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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, kilitli sohbetler için gizli kod kısmı geliştiriyor

    WhatsApp, kilitli sohbet özelliğini geliştirerek kullanıcıların korumalı sohbet klasörlerine erişim sağlayabilmesi için yeni bir gizli kod bölümü geliştiriyor. İşte detaylar:
    WhatsApp, kilitli sohbetler için gizli kod kısmı geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kilitli sohbetler isimli yeni bir özellik geliştirmekteydi ve sızıntılara göre bu özellik ile yalnızca cihazınızın parolasıyla veya parmak izi gibi biyometrik bilgilerinizle kilitli sohbetlerinize erişilebilecektiniz. Ancak yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göre bu özelliğin kullanım şekli biraz değişebilir. 

    Gizli kod sayesinde sohbetleriniz kilitli bir şekilde korunacak

    Android için WhatsApp 2.23.21.8 güncellemesi ile WhatsApp'ın geliştirmekte olduğu kilitli sohbetler için gizli bir kod özelliği ortaya çıkmıştı. Ancak detayları bilinmeyen özellik ile ilgili yeni bilgiler, WhatsApp beta 2.23.21.9 güncellemesi sayesinde ortaya çıktı.

    WhatsApp, kilitli sohbetler için gizli kod kısmı geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcıların korumalı sohbet klasörleri için gizli bir kod oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir sayfa üzerinde çalışıyor. Gizli kod oluşturma formunda da belirtildiği gibi WhatsApp, hızlı erişim için bir kelime veya basit bir emoji kullanılmasını önerir ve gelecekte kullanıma sunulacak bu sayfaya gizli bir kodun girilmesi, kullanıcıların kilitli sohbetleri uygulamanın arama çubuğunda bile kolayca bulmasına olanak sağlayabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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