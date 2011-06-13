Facebook'un kullanıcı artış hızı yavaşlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bu sene içerisinde borsaya kota olması beklenen Facebook'ta üye artış hızının yavaşlamaya başladığı bildiriliyor. 687 milyondan fazla kullanıcısı ve 100 milyara dolara yaklaştığı tahmin edilen piyasa değeri ile bugün dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'ta, geçtiğimiz yıl 20 milyon olan aylık üye artış hızının geride bıraktığımız Nisan ve Mayıs aylarında ciddi anlamda sekteye uğradığı ve sırasıyla 13.9 milyon ve 11.8 milyon olarak gerçekleştiği bildirildi.
Facebook'ta tek sıkıntı yeni üye hızının yavaşlamış olması değil zira şimdiye kadar belki yüzlerce kez güncellenen "kullanım sözleşmesi" nedeniyle Amerika ve Kanada'da milyonlarca kullanıcının sosyal ağa katılmamayı tercih ettiği de gelen haberler arasında. Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde üye sayısının 1 milyara çıkacağını tahmin eden Facebook, yaşanan son gelişmelere karşı nasıl bir strateji izleyecek bunu bekleyip göreceğiz.
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Arkadaşların da dediği gibi üye olacak adam mı kaldı?
yazılarını oraya buraya gidiyor !
internet bilgi çöplüğü başka bir şey değil !
Ben uzaylıların gelmesiyle facebook üyeliğinin hız kazanacağını düşünüyorum :D, nüfus artacağı için, birde belki onların gezegenlerinede yayarız facebook'u o zaman demeyin facebook üye hızı kazanımına...
Gerçekten üye olacak adam kalmadı. 1 Milyar'dan sonra iyice yavaşlayacaktır mecburen. Bu dünyada yaşlılarda var, interneti sevmeyende var, henüz interneti bilmeyende var. Afrikada yaşayanda var 1 bardak suya muhtaç :(
Bu yavaşlamanın facebook ile alakalı olmadığıa eminim... Buna karşın güzel alternatifler 2-3 yıl içersinde kendini göstermeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu baş gösterme ile facebook kan kaybetmese de ziyaretçilerin zaman geçirme süreleri düşecektir diye düşünüyorum.
Çünkü facebook vizyonunu aşmış ve yolundan çıkmış durumda. Amacı olan arkadaşlıktan çok sadece paylaşımlarla gün geçirme noktasına geldi. İşte bu noktada bu noktayı ele alan yeni projeleri elbet 2-3 sene içinde göreceğiz... Ve bu projeleri daha çok beğenebileceğiz. ELbette adam gibi yapılırsa...
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