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    Chery, yeni markasıyla suda yüzebilen lüks araçlar geliştiriyor

    Çinli üreticinin yeni tanıttığı Jetour Zongheng markasıyla üreteceği lüks arazi araçları, şarj edilebilir hibrit (PHEV) veya menzil artırıcı (EREV) sistemle 1572 beygire kadar maksimum güç sunacak.
    Chery, yeni markasıyla suda yüzebilen lüks araçlar geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Çinli Chery, lüks arazi araçlarını aynı çatı altında toplayacağı yeni markası Jetour Zongheng'i tanıttı. Markanın tanıtımı G700 isimli bir SUV modelle yapıldı. Yılın üçüncü çeyreğinde Çin'de satışa sunulacak modeli F700 isimli bir pickup ve tam 1572 beygir güce sahip olacağı açıklanan G900 SUV takip edecek.

    Jetour Zongheng markasıyla satışa sunulacak modeller iki farklı güç aktarma sistemine sahip olacak. CDM-O isimli şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olacak araçlarda %45,5 termal verimliliğe sahip 208 beygirlik 2 litre turbo benzinli motor görev yapıyor. Benzinli ve elektrikli motorun koordineli çalışmasını sağlayan DHT hibrit sistemiyle güç 282 beygire çıkarken, arka aks üzerinde de 300 kW (402 beygir) güç üreten ekstra bir elektrik motoru mevcut. G700 ve F700 modelleri bu sistemi kullanacak.

    Chery, yeni markasıyla suda yüzebilen lüks araçlar geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    G900 isimli SUV ise CEM-O adı verilen EREV yani menzil uzatıcı versiyonu kullanacak. Bu sistemdeki 208 beygirlik 2 litre benzinli motor, bataryayı şarj etmek için bir jeneratör görevi görüyor. Tahrik sisteminden ise her bir tekerleğe bağımsız olarak güç veren dört elektrik motoru sorumlu. Bu motorlar toplamda 1200 kW (1572 beygir) güç üretiyor.

    Her iki sistemin de 800V elektrik mimarisine sahip olması sayesinde CATL tarafından üretilecek çift katmanlı Qilin bataryalar bataryalar 4C ve 6C şarj desteğine sahip olacak. Bu da batarya kapasitesinin dört ve altı katı kadar bir akımla şarj edilebilmesi anlamına geliyor ki henüz kapasite açıklanmasa da %20-80 arası dolumun 6 ile 10 dakika aralığında gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

    G900: Suda yüzebilen SUV

    Chery, yeni markasıyla suda yüzebilen lüks araçlar geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Jetour Zongheng G700, "body-on-frame" gövde yapısına ve 5.1 metre uzunluğa sahip. Köşeli tasarımı ve tam boy stepnenin entegre edildiği arka bölümüyle tam bir arazi aracı gibi görünen modelin yerden yüksekliği de havalı süspansiyon sayesinde 150 - 350 mm arasında değişiyor. İçeride 2+2+2 oturma düzenine sahip olan SUV modelde Huawei'nin sürüş asistan teknolojileri görev yapıyor.

    G900 ise 1572 beygirlik maksimum gücün yanı sıra 40 dakika suda yüzebilmek gibi ilgi çekici bir özelliğe daha sahip. Söz konusu model, IPX8 sınıfında suya dayanıklılık özelliği ve Chery bünyesinde geliştirilen, yüzme fonksiyonuna sahip motorlar sayesinde 8.5 km/s hızda yüzebiliyor. Öte yandan, G700'ün aksine F700 ve G900 modellerinin henüz konsept aşamasında olduğunu söylemek mümkün.

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    gerçek mustafa kemal gazlı araba neden su eksiltir dolorex kaç saatte bir içilir emin et güvenilir mi binada en değerli kat hangisidir

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