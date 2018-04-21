Facebook'un veri sızıntısı skandalı sosyal medya kullanımınızı nasıl etkiledi? [Haftalık anket sonuçları]

2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook'un 87 milyon kişinin verilerini, kullanıcı izni olmaksızın başka mecralarla paylaşması sonucu "kişisel verilerin güvenliği" hususu da tekrardan gündeme geldi. Veri skandalının yankıları bir anda büyürken aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişi, Facebook'a tepkiler yağdırdı.

yaşanan olayların güven algısında herhangi bir değişiklik yaratmadığını belirtti. Facebook'un fitili ateşlemesiyle birlikte insanları da ister istemez bir endişe sardı. Hal böyle olunca biz de sizlere "Yaşanan bu durumlar karşısında sosyal medya mecralarına olan güveniniz, nasıl etkilendi? " diye sorduk. Yapmış olduğumuz anket sonucu kullanıcıların birçoğubelirtti.

Birkaç üyemiz ise yaptığı yorumlarda bu veya benzer durumların uzun süredir yaşandığını belirterek, yaşanan skandallar karşısında herhangi bir tepki vermediklerini belirtiyor.