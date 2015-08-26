Fantastic Contraption sanal gerçeklik dünyasında sınırsız özgürlük sunacak

Oyundaki can alıcı nokta ise Minecraft benzeri tamamen açık dünya oynanışına sahip olması. HTC ve Valve'ın ortak geliştirdiği Vive sanal gerçeklik gözlüğünün kullanan oyunu oynamak için ellerinizi temsil edecek iki kontrolcü daha kullanmanız gerekiyor. Bu sayede çevredeki objelerle etkileşime geçerek tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi yeni nesneler yaratma, fırlatma veya kırma gibi eylemleri de gerçekleştirebiliyorsunuz.

Günümüzde benzer oyunların ne kadar büyük ilgi gördüğünü göz önüne alırsak sanal gerçeklik cihazlarının yaygınlaşmasıyla da benzer bir tabloya şahit olabiliriz. Bu sayede insanlar tamamen kendi hayal güçleriyle şekillendirebileceği bir dünyanın içerisine adım atmış olacaklar. İki stüdyonun ortaklaşa geliştirdiği oyunun teaser videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.