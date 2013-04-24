Fantasea, Canon G15 için geliştirdiği yeni su altı haznesini duyurdu





Su altı yaşamını görüntülemek isteyen kullanıcılar için bir numaralı ürünler olan su altı haznelerine, Fantasea firması tarafından yeni bir model eklendi.

Canon'un üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinden olan G15 için geliştirilen FG15 su altı haznesi, fotoğraf makinesinin 60 metre derinliğe kadar indirilmesine, makine üzerinde yer alan tuşların aktif olarak kullanılmasına, G15 üzerinde yer alan LCD ekranın görüntülenebildiği darbelere dayanıklı oldukça sağlam gövde yapısına ve su sızıntılarına karşı kullanıcıyı uyaran özel alarm sistemine sahip.

Birçok farklı aksesuar ile beraber olarak kullanılabilen hazne, su altında video çekim işlemleri için özel tuşları üzerinde barındırıyor ve makine üzerinde yer alan dahili flaşın aktif olarak kullanılmasına izin verebiliyor. 17x13x13.5mm boyutlara ve 1.1kg ağrılığa sahip olan FG15, ayrıca özel yapısı sayesinde rahatça takılıp çıkartılabiliyor.

Canon G15 kompakt fotoğraf makinesi için hazırlanmış olan Fantasea FG15 su altı haznesini, firmanın resmi sitesi üzerinden 718$ fiyat etiketiyle satın alabilir, ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.fantasea.com/s.nl/it.A/id.592/.f?sc=2&category=3100