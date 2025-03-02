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    Anlık Bildirim

    Tesla protestoları giderek artıyor: 9 kişi gözaltına alındı!

    Elon Musk’ın dünyanın en zengin insanı olmasının yanında şimdilerde de önemli bir figür haline dönüşmesi, birçok insan tarafından hoş karşılanmayan bir hal almaya başladı.

    Tesla protestoları giderek artıyor: 9 kişi gözaltına alındı! Tam Boyutta Gör

    New York'un Manhattan bölgesindeki bir Tesla mağazası, Elon Musk'a yönelik protestoların merkezine dönüştü. Son dönemde giderek büyüyen "Tesla Takedown" hareketi kapsamında, dünya genelinde Tesla mağazaları önünde gösteriler düzenleniyor. Çoğu barışçıl geçen bu protestoların bazıları, mağazaların işleyişini aksatacak seviyeye ulaşıyor.

    Özellikle hafta sonu boyunca birçok şehirde yoğun katılımlı eylemler gerçekleşti. Öne çıkan protestolardan biri Arizona, Tucson'da yaşanırken, en dikkat çeken olay New York'ta oldu. Manhattan’daki Tesla mağazasının önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, eylemlerini sürdürürken içlerinden bazıları mağazaya girmeye çalıştı. Çalışanlar mağazayı kapatmak zorunda kalırken, güvenlik güçleri müdahale ederek dokuz kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında mağazanın cam kapılarında ve pencerelerinde hasar oluştuğu görüldü.

    Protestoların temelinde Elon Musk'ın iş yönetim anlayışı ve politik duruşuna yönelik tepkiler bulunuyor. Sosyal medya üzerinden örgütlenen gösterilerin önümüzdeki haftalarda farklı şehirlerde de devam etmesi bekleniyor. Tesla'nın bu duruma nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.

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