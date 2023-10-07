WhatsApp, kilitli sohbetler için gizli kod kısmı geliştiriyor

Gizli kod sayesinde sohbetleriniz kilitli bir şekilde korunacak
Android için WhatsApp 2.23.21.8 güncellemesi ile WhatsApp'ın geliştirmekte olduğu kilitli sohbetler için gizli bir kod özelliği ortaya çıkmıştı. Ancak detayları bilinmeyen özellik ile ilgili yeni bilgiler, WhatsApp beta 2.23.21.9 güncellemesi sayesinde ortaya çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.