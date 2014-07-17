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Feedly'nin Pro versiyonuna Dropbox temelli yedekleme özelliği dahil edildi

4 yıl
233
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Feedly'nin Pro versiyonuna Dropbox temelli yedekleme özelliği dahil edildi
Dünyanın en çok kullanılan RSS servislerinden Feedly'nin Pro versiyonuna, Dropbox temelli yedekleme özelliği eklendi.
Ücretsiz üyeliklere sunulmayan bu özellik sayesinde Feedly'nin Pro üyeleri artık etiketlenmiş haberleri ve bütün haber kaynaklarını (OMPL temelinde) popüler bulut depolama servisi Dropbox'a aktarabiliyor ve bu içeriklere istedikleri her noktada rahatlıka ulaşabiliyorlar. Kayıtlanan içerikleri otomatik olarak yedekleyen servis, fotoğrafları dahi buluta aktarabiliyor.
Konu hakkında Feedly'nin hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blog.feedly.com/2014/07/14/dropbox-vault/ Yorum Yaz
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