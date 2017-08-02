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NASA'dan iş ilanı: "Dünya'yı 'uzaylılardan' koruyacak memurlar aranıyor"

Bugün ilginç bir iş ilanı açan NASA, Dünya'yı uzaylı mikroskobik canlılara karşı savunmaları için "Gezegen Koruma Memurları" arıyor. Uzay ajansının ücret teklifiyse epey dolgun.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
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36
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'yı uzaylılardan koruyacak memurlar arıyor. Bugün ilginç bir pozisyon için iş ilanı açan uzay ajansı, insanoğlunu tehlikeli uzaylı mikroplara karşı korumak isteyenlere aylık 10 bin dolardan fazla ücret teklif ediyor.

Ayrıca Bkz. "SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor"
NASA'nın "Planetary Protection Officer" (Gezegen Koruma Memuru) başlığıyla açtığı bu ilginç iş ilanında, başvuracak olan adaylardan birçok kriteri karşılamaları isteniyor. Öncelikle Amerikan vatandaşlığını şart koşan uzay ajansı; üniversitelerin matematik, fizik veya mühendislik dallarında yüksek lisansa sahip olmak ve daha önce en az bir yıl üst düzey memurluk yapmış olmak gibi kriterler arıyor. Başvuracak olan kişiler ayrıca "gezegen koruma" konusunda ve NASA'nın uzay programları hakkında detaylı bilgiye de sahip olmaları gerekiyor.

Tabi NASA'nın bu ilginç pozisyonda çalışmak isteyen ABD'li vatandaşlara oldukça dolgun bir maaş teklifi de var. İş ilanındaki ifadelere göre NASA bünyesinde çalışacak olan Gezegen Koruma Memuru, yıllık 124 bin ile 187 bin dolar aralığında bir maaşa sahip olacak.

Hem Dünya'yı hem de diğer gezegenleri koruyacaklar

Gezegen Koruma Memurları, öncelikle uzaylı mikroskobik canlıların Yeryüzü'nde yayılmalarını önlemeye çalışacak. Memurların bir diğer görevi ise bu sefer insanların diğer gezegenlere ve gök cisimlerine herhangi bir zarar vermemesini sağlamak. Koruma görevlileri, NASA'nın keşif programları sırasında uzaya gönderdiği astronotların, gittikleri bölgeyi mikrop gibi yabancı maddelerle kirletmemesini sağlayacak. 

https://www.cnet.com/news/nasa-will-pay-you-six-figures-to-protect-earth-from-aliens/ Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen
"Dünyayı ABD nin özgürlüğünden koruyacak insanlar aranıyor".
1 Yanıt Yanıtla +43
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mcgul 2 yıl
siyah giyen adamlar emekli olmuş sanırım
Yanıtla +14
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webbie 2 yıl
Amerika vatandaşı ve lisans düzeyinde fizik, kimya ya da biyoloji mezunu kişiler için açılmış olan bu ilana, bakalım İngilizce bilmeyen kaç Türk vatandaşı başvuracak...
Amerika vatandaşı ve lisans düzeyinde fizik, kimya ya da biyoloji mezunu kişiler için açılmış olan bu ilana, bakalım İngilizce bilmeyen kaç Türk vatandaşı başv...
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Yanıtla +12
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dark dragon 2 yıl
dünyayı insanlardan kim koruyacak o belli mi
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DH Misafiri 2 yıl
bime mi gireyim nasayamı multinet varmı?
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
e Messi ne olacak.
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AcılıUçanTaco 2 yıl
Ssk yol yemek varsa başvuralım
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arel.gr 2 yıl
@kadirirdem staa bingoooo, kaçmaz bu fırsat !!!!
nerdesiiiiiinn ?
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Kerim5100 2 yıl
Açıp "Life" izlesinler oradaki salaklıkları yapmasalar yeter :D
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Paul Muaddib 2 yıl
akp olmasaydı uzaylılar bela olmazdı hep akp yüzünden
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drejtc 2 yıl
Uzaylılar dünyaya geldimi ilk amerigaya saldırıyor bizim için problem yok, hatta uzaylı gelsin ilk ben destek verecem uzaylıya.
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Aliminati 2 yıl
Kpss ile mi?
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redoracle 2 yıl
Thanos Avengers'ı dağıtmış demek ki
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