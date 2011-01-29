Ferrari en hızlı yarış otomobilini geliştirmek için AMD'nin Bulldozer teknolojisini kullanacak

Motor sporlarının zirvesi olarak kabul edilen, yüksek teknolojinin adeta gövde gösterisi yaptığı Formula 1'de yeni sezonun başlaması için iki aydan az bir zaman kaldı. İlk yarış için geri sayım devam ederken, takımların yeni araç tanıtımları Ferrari ile başladı ve Şahlanan At, 2011 sezonunda kullanacağı F150 isimli aracının üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Sporun yönetimi FIA, yeni sezon için idari ve teknik açıdan önemli değişikler yaptığından araçların tasarımı büyük önem taşıyordu. İtalya'nın birleşmesinin 150. yıldönümü şerefine yeni aracına F150 adını veren Ferrari, aracın tasarımında sadeliğe önem verirken, yasaklanan F-Kanal sistemi ve çift katmanlı difüzör gibi tekniklerin yerini yenilikçi yaklaşımlarla doldurmayı amaçladığını açıklıyor. Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi'ne sahip olacak aracın arka kısmında ise iddia edilenlerin aksine baskı kolu süspansiyon sistemi devam ediyor.

Yeni kurallar çerçevesinde V tipi ön kanadın avantajını yitirecek olmasından dolayı Ferrari'nin daha yüksek bir burun kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz. Yine yeni kurallar çerçevesinde burun sezon içerisinde değiştirilemeyeceğinden ötürü tasarımı büyük önem taşıyor. Aerodinamik yapıyı etkileyen hareketli pek çok yapının yasaklandığı 2011 sezonunda geçişleri arttırabilmek için pilotlara arka kanat ayarlarıyla oynama hakkı tanındığı için arka tasarım büyük önem taşıyor ve Ferrari bu konuda çok iddialı olduğunu dile getiriyor.

Peki biz bu kadar detayı neden verdik? FIA'nın belirlediği yeni kurallar çerçevesinde takımların sezon öncesi harcamaları ve sezon bütçeleri sınırlandığından ötürü özellikle tasarım büyük önem taşıyor. Bu noktada yüksek teknolojiye yatırım yapan firmalar, rüzgar tüneti kullanımına yönelik sınırlamaları CFD yani bilgisayarlı akışkanlar dinamiği ile karşılamayı hedeflerken, bilgisayar ortamında yapılacak simülasyonlar, sınırlanan testler karşısında daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmiş durumda.

İtalyanlar için en az Futbol kadar önemli olan, ülkenin sembolü haline gelen Ferrari F1 takımı, yüksek teknoloji noktasında AMD'ye güveniyor. Yıllardır devam eden birlikteliğin, AMD'nin yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle sona ereceği iddia edilmiş olsa bile alanlarında iddialı iki isim ortaklığa devam ediyorlar. Yeni aracın tasarımında, AMD teknolojisinin kullanıldığı sunucu çiftlikleri, yüksek performanslı bilgisayarlar ve FirePro/GL kartlarından faydalanan Ferrari F1, Bulldozer teknolojisini de kullanacak.

AMD'nin ikinci çeyrekte pazara sunmayı hedeflediği yüksek performanslı Bulldozer işlemcileri ve yılın ikinci yarısında lanse edilecek Bulldozer tabanlı yeni nesil Opteron işlemcilerin, Ferrari tasarım ekibinin kullandığı teknolojik altyapıdaki yerini alması bekleniyor. Sezon boyunca yapılacak aero güncellemeleri için çalışmalarına PC ortamındaki simülasyonlarla devam edecek olan AMD, ayrıca yarışlar esnasındaki anlık strateji değişikliklerin hesaplanmasında ve araçtan toplanan telemetri verilerinin değerlendirilmesinde de AMD teknolojili sistemler kullanıyor ve bu noktada AMD ile birlikte bir diğer önemli partneri Acer'ın geliştirdiği sistemleri de kullanıyor.

Yüksek çözünürlükteki fotoğraflardan oluşan Ferrari F150 galerisi;

Ferrari F150 tanıtım videoları;