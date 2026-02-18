Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, ölen kullanıcıların hesapları için “dijital klon” patenti aldı

    Meta, hayatını kaybeden kullanıcıların sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaya devam edebilecek ve etkileşime girebilecek bir “dijital klon” teknolojisi için patent aldı

    Meta’dan ölenler adına paylaşım yapan yapay zeka patenti Tam Boyutta Gör
    Meta’nın kullanıcıların vefatının ardından sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaya devam edebilecek bir yapay zeka modeli için patent aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz aralık ayında onaylanan patent, yalnızca metin ve görsel paylaşımıyla sınırlı kalmıyor. Patent, ölen bir kişinin sesli veya görüntülü görüşmelerini simüle edebilecek bir sistemi kapsıyor. Meta bilindiği üzere Instagram, Facebook ve WhatsApp’ın çatı şirketi konumunda.

    Sosyal medyada “dijital klon” dönemi mi?

    Patent dokümanına göre Meta’nın büyük dil modeli (LLM) tabanlı sistemi, bir kullanıcının sosyal medya geçmişini analiz ederek onun dijital bir kopyasını oluşturabiliyor. Bu sistem, kullanıcının ölümü ya da uzun süreli bir ara vermesi durumunda hesap üzerinden mesaj, fotoğraf ve video paylaşımı yapabiliyor.

    Bu sistem sadece içerik üretmekle yetinmeyecek, aynı zamanda diğer kullanıcılarla etkileşime geçebilecek, özel mesajlara yanıt verebilecek, beğeni bırakabilecek ve yorum yazabilecek.

    Meta’dan ölenler adına paylaşım yapan yapay zeka patenti Tam Boyutta Gör

    Modelin, kullanıcıların geçmişteki yorumları, beğenileri ve paylaşımlarını temel alarak eğitildiği belirtiliyor. Farklı platformlardaki dijital ayak izlerini analiz eden sistemin, özellikle fenomen ve içerik üreticilerine ait video, görsel ve mesaj verileriyle de beslendiği ifade ediliyor. Bu sayede yapay zeka, kişinin üslubunu ve içerik tarzını taklit ederek yeni paylaşımlar üretmeye devam edebiliyor.

    Patentte dikkat çeken bir diğer unsur ise sistemin yalnızca yazılı içerikle sınırlı kalmaması. Belgelerde yer alan bilgilere göre teknoloji, ölen ya da platformdan uzak kalan bir kullanıcının sesli ve görüntülü görüşmelerini taklit edebilecek kapasiteye sahip. Bu da teorik olarak arkadaşlar ve takipçilerle gerçek zamanlı etkileşim hissi yaratabilecek bir yapının önünü açıyor.

    Meta: Ticari kullanım planımız yok

    Meta sözcüsü, patentin doğruluğunu teyit ede ederken şirketin bu teknolojiyi vefat etmiş kullanıcılar adına paylaşım yapmak için kullanmayı planlamadığını vurguladı. Açıklamada, patent başvurularının yeni fikirlerin mülkiyetini güvence altına almak amacıyla yapıldığı, bunun mutlaka ticari bir uygulamaya dönüşeceği anlamına gelmediği belirtildi.

    Şirketin temkinli yaklaşımı, olası hukuki ve itibar riskleri göz önüne alındığında dikkat çekici. Zira birçok ülkede dijital miras, kişisel verilerin korunması ve ölüm sonrası mahremiyet gibi konular halen net sınırlarla tanımlanmış değil.

    Meta’nın aldığı patent, henüz uygulamaya alınmış bir ürünü işaret etmese de sosyal medyada dijital mirasın geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Bir kullanıcının ölümünden sonra dijital kimliğinin kim tarafından ve nasıl yönetileceği, önümüzdeki dönemde teknoloji şirketleri, hukukçular ve etik uzmanları arasında daha yoğun biçimde ele alınacak gibi görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 8 saat önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fluence sigorta şeması ön cam çatlağı muayeneden geçer mi bosch buzdolabı yanıp sönüyor neden erkek nazarı nedir türkiye iş bankası bankamatik neden arar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum