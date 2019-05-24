Federal Havacılık İdaresi; “ 737 Max’ların tekrar uçacağı tarih ile ilgili net bir bilgi yok”

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Otuz üç ülkeden toplam 57 yetkili Boeing’in 737 Max uçaklarının kaderini görüşmek üzere; Amerikan Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) Forth Worth Teksas’ta bulunan ofisinde Perşembe günü bir araya gelmişti.

Tüm gün süren görüşmeler neticesinde ise açıklama FAA başkanı Dan Elwell’dan geldi. Elwell, Boeing’in 737 Max uçaklarının tekrar havalanacağı tarihle ilgili bir açıklama yapmak için henüz erken olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili oldukça olumlu kanaat edindiğini vurgulayan Elwell’e karşılık Boeing ise bir açıklama yayınladı. Şirket yaptığı açıklamada, “FAA’nın içinde bulunduğumuz süreci küresel ortakların önüne koyması ve onları bir araya getirerek, 737 Max’lerin ait oldukları yere dönmelerini sağlama çabasını takdirle karşılıyoruz. FAA’nın bizden talep ettiği bilgileri kendilerine sunduğumuzda, bir sertifikasyon uçuşu talep etmek için hazır olacağız. Eğer her şey yolunda giderse, Kuruma gerekli sertifikasyon dokümanlarının son halini sunacağız.” ifadelerini kullanmış.

Hatırlanacağı üzere Boeing, toplamda 346 insanın hayatına mal olan Lion Air ve Etiyopya Havayollarına ait uçakların karıştığı kazalara sebebiyet veren yazılım sebebiyle uçuşları durdurulan 737 Max’lere ait hataları düzelttiğini açıklamıştı. Ancak şirketin bunu bir sertifikasyon uçuşuyla da belgelemesi gerekiyor.

Bu kapsamda Elwell, “Boeing’den başvuru evraklarını tamamlamasını bekliyoruz. Max uçuşlarını askıya alan diğer ülkeler ise kendi kararlarını kendileri verecek.” açıklamalarında bulunmuş.

Diğer ülkeler, FAA'nın kararını bekliyor

ABD menşeili ve diğer ülke havayollarının da artan yolcu taleplerini karşılayabilmek adına 737 Max’ları bir an önce havada görmek istedikleri söyleniyor. Uzmanlara göre ABD dışındaki ülkeler, FAA’nın vereceği kararı bekliyor ve alınacak karar doğrultusunda harekete geçmeyi düşünüyor.

https://www.cnbc.com/2019/05/24/faa-no-schedule-for-re-certifying-plane-boeing-737-max-yet.html