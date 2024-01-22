Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery, 30 ilde 47 yetkili satış ve satış sonrası hizmet noktasına ulaştı

    2023 yılını başarılı satış adetleriyle kapatan ve Türkiye’deki kullanıcılar tarafından büyük beğeni kazanan Chery, her geçen gün genişleyen satış ve satış sonrası hizmet ağıyla büyümeye devam ediyor.

    Bu kapsamda Chery Türkiye; İstanbul’da Çetaş, Çorum’da Evlüce, Mardin’de Nas Oto, Malatya’da Yiğitvar, Van’da Berk, Balıkesir’de Karahallılar, Düzce’de Kervan olmak üzere 7 yeni yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet alanını genişletti. Chery Türkiye, yeni yetkili satıcı ve servis noktaları ile birlikte 30 ilde 47 noktaya ulaşan hizmet ağıyla 2024 yılında da dikkat çekmeye devam ediyor.

    Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunarak kullanıcılarına tam teşekküllü bir hizmet sağlamaya devam ediyor. Yeni Chery yetkili satıcıları, tıpkı hâli hazırda var olan yetkili satıcılar gibi konusunda uzman ve uzun seneler otomotiv sektöründe öncü ve çoklu otomotiv markalarını bünyesinde barındıran deneyimli yetkili satıcılardan oluşuyor.

    Chery, 30 ilde 47 satış ve satış sonrası hizmet noktasına ulaştı
    Yetkili satıcı ağına katılan 7 yeni yetkili satış noktası ile hizmet ağını genişlettiklerini ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan,

    “Yeni yılla beraber 30 ilimizde bulunan 47 yetkili satıcımızla Türkiye’deki kullanıcılara tüm hizmetlerimizi sunmayı sürdürüyoruz. Hedefimiz, yeni yılda da avantajlı olan 3 SUV modelimizle birlikte Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu gösterirken, yeni hizmet noktalarımızla birlikte satış ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi daha fazla memnun ederek yine daha fazla tercih edilen bir marka olmak” dedi.

    Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satıcıları ile hem satış hem de satış sonrası hizmetler sunan Chery Türkiye, segmentlerinde oldukça iddialı SUV modelleri OMODA 5, TIGGO 7 PRO VE TIGGO 8 PRO ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    DburakKoc +42 uchihaitachi +33 Nevfel +31 Xtrud +28 Fx_57,5 +26 bio technolog +24 VaporWave +23 ahmetlatifkaraca1401 +17 DeepestSea +16 CleanCoders +14
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1924 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    satış, servis ve
    6 etiket daha chery chery omoda 5 chery tiggo 7 pro chery tiggo 8 pro Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı336b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sortie club içki fiyatları asas skill dağılımı kavga anında heyecan nasıl yenilir trip atan kadın nasıl yumuşatılır pop müzik neden sevilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro KI7
    Tecno Mobile Spark 10 Pro KI7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız