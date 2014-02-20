Facebook'un işe almadığı Brian Acton, Whatsapp'ı 19 milyar dolara sattı

Facebook'un toplamda 19 milyar dolar bedelle Whatsapp'ı satın alması, teknoloji dünyasının son dönemde tanık olduğu en büyük yatırımlardan birisi olarak dikkat çekiyor. 1.2 milyar üyesi olan Facebook, 450 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunan Whatsapp ile iletişim alanında dünyanın en büyük şirketi olmayı hedeflediğinin işaretlerini veriyor.

Kendi geliştirdiği mesajlaşma yazılımı beklentilerin çok gerisinde kalan Facebook, Google'ın 10 milyar dolarlık teklifinin %60 üzerine çıkıp, sadece 5 yıllık geçmişi olan Whatsapp'ı bünyesine katarak insanlar arası iletişim platformu olma arzusunu, başarısız olan Facebook Messenger girişimi sonrasında bir kez daha gözler önüne seriyor.

Satın alma sürecinin detayları arasında bir de başarı hikayesi yatıyor. Whatsapp'ın kurulduğu tarih olan 2009 yılında, şirketin kurucu ortaklarından Brian Acton, Facebook'ta çalışmak için iş başvurusunda bulunuyor ancak "hayır" cevabı alıyor. Hatta daha öncesinde Acton'ın, Twitter'da şansını denediği ancak benzer şekilde "olumsuz" cevap aldığını görüyoruz.

Bugün gelinen noktada Brian Acton, Facebook'tan geri çevrildiği dönemde Ukraynalı arkadaşı Jan Koum ile birlikte kurduğu Whatsapp'ı, toplamda 19 milyar dolar gibi rekor bir fiyatla Facebook'a satarak, müthiş bir başarı öyküsüne de imza atmış oldu.

Whatsapp'a biçilen değer, aynı zamanda "startup" olarak bilinen genç ve yenilikçi şirketler için ödenen en yüksek meblağa olma özelliğinde. 3 yıl önce Microsoft'un 8.5 milyar dolara satın aldığı Skype'ın hayli üzerinde bir bedelle el değiştiren Whatsapp için, fiyatın yüksek biçilmesinde, hızlı büyümesi ve yüksek kullanıcı sadakatinin etkili olduğu ifade ediliyor.