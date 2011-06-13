Facebook'un kullanıcı artış hızı yavaşlıyor

Bu sene içerisinde borsaya kota olması beklenen Facebook'ta üye artış hızının yavaşlamaya başladığı bildiriliyor. 687 milyondan fazla kullanıcısı ve 100 milyara dolara yaklaştığı tahmin edilen piyasa değeri ile bugün dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'ta, geçtiğimiz yıl 20 milyon olan aylık üye artış hızının geride bıraktığımız Nisan ve Mayıs aylarında ciddi anlamda sekteye uğradığı ve sırasıyla 13.9 milyon ve 11.8 milyon olarak gerçekleştiği bildirildi.

Facebook'ta tek sıkıntı yeni üye hızının yavaşlamış olması değil zira şimdiye kadar belki yüzlerce kez güncellenen "kullanım sözleşmesi" nedeniyle Amerika ve Kanada'da milyonlarca kullanıcının sosyal ağa katılmamayı tercih ettiği de gelen haberler arasında. Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde üye sayısının 1 milyara çıkacağını tahmin eden Facebook, yaşanan son gelişmelere karşı nasıl bir strateji izleyecek bunu bekleyip göreceğiz.