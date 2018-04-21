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Facebook'un veri sızıntısı skandalı sosyal medya kullanımınızı nasıl etkiledi? [Haftalık anket sonuçları]

Facebook'un veri sızıntısı skandalı sosyal medya kullanımınızı nasıl etkiledi? konulu anketimizin sonuçları belli oldu. Görünen o ki firmalar, kullanıcılarını bu tarz skandallara alışmaya zorlamış.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook'un 87 milyon kişinin verilerini, kullanıcı izni olmaksızın başka mecralarla paylaşması sonucu "kişisel verilerin güvenliği" hususu da tekrardan gündeme geldi. Veri skandalının yankıları bir anda büyürken aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişi, Facebook'a tepkiler yağdırdı. 
Facebook'un fitili ateşlemesiyle birlikte insanları da ister istemez bir endişe sardı. Hal böyle olunca biz de sizlere "Yaşanan bu durumlar karşısında sosyal medya mecralarına olan güveniniz, nasıl etkilendi? "  diye sorduk. Yapmış olduğumuz anket sonucu kullanıcıların birçoğu yaşanan olayların güven algısında herhangi bir değişiklik yaratmadığını belirtti. 
Birkaç üyemiz ise yaptığı yorumlarda bu veya benzer durumların uzun süredir yaşandığını belirterek, yaşanan skandallar karşısında herhangi bir tepki vermediklerini belirtiyor. 

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orhan 1 yıl
Zuckerberg, Trump a yardım mı etti ne oldu. Adamın ipini çektiler.
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Bluedn 1 yıl
Yaşanan olaylar güven algımı değiştirmedi Zuckerberg'e büyük kumpas kurulduğu belli, bu tür algılara prim verilmemeli
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