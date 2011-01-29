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Ferrari en hızlı yarış otomobilini geliştirmek için AMD'nin Bulldozer teknolojisini kullanacak

8 yıl
10,1b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motor sporlarının zirvesi olarak kabul edilen, yüksek teknolojinin adeta gövde gösterisi yaptığı Formula 1'de yeni sezonun başlaması için iki aydan az bir zaman kaldı. İlk yarış için geri sayım devam ederken, takımların yeni araç tanıtımları Ferrari ile başladı ve Şahlanan At, 2011 sezonunda kullanacağı F150 isimli aracının üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Ferrari en hızlı yarış otomobilini geliştirmek için AMD'nin Bulldozer teknolojisini kullanacak
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Sporun yönetimi FIA, yeni sezon için idari ve teknik açıdan önemli değişikler yaptığından araçların tasarımı büyük önem taşıyordu. İtalya'nın birleşmesinin 150. yıldönümü şerefine yeni aracına F150 adını veren Ferrari, aracın tasarımında sadeliğe önem verirken, yasaklanan F-Kanal sistemi ve çift katmanlı difüzör gibi tekniklerin yerini yenilikçi yaklaşımlarla doldurmayı amaçladığını açıklıyor. Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi'ne sahip olacak aracın arka kısmında ise iddia edilenlerin aksine baskı kolu süspansiyon sistemi devam ediyor.

Ferrari en hızlı yarış otomobilini geliştirmek için AMD'nin Bulldozer teknolojisini kullanacak
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Yeni kurallar çerçevesinde V tipi ön kanadın avantajını yitirecek olmasından dolayı Ferrari'nin daha yüksek bir burun kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz. Yine yeni kurallar çerçevesinde burun sezon içerisinde değiştirilemeyeceğinden ötürü tasarımı büyük önem taşıyor. Aerodinamik yapıyı etkileyen hareketli pek çok yapının yasaklandığı 2011 sezonunda geçişleri arttırabilmek için pilotlara arka kanat ayarlarıyla oynama hakkı tanındığı için arka tasarım büyük önem taşıyor ve Ferrari bu konuda çok iddialı olduğunu dile getiriyor.

Ferrari en hızlı yarış otomobilini geliştirmek için AMD'nin Bulldozer teknolojisini kullanacak
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Peki biz bu kadar detayı neden verdik? FIA'nın belirlediği yeni kurallar çerçevesinde takımların sezon öncesi harcamaları ve sezon bütçeleri sınırlandığından ötürü özellikle tasarım büyük önem taşıyor. Bu noktada yüksek teknolojiye yatırım yapan firmalar, rüzgar tüneti kullanımına yönelik sınırlamaları CFD yani bilgisayarlı akışkanlar dinamiği ile karşılamayı hedeflerken, bilgisayar ortamında yapılacak simülasyonlar, sınırlanan testler karşısında daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmiş durumda.

Ferrari en hızlı yarış otomobilini geliştirmek için AMD'nin Bulldozer teknolojisini kullanacak
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İtalyanlar için en az Futbol kadar önemli olan, ülkenin sembolü haline gelen Ferrari F1 takımı, yüksek teknoloji noktasında AMD'ye güveniyor. Yıllardır devam eden birlikteliğin, AMD'nin yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle sona ereceği iddia edilmiş olsa bile alanlarında iddialı iki isim ortaklığa devam ediyorlar. Yeni aracın tasarımında, AMD teknolojisinin kullanıldığı sunucu çiftlikleri, yüksek performanslı bilgisayarlar ve FirePro/GL kartlarından faydalanan Ferrari F1, Bulldozer teknolojisini de kullanacak.

Ferrari en hızlı yarış otomobilini geliştirmek için AMD'nin Bulldozer teknolojisini kullanacak
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AMD'nin ikinci çeyrekte pazara sunmayı hedeflediği yüksek performanslı Bulldozer işlemcileri ve yılın ikinci yarısında lanse edilecek Bulldozer tabanlı yeni nesil Opteron işlemcilerin, Ferrari tasarım ekibinin kullandığı teknolojik altyapıdaki yerini alması bekleniyor. Sezon boyunca yapılacak aero güncellemeleri için çalışmalarına PC ortamındaki simülasyonlarla devam edecek olan AMD, ayrıca yarışlar esnasındaki anlık strateji değişikliklerin hesaplanmasında ve araçtan toplanan telemetri verilerinin değerlendirilmesinde de AMD teknolojili sistemler kullanıyor ve bu noktada AMD ile birlikte bir diğer önemli partneri Acer'ın geliştirdiği sistemleri de kullanıyor.

Yüksek çözünürlükteki fotoğraflardan oluşan Ferrari F150 galerisi;

Ferrari F150 tanıtım videoları;






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By_higH 8 yıl
o yasak bu yasak Türkiye'yi geçti bu fia'da kendine güvenmeyen takım yarışmasın o zaman! insanları f1 den soğuttular wala...
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DH Misafiri 8 yıl
yakında yasaklardan dolayı doğru dürüst F1 izleyemeyeceğiz.Anlaşılan yeni zamanların f1 verdiğim linktekine benzeyecek.Modern f1 aşağıda trf1.net/...
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DH Misafiri 8 yıl
bu kadar profesyonel işler için neden ileri düzey mac sistemler kullanmıyorlar onu pek anlamadım acıkcası :S
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sonalp 8 yıl

DH Misafiri

bu kadar profesyonel işler için neden ileri düzey mac sistemler kullanmıyorlar onu pek anlamadım acıkcası :S


çok basit, zira MAC dediğin alet ileri düzey bir alet değil, pazarlama balonu, aynı iphone, ipad de olduğu gibi, amaç fiyaka atmak olsaydı emin ol MAC kullanırlardı.
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infom@n 8 yıl

DH Misafiri

bu kadar profesyonel işler için neden ileri düzey mac sistemler kullanmıyorlar onu pek anlamadım acıkcası :S

Maksat hava atmak değil de ondan

MAClerin neresi ileri düzey? Tövbü tövbü
F1'de alüminyum birinci dünya savaşında önce kullanıldı
şimdi karbon fiber çağındayız
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Tolgá 8 yıl
f1 i sevmemeye başladım herşeyi yasaklıyorlar
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maxirabit 8 yıl
ist.park'ta bu yıl f1 varmı?
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ceycey11 8 yıl

DEATH71

f1 i sevmemeye başladım herşeyi yasaklıyorlar


AL bendende o kadar
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MxFxOx 8 yıl
ACER dizüstünde AMD kullanan nadir firmalardan. Fusion iyi olacak belki daha artar bu sayı
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DigitalWorld 8 yıl
O Yasak bu yasak bu ne be.

Madem her şey yasaklanacak. O zaman arkadaş ver hepsine bari anadolu öyle yarışsınlar.
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kadirkayik 8 yıl
2000 li yıllarda da amd işlemcili güçlü bilgisayarları kullanıyordu ferrari
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infom@n 8 yıl

Acer, AMD, FIAT, SHELL, Marlboro, Puma, TATA, KASPERSKY
başka büyük ve tanındık sponsor var mı?
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CESAJANS 8 yıl

!nfoman



Acer, AMD, FIAT, SHELL, Marlboro, Puma, TATA, KASPERSKY

başka büyük ve tanındık sponsor var mı?

Yok, hepsi bu kadar
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enrique 8 yıl
ferrari ilk önce RedBull ve McLaren kırması araç yapmayı bırakıp kendine özgü araç dizayn etsin.10 yıllık haksız rekabet yaratan federasyon(fia) desteği sona erdi tabi, ancak böyle yürütüyor işleri. ferrarinin 20 yıllık şampiyonluk hasretine son verdiği 2000 li yılların başlarındaki başarılar bile fransız patron,ingiliz mühendisler ve alman pilotla geldi. forza italya deyip sevinirsin mr.montezemolo :))
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dellino 8 yıl

enrique

ferrari ilk önce RedBull ve McLaren kırması araç yapmayı bırakıp kendine özgü araç dizayn etsin.10 yıllık haksız rekabet yaratan federasyon(fia) desteği sona erdi tabi, ancak böyle yürütüyor işleri. ferrarinin 20 yıllık şampiyonluk hasretine son verdiği 2000 li yılların başlarındaki başarılar bile fransız patron,ingiliz mühendisler ve alman pilotla geldi. forza italya deyip sevinirsin mr.montezemolo :))


F1 ülke sporu muydu?

Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz.
Yeni kurallar ve yani araçlar ile rekabert biraz daha artabilir.
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setek01 8 yıl
Yarış sezounun başına yetişmeyecek tüh!
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Batuist 8 yıl
değer verdiği şey f1 değil reklam !!!
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