Facebook'un Instagram'ı alımı soruşturma altında

Facebook geride bıraktığımız günlerde Instagram’ı 1 milyar dolara alarak rakiplerine karşı mobil platformda elini güçlendirmiş ve bu hamlesiyle fotoğraf paylaşımı konusunda bir adım öne geçmişti.





1 milyar dolar karşılığında gerçekleşen bu alım sonrasında Amerikan Federal Ticaret Komisyonu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni olarak Facebook’un rekabetçiliğe engel olduğu ve tekelleşmeye yol açtığı gerekçe gösterilse de Amerikan Federal Ticaret Komisyonu 68,2 milyon dolar üzerindeki her satın alma işlemi için rutin olarak bu soruşturmayı gerçekleştiriyor. Bu alımda 1 milyar dolarlık astronomik rakamı ile soruşturmaya açık bir satın alma işlemi durumunda ve soruşturma kapsamında da Facebook’un rakipleri olan Google ve Twitter’dan bilgi alınacağı belirtildi. Facebook soruşturmanın bir an önce bitip 2012’nin 2. çeyreğinde alımın gerçekleştirilmesini bekliyor ancak uzmanlara göre bu soruşturma 12 ay sürebilir.





Facebook'un Instagram'ı alımını soruşturma nedeniyle şu an ertelese de herhangi bir anlaşma iptali durumunda Facebook Instagram’a 200 milyon dolar fesih bedeli ödeyeceğini belirtti. Facebook’un asıl tedirginliği ise şirketin halka arz edilmesinin bu soruşturma yüzünden azda olsa etkilenmesi gibi görünüyor.