Boeing, 737 Max uçaklarına ait yazılım güncellemesinin hazır olduğunu duyurdu

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ABD’li havacılık devi Boeing yapmış olduğu açıklamayla, 737 Max yolcu uçaklarına ait yazılım güncellemesinin hazır olduğunu duyurdu.

Hazırlanan güncellemenin; toplamda 346 insanın hayatına mal olan Lion Air ve Etiyopya Havayollarına ait uçakların karıştığı kazalara sebebiyet veren yazılımdaki hataları düzelttiği ifade ediliyor. Nisan ayında yayınlanması beklenen güncelleme, Boeing’in kontrolleri daha sağlıklı yapabilmesi adına geciktirilmişti.

Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) Mart ayı içinde geçici onay verdiği güncellemenin, gerekli sertifikasyonu alabilmesi için FAA tarafından ayrıca test edilmesi gerekiyor. Bu süre zarfında, FAA’ya ilgili dokümanları sunan Boeing; pilotların farklı uçuş senaryolarında uçağı nasıl kontrol edebilecekleri hakkındaki detayları da paylaşıyor. Boeing CEO’su Dennis Muilenburg bu kapsamda yaptığı açıklamada, “FAA ve diğer havacılık kurullarına istekleri her türlü bilgiyi sunmaya hazırız. Tek amacımız her şeyi en düzgün haline getirebilmek.” ifadelerini kullanmış.

Hatalı olduğu görülen ve güncellenen Manevra Karakteristiği Arttırma Sistemi (MCAS), daha önce sadece bir hücum açısı (uçağın yatay hareketine göre burnunun y düzleminde yaptığı açıdır) sensöründen alınan veri yerine artık iki sensörden de alınan veriyi karşılaştıracak. Eğer sistem 5,5 dereceden fazla farklılık tespit ederse, devreye girmeyecek. Acil bir durum gelişmesi halinde ise uçuş ekibi, sistemi devre dışı bırakabilecek.

Boeing yeni sistemin entegre edildiği 737 Max uçakları ile 207 test uçuşunda ve 360 saatten fazla süreyle denendiğini belirtiyor. Simülatör eğitimini de başlayan şirket, uçaklara uçuş izni verilmeden önce ise tüm küresel müşterileri ile konferanslar planlayacak.

https://www.engadget.com/2019/05/16/737-max-update/