Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kilitli sohbetler isimli yeni bir özellik geliştirmekteydi ve sızıntılara göre bu özellik ile yalnızca cihazınızın parolasıyla veya parmak izi gibi biyometrik bilgilerinizle kilitli sohbetlerinize erişilebilecektiniz. Ancak yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göre bu özelliğin kullanım şekli biraz değişebilir.

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Gizli kod sayesinde sohbetleriniz kilitli bir şekilde korunacak

Android için WhatsApp 2.23.21.8 güncellemesi ile WhatsApp'ın geliştirmekte olduğu kilitli sohbetler için gizli bir kod özelliği ortaya çıkmıştı. Ancak detayları bilinmeyen özellik ile ilgili yeni bilgiler, WhatsApp beta 2.23.21.9 güncellemesi sayesinde ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcıların korumalı sohbet klasörleri için gizli bir kod oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir sayfa üzerinde çalışıyor. Gizli kod oluşturma formunda da belirtildiği gibi WhatsApp, hızlı erişim için bir kelime veya basit bir emoji kullanılmasını önerir ve gelecekte kullanıma sunulacak bu sayfaya gizli bir kodun girilmesi, kullanıcıların kilitli sohbetleri uygulamanın arama çubuğunda bile kolayca bulmasına olanak sağlayabilir.

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WhatsApp, kilitli sohbetler için gizli kod kısmı geliştiriyor