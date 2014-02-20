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Facebook'un işe almadığı Brian Acton, Whatsapp'ı 19 milyar dolara sattı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
25,4b
2
159
Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Facebook'un işe almadığı Brian Acton, Whatsapp'ı 19 milyar dolara sattı
Facebook'un toplamda 19 milyar dolar bedelle Whatsapp'ı satın alması, teknoloji dünyasının son dönemde tanık olduğu en büyük yatırımlardan birisi olarak dikkat çekiyor. 1.2 milyar üyesi olan Facebook, 450 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunan Whatsapp ile iletişim alanında dünyanın en büyük şirketi olmayı hedeflediğinin işaretlerini veriyor.
Kendi geliştirdiği mesajlaşma yazılımı beklentilerin çok gerisinde kalan Facebook, Google'ın 10 milyar dolarlık teklifinin %60 üzerine çıkıp, sadece 5 yıllık geçmişi olan Whatsapp'ı bünyesine katarak insanlar arası iletişim platformu olma arzusunu, başarısız olan Facebook Messenger girişimi sonrasında bir kez daha gözler önüne seriyor. 
Satın alma sürecinin detayları arasında bir de başarı hikayesi yatıyor. Whatsapp'ın kurulduğu tarih olan 2009 yılında, şirketin kurucu ortaklarından Brian Acton, Facebook'ta çalışmak için iş başvurusunda bulunuyor ancak "hayır" cevabı alıyor. Hatta daha öncesinde Acton'ın, Twitter'da şansını denediği ancak benzer şekilde "olumsuz" cevap aldığını görüyoruz.
Bugün gelinen noktada Brian Acton, Facebook'tan geri çevrildiği dönemde Ukraynalı arkadaşı Jan Koum ile birlikte kurduğu Whatsapp'ı, toplamda 19 milyar dolar gibi rekor bir fiyatla Facebook'a satarak, müthiş bir başarı öyküsüne de imza atmış oldu. 
Whatsapp'a biçilen değer, aynı zamanda "startup" olarak bilinen genç ve yenilikçi şirketler için ödenen en yüksek meblağa olma özelliğinde. 3 yıl önce Microsoft'un 8.5 milyar dolara satın aldığı Skype'ın hayli üzerinde bir bedelle el değiştiren Whatsapp için, fiyatın yüksek biçilmesinde, hızlı büyümesi ve yüksek kullanıcı sadakatinin etkili olduğu ifade ediliyor.

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programmer_onur 5 yıl en beğenilen
Asrın kapaklarından biri olmuş. Zuck'ertmiş adam resmen :)
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Bradley Cooper 5 yıl
cem yılmaz ın sözleri geldi aklıma. "bu adam okumaz atalım bunu. yarın birgün birşey bulup gelicem ananızı ağlatıcam sizin."


cem yılmaz ın sözleri geldi aklıma. "bu adam okumaz atalım bunu. yarın birgün birşey bulup gelicem ananızı ağlatıcam sizin."
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1 Yanıt Yanıtla +115
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Ambarad 5 yıl
O 450 milyon üye bir anda Whatsapp'ı kullanmayı bıraksa, ne gülerim
2 Yanıt Yanıtla +90
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Gwynbleidd. 5 yıl
Feys kazandığı kapaklarla şimdi gitsin bakkaldan bedave kolasını alsın.
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turker03 5 yıl
hani 16'ydı, ikinci kez mi sattılar :)
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XanthiN 5 yıl
İyiki bölümünü okuyorum
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haberelectro 5 yıl
Çökerttiler bugün. Beceriksiz zuckerberg
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OrganikYazar 5 yıl
neyini siliyorsun sanki whatsapp üzerinde bombalama planları yapıyoruz.arkadaşlarınla,sevgilinle konuştuğun masum muhabbetler işte paranoyak olmuş herkes
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Zenci Forvet 5 yıl
Adamı zamanında işi almamışlar ama şimdi whatsappı iyi kitlemiş.
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FerhatAtaner 5 yıl
Adam işe alınmadığında her işte bir hayır vardır demiş .
Ve o hayır 19 milyar dolar etmiş.
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run...rabbt 5 yıl
Bizim türklerde boş iş sanıp dursunlar bu işleri
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getta 5 yıl run...rabbt
Nuri2788
Bizim türklerde boş iş sanıp dursunlar bu işleri

Asıl para bu işlerde var onlar hala konussun bırak :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
iyi kitlemişler facebooka
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Jamiryov 5 yıl
Beyler yalnız dün Hürriyet'te kişisel mahremiyetinize inanıyorsanız telefonunuzdan WhatsApp'ı silin diyen bir yazı vardı. Şimdi kişisel bilgilerimiz Facebook'a geçti (cep telefonu dahil) ne düşünüyorsunuz?

Not : Benim facebook hesabım yok
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shadowtr 5 yıl Jamiryov
Muhittin Topalak from Kazlıçeşme...
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sidik_lee 5 yıl
Umarım koklu bir degisiklik yapmaz Zucker
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