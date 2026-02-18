Meta, ölen kullanıcıların hesapları için “dijital klon” patenti aldı

Sosyal medyada “dijital klon” dönemi mi?
Patent dokümanına göre Meta’nın büyük dil modeli (LLM) tabanlı sistemi, bir kullanıcının sosyal medya geçmişini analiz ederek onun dijital bir kopyasını oluşturabiliyor. Bu sistem, kullanıcının ölümü ya da uzun süreli bir ara vermesi durumunda hesap üzerinden mesaj, fotoğraf ve video paylaşımı yapabiliyor.
Bu sistem sadece içerik üretmekle yetinmeyecek, aynı zamanda diğer kullanıcılarla etkileşime geçebilecek, özel mesajlara yanıt verebilecek, beğeni bırakabilecek ve yorum yazabilecek.
Modelin, kullanıcıların geçmişteki yorumları, beğenileri ve paylaşımlarını temel alarak eğitildiği belirtiliyor. Farklı platformlardaki dijital ayak izlerini analiz eden sistemin, özellikle fenomen ve içerik üreticilerine ait video, görsel ve mesaj verileriyle de beslendiği ifade ediliyor. Bu sayede yapay zeka, kişinin üslubunu ve içerik tarzını taklit ederek yeni paylaşımlar üretmeye devam edebiliyor.
Patentte dikkat çeken bir diğer unsur ise sistemin yalnızca yazılı içerikle sınırlı kalmaması. Belgelerde yer alan bilgilere göre teknoloji, ölen ya da platformdan uzak kalan bir kullanıcının sesli ve görüntülü görüşmelerini taklit edebilecek kapasiteye sahip. Bu da teorik olarak arkadaşlar ve takipçilerle gerçek zamanlı etkileşim hissi yaratabilecek bir yapının önünü açıyor.
Meta: Ticari kullanım planımız yok
Meta sözcüsü, patentin doğruluğunu teyit ede ederken şirketin bu teknolojiyi vefat etmiş kullanıcılar adına paylaşım yapmak için kullanmayı planlamadığını vurguladı. Açıklamada, patent başvurularının yeni fikirlerin mülkiyetini güvence altına almak amacıyla yapıldığı, bunun mutlaka ticari bir uygulamaya dönüşeceği anlamına gelmediği belirtildi.
Şirketin temkinli yaklaşımı, olası hukuki ve itibar riskleri göz önüne alındığında dikkat çekici. Zira birçok ülkede dijital miras, kişisel verilerin korunması ve ölüm sonrası mahremiyet gibi konular halen net sınırlarla tanımlanmış değil.
Meta’nın aldığı patent, henüz uygulamaya alınmış bir ürünü işaret etmese de sosyal medyada dijital mirasın geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Bir kullanıcının ölümünden sonra dijital kimliğinin kim tarafından ve nasıl yönetileceği, önümüzdeki dönemde teknoloji şirketleri, hukukçular ve etik uzmanları arasında daha yoğun biçimde ele alınacak gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi