çıkmaya başladı. Amele kaynıyor ortam. Search kısmına girip de bikaç amele ismi arattığınızda gerçeğin aslında hep orada olduğunu göreceksiniz. Bide şöyle bir durum var hayatında iki kelam muhabbetin olmayan insanı ne diye listene eklersin ki? Süs olsun diyemi? Arkadaş listen çoğalsın diye mi? Ona ne lan benim ne cevizler kırdığımdan?!
Önemli Not: Facebook kullanıcısı değilim ve mutluyum uzun bir süredir. Kafam rahat sevgilimle ilişkim düzenli, yok şu lavuk niye arkadaşın yok bu niye fotonu beğendi..Arkadaşlar şaka değil facebook yüzünden kaç tane ilişkinin bittiğine tanık oldum..Hayat ve insan ilişkileri bu kadar hayali ve basit olmamalı..Facebookta takılacağıma, kaldırırım kıçımı da dışarıda gerçek hayatta takılırım daha iyi..Ayrıca Search kısmında amele ismi arattığım gerçektir.Malum insan anasayfa-profile günde 100 defa bastıktan sonra böyle şeylere sarıyor.
Kalın sağlıcakla...
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Batuist 8 yıl
sosyal ağ sitesi hayal ağ sitesine dönüşüyor gittikçe.. gerçek kişilerin yerini sanal kişiler, profillerin yerini düzmeceler, arkadaşlığın yerini çöpçatanlık, kurumsal araçlar-kurumların yeni adresi aldı... kurulduğu günkü amacından hızla uzaklaşıyor. ciddiyetini yitirdikçe önce duraklama gerileme ve çöküş süreci yerini alacak.. msn'de bir zamanlar çığ gibi büyümüştü ama şimdi balon gibi söndü. elbet bu hayal ağınında sonu gelir.
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olağan_şüpheli 8 yıl
1 yıldan fazla süredir msn kullanmıyorum....
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DH Misafiri 8 yıl
Zenginin elinde , fakirin dilinde muhabbeti yapıyorsunuz şu an.ama bence facebook görüntülü konuşmayi desteklerse msn in müşterisi kalmaz.
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Erasmus78 8 yıl
Google'ın gerçek rakibi Facebook. Ve Google ne yaptı ne ettiyse FAcebook'a bir çare bulamadı. Artık Faceboook google görevi görmeye başladı yavaş yavaş. Bütün markaların facebook sayfası var. Artık insanlar internete bile Facebook'dan çıkmaya başaldılar. En basitinden en ucuz ev kredisini google'dan değil Facebook'ta arattırmaya başladık.
Google'ı birisi yutacaksa bu Apple veya Microsoft değil Facebook olacak bence.
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yapuxna 8 yıl
Angry Angel
Para konuşuyor yine 100000 $ a hayatım kurtulur benim ya.

aha bi bencil daha :) o paraya senin benim iki sokak ötedeki komşunun hatta nerdeyse tüm TÜRKİYE nin hayatı kurtulur be
(bencil şaka mahiyetinde yazdım yanlış anlaşılmasın)
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denizhanq 8 yıl
arkadaşlar onu bunu geçin kingsiniz ya. canım sıkkındı yorumlara baktım moralim düzeldi ama yanlış anlaşılmasın
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