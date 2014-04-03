Festo, uzun zamandır geliştirdiği robot kangurusunu görücüye çıkarttı

Haber Editörü
Kısa süre önce kuşların doğal kanat çırpma prensibini temel alarak hazırladığı rüzgar jeneratörü DualWingGenerator'u tanıtan endüstriyel kontrol ve otomasyon konusunda çalışma gösteren firmalardan Festo, doğanın ilke ve prensiplerinden ilham alınarak teknik uygulamaların geliştirilmesi için oluşturulan Biyonik Öğrenme Ağı kapsamında ürettiği robot tasarımlarına bir yenisini daha ekledi.
BionicKangaroo adıyla bir kanguru tasarımında hazırlanan yeni robot, en baştan söylemek gerekirse bir oyuncak olarak geliştirilmiyor ve en büyük amaçları arasında endüstriyel otomasyon sistemleri için enerji geri dönüşüm yollarının aranması yatıyor. Gerçek kanguruları simüle eden BionicKangaroo, ilk atlayışından elde ettiği enerjiyi depolayarak diğer atlayış için kullanabiliyor ve bu işlem sürecinin gerçekte de böyle olduğu, bu sayede kanguruların uzun mesafeleri fazla yorulmadan katedebildiği belirtiliyor. Dış görünüş ve mekanik yapısına rağmen toplam ağırlığının 7kg civarında olduğu açıklanan ve yaklaşık bir metre civarında zıplayabilen robot, bu zıplama hareketini dahili deposundan sağladığı yüksek basınçlı hava ile yerine getirebiliyor. Düşük ağırlığa sahip bataryalarından güç alan BionicKangaroo, özellikle bünyesinde yer alan sekiz gelişmiş elektromiyografi (EMG) sensörü ve 3 eksenli manyometre, 3 eksenli jiroskop ve 3 eksenli ivmeölçer ile kol kaslarındaki elektriksel aktiviteyi takip eden Myo Armband ile kablosuz olarak kontrol edilebilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Enerji tasarrufu / verimliliği noktasında geleceğe ışık tutabilecek özellikler sunan Festo BionicKangaroo hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/festo-newest-robot-is-a-hopping-bionic-kangaroo Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakan çıkıp biz müslüman ülkeyiz bizden mucit çıkmaz derse anca uzaktan bakarız.
Şuan ülkeyi yönetenler bakkal versen onu yönetemeyecek haldeler, böyle cümleler kurmaları normal...