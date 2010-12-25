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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ferrari hibrit yol otomobilini Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Süper spor yol otomobilleri dendiğinde akıllara gelen ilk isim olan İtalyan efsanesi Ferrari, hibrit yol otomobili için takvimini açıkladı. Ferrari'nin patronu Luca di Montezemolo, Fransız yayın organı L'Equipe'e verdiği demeçte, 612 Scaglietti modelinin hibrit versiyonunu Mart ayında yapılacak Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyeceklerini imasında bulundu.

"Cenevre'de, değişen dünyaya adapte olduğumuzu ispatlayan çok farklı bir Ferrari göreceksiniz" diyen Montezemolo'nun işaret ettiği 612 Scaglietti'nin hibrit versiyonu için çalışmalar uzunca bir süredir devam ediyor. Ferrari tarafından henüz çok fazla detay açıklanmasa da hibrit teknolojili 612 Scaglietti'nin 2012'de yollara çıkması bekleniyor.

Ferrari tarafından ilk defa bu seneki Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen 599 HY- KERS konseptindeki HY-KERS hibrit sisteminin kullanılacağı yeni nesil 612 Scaglietti'de ana motor görevini, 6 litre hacmindeki V12 makine üstlenecek. 533 beygir güç ve 588nm tork üreten bu makineye ek olarak araçta yüksek kapasiteli elektrik motoru da olacak.

Elde edilen bilgilere göre 2012 model 612 Scaglietti'nin hibrit sisteminde kullanılacak elektrik motoru, 74kW (99 bhp/ 101 PS) gücünde olacak. Hibrit tasarımın muazzam gücünü tekerleklere aktarabilmek için, mevcut Scaglietti modelindekine benzeyen ancak bazı güncellemelerle hibrit sisteme uyarlanan çift kavramalı 7 ileri şanzımana görev verilecek.

Ferrari daha önceki açıklamalarında, hibrit tasarımlı yol otomobilini 2015 için planladığını duyurmuştu. Ancak gelen son bilgilere göre firma, 612 Scaglietti'nin hibrit versiyonunu 2012'de pazara sunabilir. Öte yandan daha düşük bir ihtimalde olsa Cenevre Otomobil Fuarı'nda Ferrari, 612 Scaglietti'nin hibrit modelinden daha farklı bir konsept te sergileyebilir.


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Rainbow6 8 yıl
Bu zengin milletin cogu binlerce insani somurup dogayi kirleterek tonlarca para kazanirlar sonrada bakin hybrid spor arabaya biniyom ne kadar cevre dostuyum falan diye ayak atarlar gulmekten olecem yaw
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DH Misafiri 8 yıl
yapma bunu bize ferro sen çok yakan çok ses yapan çok hızlı giden bir arabasın adam elektiricek işi iş değil gel vazgeç :D
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