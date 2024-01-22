Chery, 30 ilde 47 yetkili satış ve satış sonrası hizmet noktasına ulaştı

Bu kapsamda Chery Türkiye; İstanbul’da Çetaş, Çorum’da Evlüce, Mardin’de Nas Oto, Malatya’da Yiğitvar, Van’da Berk, Balıkesir’de Karahallılar, Düzce’de Kervan olmak üzere 7 yeni yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet alanını genişletti. Chery Türkiye, yeni yetkili satıcı ve servis noktaları ile birlikte 30 ilde 47 noktaya ulaşan hizmet ağıyla 2024 yılında da dikkat çekmeye devam ediyor.

Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunarak kullanıcılarına tam teşekküllü bir hizmet sağlamaya devam ediyor. Yeni Chery yetkili satıcıları, tıpkı hâli hazırda var olan yetkili satıcılar gibi konusunda uzman ve uzun seneler otomotiv sektöründe öncü ve çoklu otomotiv markalarını bünyesinde barındıran deneyimli yetkili satıcılardan oluşuyor.

Yetkili satıcı ağına katılan 7 yeni yetkili satış noktası ile hizmet ağını genişlettiklerini ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan,

“Yeni yılla beraber 30 ilimizde bulunan 47 yetkili satıcımızla Türkiye’deki kullanıcılara tüm hizmetlerimizi sunmayı sürdürüyoruz. Hedefimiz, yeni yılda da avantajlı olan 3 SUV modelimizle birlikte Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu gösterirken, yeni hizmet noktalarımızla birlikte satış ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi daha fazla memnun ederek yine daha fazla tercih edilen bir marka olmak” dedi.

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Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satıcıları ile hem satış hem de satış sonrası hizmetler sunan Chery Türkiye, segmentlerinde oldukça iddialı SUV modelleri OMODA 5, TIGGO 7 PRO VE TIGGO 8 PRO ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

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Chery, 30 ilde 47 satış ve satış sonrası hizmet noktasına ulaştı