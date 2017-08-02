NASA'dan iş ilanı: "Dünya'yı 'uzaylılardan' koruyacak memurlar aranıyor"

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'yı uzaylılardan koruyacak memurlar arıyor. Bugün ilginç bir pozisyon için iş ilanı açan uzay ajansı, insanoğlunu tehlikeli uzaylı mikroplara karşı korumak isteyenlere aylık 10 bin dolardan fazla ücret teklif ediyor.
Ayrıca Bkz. "SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor"
NASA'nın "Planetary Protection Officer" (Gezegen Koruma Memuru) başlığıyla açtığı bu ilginç iş ilanında, başvuracak olan adaylardan birçok kriteri karşılamaları isteniyor. Öncelikle Amerikan vatandaşlığını şart koşan uzay ajansı; üniversitelerin matematik, fizik veya mühendislik dallarında yüksek lisansa sahip olmak ve daha önce en az bir yıl üst düzey memurluk yapmış olmak gibi kriterler arıyor. Başvuracak olan kişiler ayrıca "gezegen koruma" konusunda ve NASA'nın uzay programları hakkında detaylı bilgiye de sahip olmaları gerekiyor.
Tabi NASA'nın bu ilginç pozisyonda çalışmak isteyen ABD'li vatandaşlara oldukça dolgun bir maaş teklifi de var. İş ilanındaki ifadelere göre NASA bünyesinde çalışacak olan Gezegen Koruma Memuru, yıllık 124 bin ile 187 bin dolar aralığında bir maaşa sahip olacak.
Ayrıca Bkz. "SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor"
NASA'nın "Planetary Protection Officer" (Gezegen Koruma Memuru) başlığıyla açtığı bu ilginç iş ilanında, başvuracak olan adaylardan birçok kriteri karşılamaları isteniyor. Öncelikle Amerikan vatandaşlığını şart koşan uzay ajansı; üniversitelerin matematik, fizik veya mühendislik dallarında yüksek lisansa sahip olmak ve daha önce en az bir yıl üst düzey memurluk yapmış olmak gibi kriterler arıyor. Başvuracak olan kişiler ayrıca "gezegen koruma" konusunda ve NASA'nın uzay programları hakkında detaylı bilgiye de sahip olmaları gerekiyor.
Tabi NASA'nın bu ilginç pozisyonda çalışmak isteyen ABD'li vatandaşlara oldukça dolgun bir maaş teklifi de var. İş ilanındaki ifadelere göre NASA bünyesinde çalışacak olan Gezegen Koruma Memuru, yıllık 124 bin ile 187 bin dolar aralığında bir maaşa sahip olacak.
Hem Dünya'yı hem de diğer gezegenleri koruyacaklarGezegen Koruma Memurları, öncelikle uzaylı mikroskobik canlıların Yeryüzü'nde yayılmalarını önlemeye çalışacak. Memurların bir diğer görevi ise bu sefer insanların diğer gezegenlere ve gök cisimlerine herhangi bir zarar vermemesini sağlamak. Koruma görevlileri, NASA'nın keşif programları sırasında uzaya gönderdiği astronotların, gittikleri bölgeyi mikrop gibi yabancı maddelerle kirletmemesini sağlayacak.
https://www.cnet.com/news/nasa-will-pay-you-six-figures-to-protect-earth-from-aliens/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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