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    Sürücüsüz Maserati 318 km/s hıza ulaşarak otonom sürüş rekorunu kırdı

    Sürücüsüz Maserati MC20 Coupe ile 318 km/s hıza ulaşılarak, otonom araçlar için yeni bir hız rekoru kırıldı. İşte rekorun videosu...                            
    Sürücüsüz Maserati, 318 km/s hız ile otonom sürüş rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Sürücüsüz Maserati MC20 Coupe, geçen hafta Kennedy Uzay Merkezi'nde düzenlenen bir otomotiv etkinliğinde 318 km/s hıza ulaşarak otonom araçlar için yeni bir hız rekorunu kırdı.

    Rekor sürüş için Maserati'ye, İtalya'nın en büyük teknik üniversitesi olan Politecnico di Milano tarafından geliştirilen otonom sürüş yazılımı yüklendi. Ekip ayrıca, CES 2025 sırasında Las Vegas Motor Speedway'de düzenlenen Indy Autonomous Challenge ile de çalıştı.

    Daha önceki rekor, Nisan 2022'de Indy Autonomous Challenge ve PoliMOVE tarafından bir IAC AV-21 yarış aracıyla 309 km/s hıza ulaşılarak elde edilmişti.

    Otonom araçların güvenliğini arttırmak amaçlanıyor

    Bu başarı, sadece otonom bir yarış aracının şimdiye kadarki en yüksek hıza ulaşması nedeniyle değil, aynı zamanda otonom sürüş sisteminin temelini oluşturan algoritmaların güvenilirliğini test etmesi açısından da önemli. Ekip, buradan elde ettiği bilgilerle otonom araçların güvenliğini arttırmayı hedefliyor.

    Maserati MC20, Nettuno isimli ortada yer alan çift turbolu 3.0 litrelik V6 motoruyla 621 beygir güç üretebiliyor. 8 ileri çift kavramalı şanzımanla donatılan araç, 293 bin dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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