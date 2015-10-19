Feedly, "Pro" abone sayısını 60 bin seviyesine çıkarttı

Google Reader'ın kapanması sonrası oluşan boşluğu iyi değerlendiren ve bir anda dünyanın en çok kullanılan RSS istemcileri arasına yerleşen Feedly, önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını duyurdu.

Geçtiğimiz Şubat ayında 50 bin Pro abonesi bulunan popüler servis, yapılan resmi açıklama ile bu değerin 60 bin Pro aboneye ulaştığını açıkladı. Feedly bu önemli gelişme yanında genel işleyişi ve gelecek planları hakkında da bazı bilgiler verdi. Günlük 50 milyon yeni içeriği karşımıza çıkartan Feedly, yakın zaman içerisinde Google, Facebook, Twitter, Microsoft ve Evernote yanında Slack ile Office 365 üzerinden giriş desteğini de kullanıcılarına sunacağını belirtti.

Detaylarına burada yer verdiğimiz yeni özelliği Shared Collections'ı kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda etiket paylaşımı ile genişleteceğini açıklayan Feedly, aynı zamanda şirket içi iletişim amaçlı hazırlanan ve birçok mobil / masaüstü platformda aktif olarak yer alan mesajlaşma servisi Slack entegrasyonunu arttıracak ve iOS uygulamasında yaşanan çökme sorunları ortadan kaldıracak.

Feedly son olarak aylık 5$'lık Pro hesabın tüm özelliklerine sahip olan "Team Editon" paketini de duyurdu. Aylık 12$'dan elde edilebilecek paket, 50 kat daha hızlı içerik yükleme, tam Slack entegrasyonu, Google News ile derinlemesine ilişki, belirli bölümlerde arama, yukarıda bahsettiğimiz Shared Collections için etiket paylaşımı, Trello ve Office 365 ile planlama ile ortak çalışma ve kurumsal hesap girişi bir ekstra özellikler sunacak.

http://blog.feedly.com/2015/10/15/60000-pro-subscribers-and-what-to-expect-next/