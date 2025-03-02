Tesla protestoları giderek artıyor: 9 kişi gözaltına alındı!

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New York'un Manhattan bölgesindeki bir Tesla mağazası, Elon Musk'a yönelik protestoların merkezine dönüştü. Son dönemde giderek büyüyen "Tesla Takedown" hareketi kapsamında, dünya genelinde Tesla mağazaları önünde gösteriler düzenleniyor. Çoğu barışçıl geçen bu protestoların bazıları, mağazaların işleyişini aksatacak seviyeye ulaşıyor.

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Özellikle hafta sonu boyunca birçok şehirde yoğun katılımlı eylemler gerçekleşti. Öne çıkan protestolardan biri Arizona, Tucson'da yaşanırken, en dikkat çeken olay New York'ta oldu. Manhattan’daki Tesla mağazasının önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, eylemlerini sürdürürken içlerinden bazıları mağazaya girmeye çalıştı. Çalışanlar mağazayı kapatmak zorunda kalırken, güvenlik güçleri müdahale ederek dokuz kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında mağazanın cam kapılarında ve pencerelerinde hasar oluştuğu görüldü.

Protestoların temelinde Elon Musk'ın iş yönetim anlayışı ve politik duruşuna yönelik tepkiler bulunuyor. Sosyal medya üzerinden örgütlenen gösterilerin önümüzdeki haftalarda farklı şehirlerde de devam etmesi bekleniyor. Tesla'nın bu duruma nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.

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