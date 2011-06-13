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Facebook'un kullanıcı artış hızı yavaşlıyor

7 yıl
16,4b
1
51
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu sene içerisinde borsaya kota olması beklenen Facebook'ta üye artış hızının yavaşlamaya başladığı bildiriliyor. 687 milyondan fazla kullanıcısı ve 100 milyara dolara yaklaştığı tahmin edilen piyasa değeri ile bugün dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'ta, geçtiğimiz yıl 20 milyon olan aylık üye artış hızının geride bıraktığımız Nisan ve Mayıs aylarında ciddi anlamda sekteye uğradığı ve sırasıyla 13.9 milyon ve 11.8 milyon olarak gerçekleştiği bildirildi. 
Facebook'ta tek sıkıntı yeni üye hızının yavaşlamış olması değil zira şimdiye kadar belki yüzlerce kez güncellenen "kullanım sözleşmesi" nedeniyle Amerika ve Kanada'da milyonlarca kullanıcının sosyal ağa katılmamayı tercih ettiği de gelen haberler arasında. Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde üye sayısının 1 milyara çıkacağını tahmin eden Facebook, yaşanan son gelişmelere karşı nasıl bir strateji izleyecek bunu bekleyip göreceğiz.

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Cherkez26 7 yıl en beğenilen
Dünyanın yarısı üye zaten. Üye olacak insan kalmadı.
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met@lrock 7 yıl
Facebook a uye olanlarin yuzde 40ı kiz pesinde dolasan fake kızları arkadaş ekleyen abazalar :). Hayliyle boyle bir ortamda kendini bilen insan uzaklaşıyor.
2 Yanıt Yanıtla +6
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enrique 7 yıl
malesef amacından saptı. özellikle fecebook oyunları yüzünden.bakıyorsun 1000 tane arkadaşı var 950 si oyun acc.tu.
1 Yanıt Yanıtla +5
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séquestre 7 yıl
Facebook az önceki habere göre 750.000.000 üyeye ulaşmış.
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VagueMan 7 yıl
Bi zahmet düşsün artık.
Arkadaşların da dediği gibi üye olacak adam mı kaldı?
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Godolphin 7 yıl
Facebook ne ? Desem taslarsiniz beni dimi :))) uyeyim 5000 arkadasim var hepside farmville komsulariydi bir gunde 3000 kisi eklemisti beni yayinladigim bedava coins hilesi sayesinde :))) sonra bir cogu ile cok yskin olduk sevgililerim oldu ayrildik yabanci ulkelerden beni ziyarete gelenler oldu facebook degilde farmville hayatimi baya degistirmisti :))
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khaos 7 yıl
facebook=sosyal balon artık insanlar facebook tan kaçar oldu!
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Kartal Göz 7 yıl
Facebook propaganda amacıyla kullanıldığı andan itibaren bitmiştir.
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DH Misafiri 7 yıl
Eee tabi insan kalmadı. O hız zaten düşse düşse dünyanın nüfus artış hızına kadar düşer. onun için endişeye lüzüm yok Markcığım
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alito 7 yıl
facebook sosyal ağ olmaktan çıktı artık adını koyamadığım başka birşey oldu. bence bu yüzden artık gözden düşmeye başlayacak.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
facebook bir forum sitesinde beter bir sistem
yazılarını oraya buraya gidiyor !
internet bilgi çöplüğü başka bir şey değil !
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nelasq 7 yıl
dünyanın yarısı üye yarısıda fake hesap
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met@lrock 7 yıl
Facebook a uye olanlarin yuzde 40ı kiz pesinde dolasan fake kızları arkadaş ekleyen abazalar :). Hayliyle boyle bir ortamda kendini bilen insan uzaklaşıyor.
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deserthawk 7 yıl
Her şeyde böyle zaten. Eninde sonunda artış hızı yavaşlayacaktır. Hatta düşüşe geçecek belki de günün birinde.
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cmake 7 yıl
Üçüncü sınıf ülkelerde internetin yaygınlaşması yine facebook'un işine yarar ama asıl bomba Çin. Zuckerberg Çin ile anlaşabilirse facebook Çin için özel bir uygulamaya gidecek. Sadece Çinlilerin üye olabildiği bir facebook olacak Çin'de. Arama kısmında ne biz onları görebileceğiz ne de onlar bizi. Facebook adı altında yerel bir sosyal ağ olacak kısaca. Bunu başarabilirse üye sayısı iki katına çıkar.
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Menow 7 yıl
Dünyanında bir limiti var şu anda 7 Milyarız. E her ay 20 milyon insan doğmuyor ki Facebook'un üye sayısı hep böyle gitsin :D:D:D

Ben uzaylıların gelmesiyle facebook üyeliğinin hız kazanacağını düşünüyorum :D, nüfus artacağı için, birde belki onların gezegenlerinede yayarız facebook'u o zaman demeyin facebook üye hızı kazanımına...

Gerçekten üye olacak adam kalmadı. 1 Milyar'dan sonra iyice yavaşlayacaktır mecburen. Bu dünyada yaşlılarda var, interneti sevmeyende var, henüz interneti bilmeyende var. Afrikada yaşayanda var 1 bardak suya muhtaç :(

Bu yavaşlamanın facebook ile alakalı olmadığıa eminim... Buna karşın güzel alternatifler 2-3 yıl içersinde kendini göstermeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu baş gösterme ile facebook kan kaybetmese de ziyaretçilerin zaman geçirme süreleri düşecektir diye düşünüyorum.

Çünkü facebook vizyonunu aşmış ve yolundan çıkmış durumda. Amacı olan arkadaşlıktan çok sadece paylaşımlarla gün geçirme noktasına geldi. İşte bu noktada bu noktayı ele alan yeni projeleri elbet 2-3 sene içinde göreceğiz... Ve bu projeleri daha çok beğenebileceğiz. ELbette adam gibi yapılırsa...
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BlackIndustrial 7 yıl
Resimdeki tipler kullanım sayısının azalma sebebini açıklıyor.
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Ricardo. 7 yıl
DH gibi orasıda fake dolu
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devrimdoga 7 yıl
Fake hesaplar ile açılabilen fakebook olabilir mesela :D
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