Chery, yeni markasıyla suda yüzebilen lüks araçlar geliştiriyor

Jetour Zongheng markasıyla satışa sunulacak modeller iki farklı güç aktarma sistemine sahip olacak. CDM-O isimli şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olacak araçlarda %45,5 termal verimliliğe sahip 208 beygirlik 2 litre turbo benzinli motor görev yapıyor. Benzinli ve elektrikli motorun koordineli çalışmasını sağlayan DHT hibrit sistemiyle güç 282 beygire çıkarken, arka aks üzerinde de 300 kW (402 beygir) güç üreten ekstra bir elektrik motoru mevcut. G700 ve F700 modelleri bu sistemi kullanacak.
Her iki sistemin de 800V elektrik mimarisine sahip olması sayesinde CATL tarafından üretilecek çift katmanlı Qilin bataryalar bataryalar 4C ve 6C şarj desteğine sahip olacak. Bu da batarya kapasitesinin dört ve altı katı kadar bir akımla şarj edilebilmesi anlamına geliyor ki henüz kapasite açıklanmasa da %20-80 arası dolumun 6 ile 10 dakika aralığında gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.
G900: Suda yüzebilen SUV
G900 ise 1572 beygirlik maksimum gücün yanı sıra 40 dakika suda yüzebilmek gibi ilgi çekici bir özelliğe daha sahip. Söz konusu model, IPX8 sınıfında suya dayanıklılık özelliği ve Chery bünyesinde geliştirilen, yüzme fonksiyonuna sahip motorlar sayesinde 8.5 km/s hızda yüzebiliyor. Öte yandan, G700'ün aksine F700 ve G900 modellerinin henüz konsept aşamasında olduğunu söylemek mümkün.
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