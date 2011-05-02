Facebook'un gelirleri artıyor, piyasa değeri 100 milyar dolara koşuyor

"Onu aklımdan çıkarmak için bir şeyler yapmalıyım. İhtiyacım olan tek şey yeni bir fikir...". Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg için Facebook macaresı, kendisine pas vermeyen kızı (The Accidental Billionaries kitabına göre) unutmak için yurt odasında oluşturduğu Facemash sitesiyle başlamış, sitenin yoğun ilgi görmesi fakat Harvard Üniversitesi'nin kurallarına aykırı olmasından ötürü kapatılmasıyla (Zuckerberg'in kendisi tarafından) yeni bir boyut kazanmıştı. Dünya genelinde 600 milyondan fazla üyesi olan ve bu bakımdan yerkürenin en popüler sosyal paylaşım sitesi olarak açık ara önde yer alan Facebook, halka açık bir şirket olmadığından mali yapısı ve piyasa büyüklüğü hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak birkaç yıl kadar önce Microsoft ile başlayan yatırım sürecinin geldiği nokta ve şirketin aldığı son yatırımlar, inanılmaz büyüklüğü gözler önüne seriyor.

Kısa bire süre önce Goldman Sachs ve Rusya merkezli Digital Sky Technologies firmalarından aldığı yatırımla piyasa değerinin 50 milyar dolar civarın olduğu hesaplanan Facebook'un hızlı bir şekilde 100 milyar dolar seviyesine doğru hareket ettiği bildiriliyor. Ocak ayında yapılan tahminlerin ötesinde gelir elde etmesi beklenen Facebook için bu rakamın 4 milyar dolar civarında olabileceği öngörülüyor. Finansal yapısındaki güçlenmeye bağlı olarak bu yıl içerisinde halka arz edilebileceği üzerinde durulan Facebook'un, 100 milyar dolar gibi bir büyüklük üzerinden işlem görebileceği de analistlerin üzerinde durduğu detaylar arasında yer alıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden birisi olan Facebook için bir süre öncesine kadar yoğun kullanıcı trafiğini sıcak paraya dönüştürmekte sıkıntı çektiği tartışılmış, firmanın yeni iş modelleri üzerinde çalıştığı belirtilmişti.