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Farklı projeler ile destek arayan artırılmış gerçeklik gözlüklerinin sayısı artıyor: Atheer One

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Farklı projeler ile destek arayan artırılmış gerçeklik gözlüklerinin sayısı artıyor: Atheer One
Farklı projeler ile destek arayan artırılmış gerçeklik gözlüklerinin sayısı artıyor: Atheer One
Bu yıl içerisinde ciddi oranda geliştirme gösteren ve 2014 yılına damgasını vurması beklenen giyilebilir cihazlar, özellikle artırılmış gerçeklik noktasında bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştürmeye çalışıyorlar. Bunun en son somut örneklerinden Atheer One, Indiegogo üzerinde destek arıyor.
İki farklı model halinde geliştirilen gözlüklerden Atheer One, gücünü Micro USB üzerinden bağlandığı Android işletim sistemli telefonlardan alıyor ve teknik olarak iki adet 1024 x 68 piksel 3D ekran, 65 derece görüş açısı ve 2 adet 8 mega piksel çözünürlüğünde kamera ile karşımıza çıkıyor. Diğer model olan Atheer Geliştirici Kiti ise, adından da anlaşılacağı üzere geliştiricilerin farklı uygulamalar hazırlanması için hazırlanmış durumda ve teknik olarak harici ünitesiyle Snapdragon 800 işlemci, 36 derece görüş açıcısı, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 ve GPS kablosuz bağlantıları, iki adet 1024 x 68 piksel 3D ekran, 2 adet 5 mega piksel çözünürlükte kamera, USB, HDMI, kulaklık, mikrofon, güç portları ve micro SD kart yuvası gibi detaylar sunuyor.
Ortak olarak  üç boyutlu ortamda bulunan objeler ya da menüler ile etkileşime geçilmesine imkan tanıyan gözlükler, bu işlemin doğru şekilde yapılması için de bünyelerinde jiroskop, pusula, ortam ışık sensörü, yakınlık sensörü, ivme ölçer gibi teknolojileri barındırıyorlar. Piyasada yer alan Meta One ve Recon Jet gibi rakiplerinin teknik olarak önünde olduğu belirtilen gözlükler, hep hayal ettiğimiz üç boyutlu ortamda uygulama kullanma ya da oyun oynama deneyimini bir adım daha yakına getiriyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin bitimine daha 44 gün kala 5,175$'lık kısmını toplayabilen Atheer One projesi, yapılacak minimum 350$ (Amerika dışı 40$ kargo) bağış ile 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünler hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.digitaltrends.com/mobile/atheer-one-smartspecs-indiegogo-campaign/ Yorum Yaz
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mehmednaim 5 yıl en beğenilen
Bu kadar ileri teknoloji ile uğraşıp tanıtım videolarını tuvalette çekiyorlar ya, diyecek bir şey yok yani...
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Teknoloji beni korkutmaya başladı. Bugün bunu yapan yarın ikincisini çıkarır. İkincisine karşıdaki kişiyi çıplak görme özelliği koyarlarsa ne yapacağız? Olmaz demeyin. Onu da yaparlar
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mehmednaim 5 yıl en beğenilen
Bu kadar ileri teknoloji ile uğraşıp tanıtım videolarını tuvalette çekiyorlar ya, diyecek bir şey yok yani...
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Videolar.inanılmaz görünüyor. gerçekten inanılmaz.Gerçekten inanılmaz.Gerçekten ınanılmaz. böyle bir teknolojinin üretildiğine şuanlık İNANMIYORUM çünki google glass bile bu kadarını yapamadı.tabi çalışma prensibi farklıydı
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Biyturs_OnSr 5 yıl
Diğerlerine göre daha normal duruyor.
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