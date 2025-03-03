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    Anlık Bildirim

    Avrupa Komisyonu, otomobil üreticilerinin emisyon hedeflerini gevşetti

    Avrupa Komisyonu, otomobil üreticilerinin emisyon hedeflerini gevşeterek nefes almalarına imkan tanıdı. Artık üreticiler, emisyon hedeflerine erişmek için bir yıl yerine üç yıl süreye sahip olacak.
    Avrupa, otomobil üreticilerinin emisyon hedeflerini gevşetti Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, otomobil üreticilerinin emisyon hedeflerini gevşeterek nefes almalarına imkan tanıdı.

    Bu yıl yürürlüğe giren yeni kısıtlamalar, otomobil üreticilerinin karbon emisyonlarını kısıtlayarak, daha fazla elektrikli otomobil satmalarını veya düşük emisyona sahip Tesla gibi düğer üreticilerden sıfır emisyon kredileri satın almalarını zorunlu kılıyordu. Aksi halde milyar eurolara ulaşan cezalarla karşı karşıya kalacaklardı. 

    Bir yıl yerine üç yıl süre verilecek

    Bu sıkı gereksinimler nedeniyle Avrupa Komisyonu'na baskıda bulunan üreticiler, istediklerini kısmen de olsa elde etmeyi başardı. Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada, üreticilere otomobilleri ve minibüsleri için yeni CO2 emisyon hedeflerini karşılamaları için bir yıl yerine üç yıl süre verileceğini duyurdu.

    Böylece üreticiler, 2025-2027 yılları arasında sattıkları araçların ortalama emsiyonlarına göre değerlendirilecek. Bu da onlara, elektrikli araç satışlarını arttırmak için daha fazla zaman kazandıracak. Ancak hedefler yine aynı kalacak ve 2035 yılından sonra sıfır emisyonlu araç satma zorunluğu devam edecek.

    Haberin ardından Avrupalı ​​otomobil üreticileri Volkswagen, Renault, BMW ve Mercedes'in hisse senetleri yükseldi. Fakat, önerilen kural değişikliğinin hala AB hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor.

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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