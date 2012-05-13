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Facebook'un Instagram'ı alımı soruşturma altında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook geride bıraktığımız günlerde Instagram’ı 1 milyar dolara alarak rakiplerine karşı mobil platformda elini güçlendirmiş ve bu hamlesiyle fotoğraf paylaşımı konusunda bir adım öne geçmişti.

1 milyar dolar karşılığında gerçekleşen bu alım sonrasında Amerikan Federal Ticaret Komisyonu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni olarak Facebook’un rekabetçiliğe engel olduğu ve tekelleşmeye yol açtığı gerekçe gösterilse de Amerikan Federal Ticaret Komisyonu 68,2 milyon dolar üzerindeki her satın alma işlemi için rutin olarak bu soruşturmayı gerçekleştiriyor. Bu alımda 1 milyar dolarlık astronomik rakamı ile soruşturmaya açık bir satın alma işlemi durumunda ve soruşturma kapsamında da Facebook’un rakipleri olan Google ve Twitter’dan bilgi alınacağı belirtildi. Facebook soruşturmanın bir an önce bitip 2012’nin 2. çeyreğinde alımın gerçekleştirilmesini bekliyor ancak uzmanlara göre bu soruşturma 12 ay sürebilir. 

Facebook'un Instagram'ı alımını soruşturma nedeniyle şu an ertelese de herhangi bir anlaşma iptali durumunda Facebook Instagram’a 200 milyon dolar fesih bedeli ödeyeceğini belirtti. Facebook’un asıl tedirginliği ise şirketin halka arz edilmesinin bu soruşturma yüzünden azda olsa etkilenmesi gibi görünüyor.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/dee1b68e-9ac2-11e1-94d7-00144feabdc0.html#axzz1uh886C17 Yorum Yaz
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Guest-41635B9FE 7 yıl en beğenilen
Yazida sadece biryer dikkatimi cekti : "Tekellesmeyi onlemek icin acilan sorusturma."
Peki ya bizim ulkemizde niye devlet eliyld tekellestiriliyor? Ornegin: Turk Telekom..
Yazida sadece biryer dikkatimi cekti : "Tekellesmeyi onlemek icin acilan sorusturma."Peki ya bizim ulkemizde niye devlet eliyld tekellestiriliyor? Orneg...
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4 Yanıt Yanıtla +17
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talh4wk 7 yıl
lan o programın neresi 1 milyar ediyo anlamıyorum
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Recharged 7 yıl
12 ay sora Facebook amacına ulaşacaktır.
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Prequel 7 yıl
TTNet yatırım yapıyor falan demeyin! Hangi yatırımı bize yansıyor? Fiber fiber diye bağırıyorlar daha yüzünü gören yok. VDSL dediler kullanan yok. 5 yıl geçti hala 8Mbit'i geçemedik o da yalancı 8Mbit! Upload hızı deseniz rezalet! Pingler yerlerde. Millet sırf ping düşürmek için Dünya'nın masrafını yapıyor biz insani hızlar bile göremiyoruz. Afrika harici tüm ülkeler arasında sonuncuyuz. Fiyatlarda gram ucuzlama yok aksine artıyor. Yatırımın bana bir faydası olmuyorsa o yatırım falan değildir! Bir firma bundan daha kötü, bundan daha tekel olamaz.
DH Misafiri
Uygurca ABD tekelleşme konusunda oldukça ciddi bir ülke. Zamanında Rockefellerın sahibi olduğu petrol firması Standard Oili mahkeme kararı ile kapatmışlığı vardır. Ancak bu davada ben tekelleşme göremiyorum. Facebook zaten mobil açıdan çok zayıf bir firma. Ne kadar şu kadar mobil abonem var dese de mobilde Facebook pek aktif kullanılmıyor. Özellikle de Twitter ile kıyasla. Oysa gelecek mobil merkezli uygulamalarda yatıyor. Facebook bu konudaki zayıflığını bildiği için böyle bir yatırım yaptı.
ABDde tekelleşme zirvede. Standart Oil kapatıldı da ne oldu? Chevron, Exxon, Mobil oldu. Bunların başında yine Rockefeller var. JP Morgan, Chase Manhattan v.s. de cabası. Tekelleşmeyi becerebilene tekelleşme de kartelleşme de serbest ABDde. Tek anlamadığım, Instagrama hangi ticari fikirden hareketle 1 milyar gibi bir para yatırılmış.

Kullanıcı sayısı olabilir mi??
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DH Misafiri 7 yıl
Uygurca
ABD tekelleşme konusunda oldukça ciddi bir ülke. Zamanında Rockefellerın sahibi olduğu petrol firması Standard Oili mahkeme kararı ile kapatmışlığı vardır. Ancak bu davada ben tekelleşme göremiyorum. Facebook zaten mobil açıdan çok zayıf bir firma. Ne kadar şu kadar mobil abonem var dese de mobilde Facebook pek aktif kullanılmıyor. Özellikle de Twitter ile kıyasla. Oysa gelecek mobil merkezli uygulamalarda yatıyor. Facebook bu konudaki zayıflığını bildiği için böyle bir yatırım yaptı.

ABD'de tekelleşme zirvede. Standart Oil kapatıldı da ne oldu? Chevron, Exxon, Mobil oldu. Bunların başında yine Rockefeller var. JP Morgan, Chase Manhattan v.s. de cabası. Tekelleşmeyi becerebilene tekelleşme de kartelleşme de serbest ABD'de. Tek anlamadığım, Instagram'a hangi ticari fikirden hareketle 1 milyar gibi bir para yatırılmış.
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Ciddiyetsiz 7 yıl
herkes kendince haklı telekomu eleştirmekte. doğru şu an tekel konumunda. ADSL'de rakibi yok. ancak az da olsa hizmet sunan özel şirketler de yok değil. özelleştirme öncesi bunların hiç biri yoktu. eleştirmek en kolayı ancak bir de şunu görmek gerek. telekom öncesinde nasıldı şimdi nasıl.. harika bir hizmet sunmasa bile kar ettiği ve her geçen gün yatırım yaptığı bir gerçek. bunda "arapların" değil devletin karını da düşünmek gerek.. özelleştirme öncesini hatırlayın. ne yatırım ne kar vardı ne de alternatif. ben de her gün TTnet ve telekoma sayısız küfürler yağdırıyorum verdiği hizmetten dolayı. sonuç olarak rekabetçilik ve tekelcilikte bir amerika değiliz ancak gerçekeri de görmek gerek...
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artcraft35 7 yıl
saygi
- Bunu ben 3 liraya döner-ekmek satmaya benzetiyorum. Biraz insanları kandırabilirsiniz ama sonra müşter kaybetmeniz mukadderdir.

bizim burda en pahali döner 2.5 tl, onunda yanında ayranı var
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practice 7 yıl artcraft35
artcraft35

saygi

- Bunu ben 3 liraya döner-ekmek satmaya benzetiyorum. Biraz insanları kandırabilirsiniz ama sonra müşter kaybetmeniz mukadderdir.


bizim burda en pahali döner 2.5 tl, onunda yanında ayranı var


herşey ankaradamı pahalı arkadaş burda 2.5 liraya ayransız küçük ekmek döner veriyolar öğrenci dolmuş parası 1.5 lira vay arkadaş ya


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Guest-41635B9FE 7 yıl
Hocam farkinda misin , ozellestirilen siradan bir fabrika felan degil.. Turkiyenin iletisimi saglayan , ve tum iletisimi elinde tutan bir sirket..
Ha bu arada ozellestirme gerekli miydi , tartisilir.. Ama yanlis yapildi.. Madem illa ozellestireceksin, devlet tesvikiyle ayni buyuklukte yeni bir sirket kurulmaliydi ve oyle ozellestirilmeliydi.. En azindan bu sekilde halku istedikleri gibi somuremezlerdi..
Ozellestirme resmen kacis oldu.. Tamam sorunlu bir sirketti ama , tek cozum ozellestirme miydi? Tabii ki hayir.. Iyi bir yonetim , iyi bir disiplin.. Kisacasi Alman disiplini gerekliydi..
Ama bastakiler bunlari dusunmez.. Cunku ekonomiyi yillardir , bu ozellestirilen sirketlerin paralariyla cevirdiler.. Tabii o para suyunu cekince , durum ortada..

Neyse anlayana..
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Nabukadnezar 7 yıl
%100 Özelleştirme. Devletin tüm kurumları özelleştirilmeli. Adamlar paso yatıyorlar
(ayda 5-10 gün hariç
)
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impsych1956 7 yıl
Peki özelleşince ne oldu bir çok kişi ayrı kurumlara aktarıldı eskiden o 5 kişinin beceremediği işi şimdi tek kişi daha güzel beceriyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 7 yıl
dağınık
Sosyal-Sol Yazida sadece biryer dikkatimi cekti : Tekellesmeyi onlemek icin acilan sorusturma. Peki ya bizim ulkemizde niye devlet eliyld tekellestiriliyor? Ornegin: Turk Telekom..
Bilgi sahibi olmadan konuşmamak gerekir batıl olmaya gerek yok sana bu ortaklığın ne kadar faydalı olduğunu özelleşme sonucu işten atılan bir memurun ağzından anlatabilirim. Türktelekom devlete büyük bir yük haline gelmişti gelişemiyor sürekli yerinde saıyordu kıç büyüten müdürlerin aldığı para yaptıkları işe göre inanılmaz astronomik rakamdı. Bir kişinin yapaçağı 5 kişi yapıyor herkes kıçının keyfine bakıyordu. Peki özelleşince ne oldu bir çok kişi ayrı kurumlara aktarıldı eskiden o 5 kişinin beceremediği işi şimdi tek kişi daha güzel beceriyor.Müdürler ve işciler performanslarına göre para alıyor yan gel yat müdür 4 bin 5 bin rahat alıyordu eskiden. Babam 1.500 alırken 2 bin almaya başladı alması gerekn oydu ama anlaşıldıkı yaşı ve tecrübesi sorundu ve zorunlu emekli edildi şimdi devletin mütiş emekli politikası sağolsun ekmeğe suya %100 zam emekliye emekliye kömen kömene evet şimdi emekli maaşı 900 lira yani kesinlikle bir görüşü savunmuyorum sana bunu anlamanı isterim öncelikle. %51 lik hisse ve ana karar alma devlete ait araplar sadece işletmeci şöyle düşün büfeni birine kiralıyorsun adam geliyo sana yeni alet alacam diyor fikir danışıyor 5 yıl sonra %500 gelişmiş alıyorsun daha kaliteli şekilde alıyorsun türk telekomun hali budur şuanda kar gerçekten ediliyor satılmadı kiralandı çarpıtan politikacılara selam olsun.Tekeldede aynı sorun vardı yük yük yük ama şuda varki devlet kendi yükünü kendi hafifletebilirdi beceremedi bu yola başvurdu ki bence mantıklıydı özel olunca babam yük tığış tıpış ayrıldı ama devlet olsaydı babam gibi bir çok kişi isyan çıkarırdı :D Son söz : Ne olursa olsun özelleştirmeye karşıyım. TT ve Tekel kar etmiş olabilir ama satılmış limanlar satılmış değerli araziler satılmış elektrik dağıtım şirketleri su cart cur saçmalığın boyutunu göz önüne seiyor. Konu ile alakasız oldu ama bilgi vereyim istedim iyi forumlar her nekadar berbat gelsede bize hala, inanınki eskiden bundan kat kat beterdi TT.

Yani diyorsun ki bir kişinin yaptığı işi beş kişi yapıyordu. Özelleştirilince bu düzeldi, öyle mi?
Peki her şey satılmadan bu yapılamaz mıydı? Yani özelleştirilince yapılabiliyor ama özelleşmeyince yapılamıyor. Bu özelleşme ne biçim kudretli bir varlıkmış. Elinden her şey geliyor. Demek ki özelleşmeyince kimse iş yapmıyor. Atarsın o gereksiz 4 kişiyi , çalışan bir kişi kalır olur biter. Ama bunun özelleşmeden yapılamıyor olması falan komik geliyor bana.
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dimitradon 7 yıl
OverClocK1ng

dağınık

Sosyal-Sol Yazida sadece biryer dikkatimi cekti : Tekellesmeyi onlemek icin acilan sorusturma. Peki ya bizim ulkemizde niye devlet eliyld tekellestiriliyor? Ornegin: Turk Telekom..
Bilgi sahibi olmadan konuşmamak gerekir batıl olmaya gerek yok sana bu ortaklığın ne kadar faydalı olduğunu özelleşme sonucu işten atılan bir memurun ağzından anlatabilirim. Türktelekom devlete büyük bir yük haline gelmişti gelişemiyor sürekli yerinde saıyordu kıç büyüten müdürlerin aldığı para yaptıkları işe göre inanılmaz astronomik rakamdı. Bir kişinin yapaçağı 5 kişi yapıyor herkes kıçının keyfine bakıyordu. Peki özelleşince ne oldu bir çok kişi ayrı kurumlara aktarıldı eskiden o 5 kişinin beceremediği işi şimdi tek kişi daha güzel beceriyor.Müdürler ve işciler performanslarına göre para alıyor yan gel yat müdür 4 bin 5 bin rahat alıyordu eskiden. Babam 1.500 alırken 2 bin almaya başladı alması gerekn oydu ama anlaşıldıkı yaşı ve tecrübesi sorundu ve zorunlu emekli edildi şimdi devletin mütiş emekli politikası sağolsun ekmeğe suya %100 zam emekliye emekliye kömen kömene evet şimdi emekli maaşı 900 lira yani kesinlikle bir görüşü savunmuyorum sana bunu anlamanı isterim öncelikle. %51 lik hisse ve ana karar alma devlete ait araplar sadece işletmeci şöyle düşün büfeni birine kiralıyorsun adam geliyo sana yeni alet alacam diyor fikir danışıyor 5 yıl sonra %500 gelişmiş alıyorsun daha kaliteli şekilde alıyorsun türk telekomun hali budur şuanda kar gerçekten ediliyor satılmadı kiralandı çarpıtan politikacılara selam olsun.Tekeldede aynı sorun vardı yük yük yük ama şuda varki devlet kendi yükünü kendi hafifletebilirdi beceremedi bu yola başvurdu ki bence mantıklıydı özel olunca babam yük tığış tıpış ayrıldı ama devlet olsaydı babam gibi bir çok kişi isyan çıkarırdı :D Son söz : Ne olursa olsun özelleştirmeye karşıyım. TT ve Tekel kar etmiş olabilir ama satılmış limanlar satılmış değerli araziler satılmış elektrik dağıtım şirketleri su cart cur saçmalığın boyutunu göz önüne seiyor. Konu ile alakasız oldu ama bilgi vereyim istedim iyi forumlar her nekadar berbat gelsede bize hala, inanınki eskiden bundan kat kat beterdi TT.

Yani diyorsun ki bir kişinin yaptığı işi beş kişi yapıyordu. Özelleştirilince bu düzeldi, öyle mi?

Peki her şey satılmadan bu yapılamaz mıydı? Yani özelleştirilince yapılabiliyor ama özelleşmeyince yapılamıyor. Bu özelleşme ne biçim kudretli bir varlıkmış. Elinden her şey geliyor. Demek ki özelleşmeyince kimse iş yapmıyor. Atarsın o gereksiz 4 kişiyi , çalışan bir kişi kalır olur biter. Ama bunun özelleşmeden yapılamıyor olması falan komik geliyor bana.


işin içinde canlı olunca RTE dayanamadı tabi dogal olarak bunlarda kılıfı güzel yazıyor yok 5 kişiymiş vs vs
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JrMaster 7 yıl
Adam yandaş medyadan yapcak bişi yok bide anlamadan bilmeden konuşma demiş ... Maşallah kendi öyle bir anlamışki bir de hikâyesini yazmış....
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Computeus 7 yıl
dağınık
Sosyal-Sol Yazida sadece biryer dikkatimi cekti : Tekellesmeyi onlemek icin acilan sorusturma. Peki ya bizim ulkemizde niye devlet eliyld tekellestiriliyor? Ornegin: Turk Telekom..
Bilgi sahibi olmadan konuşmamak gerekir batıl olmaya gerek yok sana bu ortaklığın ne kadar faydalı olduğunu özelleşme sonucu işten atılan bir memurun ağzından anlatabilirim. Türktelekom devlete büyük bir yük haline gelmişti gelişemiyor sürekli yerinde saıyordu kıç büyüten müdürlerin aldığı para yaptıkları işe göre inanılmaz astronomik rakamdı. Bir kişinin yapaçağı 5 kişi yapıyor herkes kıçının keyfine bakıyordu. Peki özelleşince ne oldu bir çok kişi ayrı kurumlara aktarıldı eskiden o 5 kişinin beceremediği işi şimdi tek kişi daha güzel beceriyor.Müdürler ve işciler performanslarına göre para alıyor yan gel yat müdür 4 bin 5 bin rahat alıyordu eskiden. Babam 1.500 alırken 2 bin almaya başladı alması gerekn oydu ama anlaşıldıkı yaşı ve tecrübesi sorundu ve zorunlu emekli edildi şimdi devletin mütiş emekli politikası sağolsun ekmeğe suya %100 zam emekliye emekliye kömen kömene evet şimdi emekli maaşı 900 lira yani kesinlikle bir görüşü savunmuyorum sana bunu anlamanı isterim öncelikle. %51 lik hisse ve ana karar alma devlete ait araplar sadece işletmeci şöyle düşün büfeni birine kiralıyorsun adam geliyo sana yeni alet alacam diyor fikir danışıyor 5 yıl sonra %500 gelişmiş alıyorsun daha kaliteli şekilde alıyorsun türk telekomun hali budur şuanda kar gerçekten ediliyor satılmadı kiralandı çarpıtan politikacılara selam olsun.Tekeldede aynı sorun vardı yük yük yük ama şuda varki devlet kendi yükünü kendi hafifletebilirdi beceremedi bu yola başvurdu ki bence mantıklıydı özel olunca babam yük tığış tıpış ayrıldı ama devlet olsaydı babam gibi bir çok kişi isyan çıkarırdı :D Son söz : Ne olursa olsun özelleştirmeye karşıyım. TT ve Tekel kar etmiş olabilir ama satılmış limanlar satılmış değerli araziler satılmış elektrik dağıtım şirketleri su cart cur saçmalığın boyutunu göz önüne seiyor. Konu ile alakasız oldu ama bilgi vereyim istedim iyi forumlar her nekadar berbat gelsede bize hala, inanınki eskiden bundan kat kat beterdi TT.

Hacı ne anlatıyon sen yahu. Adam özelleşmeseydi mi demiş? Devlet eliyle TT tekeli korunuyor demiş.
Tekel olduğu için halka binmeye devam ediyor. Herkes özelleşme öncesi TT'nin ülkeye ne kadar yük olduğunu biliyor ama, kimse bu tekel nedeniyle halkın ne kadar zarara uğradığından bahsetmiyor.
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danGerfuLL 7 yıl
Facebook yakında arkadan çekilmiş fotoda kıçımızdan tanıyacak bu ne laa.
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