Avrupa Komisyonu, otomobil üreticilerinin emisyon hedeflerini gevşetti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Bu yıl yürürlüğe giren yeni kısıtlamalar, otomobil üreticilerinin karbon emisyonlarını kısıtlayarak, daha fazla elektrikli otomobil satmalarını veya düşük emisyona sahip Tesla gibi düğer üreticilerden sıfır emisyon kredileri satın almalarını zorunlu kılıyordu. Aksi halde milyar eurolara ulaşan cezalarla karşı karşıya kalacaklardı.

Bir yıl yerine üç yıl süre verilecek

Bu sıkı gereksinimler nedeniyle Avrupa Komisyonu'na baskıda bulunan üreticiler, istediklerini kısmen de olsa elde etmeyi başardı. Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada, üreticilere otomobilleri ve minibüsleri için yeni CO2 emisyon hedeflerini karşılamaları için bir yıl yerine üç yıl süre verileceğini duyurdu.

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Böylece üreticiler, 2025-2027 yılları arasında sattıkları araçların ortalama emsiyonlarına göre değerlendirilecek. Bu da onlara, elektrikli araç satışlarını arttırmak için daha fazla zaman kazandıracak. Ancak hedefler yine aynı kalacak ve 2035 yılından sonra sıfır emisyonlu araç satma zorunluğu devam edecek.

Haberin ardından Avrupalı ​​otomobil üreticileri Volkswagen, Renault, BMW ve Mercedes'in hisse senetleri yükseldi. Fakat, önerilen kural değişikliğinin hala AB hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor.

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Avrupa, otomobil üreticilerinin emisyon hedeflerini gevşetti