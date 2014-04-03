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Festo, uzun zamandır geliştirdiği robot kangurusunu görücüye çıkarttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Festo, uzun zamandır geliştirdiği robot kangurusunu görücüye çıkarttı
Kısa süre önce kuşların doğal kanat çırpma prensibini temel alarak hazırladığı rüzgar jeneratörü DualWingGenerator'u tanıtan endüstriyel kontrol ve otomasyon konusunda çalışma gösteren firmalardan Festo, doğanın ilke ve prensiplerinden ilham alınarak teknik uygulamaların geliştirilmesi için oluşturulan Biyonik Öğrenme Ağı kapsamında ürettiği robot tasarımlarına bir yenisini daha ekledi.
BionicKangaroo adıyla bir kanguru tasarımında hazırlanan yeni robot, en baştan söylemek gerekirse bir oyuncak olarak geliştirilmiyor ve en büyük amaçları arasında endüstriyel otomasyon sistemleri için enerji geri dönüşüm yollarının aranması yatıyor. Gerçek kanguruları simüle eden BionicKangaroo, ilk atlayışından elde ettiği enerjiyi depolayarak diğer atlayış için kullanabiliyor ve bu işlem sürecinin gerçekte de böyle olduğu, bu sayede kanguruların uzun mesafeleri fazla yorulmadan katedebildiği belirtiliyor. Dış görünüş ve mekanik yapısına rağmen toplam ağırlığının 7kg civarında olduğu açıklanan ve yaklaşık bir metre civarında zıplayabilen robot, bu zıplama hareketini dahili deposundan sağladığı yüksek basınçlı hava ile yerine getirebiliyor. Düşük ağırlığa sahip bataryalarından güç alan BionicKangaroo, özellikle bünyesinde yer alan sekiz gelişmiş elektromiyografi (EMG) sensörü ve 3 eksenli manyometre, 3 eksenli jiroskop ve 3 eksenli ivmeölçer ile kol kaslarındaki elektriksel aktiviteyi takip eden Myo Armband ile kablosuz olarak kontrol edilebilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Enerji tasarrufu / verimliliği noktasında geleceğe ışık tutabilecek özellikler sunan Festo BionicKangaroo hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Festo, uzun zamandır geliştirdiği robot kangurusunu görücüye çıkarttı
Festo, uzun zamandır geliştirdiği robot kangurusunu görücüye çıkarttı

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/festo-newest-robot-is-a-hopping-bionic-kangaroo Yorum Yaz
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mert1907 5 yıl en beğenilen unforgiven1127
unforgiven1127
Bizden ne zaman çıkacak bakalım böyle teknolojiler. Güzel paylaşım teşekkürler.

Bakan çıkıp biz müslüman ülkeyiz bizden mucit çıkmaz derse anca uzaktan bakarız.
unforgiven1127Bizden ne zaman çıkacak bakalım böyle teknolojiler. Güzel paylaşım teşekkürler.Bakan çıkıp biz müslüman ülkeyiz...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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unforgiven1127 5 yıl mert1907
mert1907


unforgiven1127

Bizden ne zaman çıkacak bakalım böyle teknolojiler. Güzel paylaşım teşekkürler.

Bakan çıkıp biz müslüman ülkeyiz bizden mucit çıkmaz derse anca uzaktan bakarız.

Şuan ülkeyi yönetenler bakkal versen onu yönetemeyecek haldeler, böyle cümleler kurmaları normal...
mert1907unforgiven1127Bizden ne zaman çıkacak bakalım böyle teknolojiler. Güzel paylaşım teşekkürler.
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mekatronik41 5 yıl
Şuraya hala siyaseti sokma çabasında olan arkadaşlar var ne yazık ki...
bugün güzel Türkiye'mizde böyle teknolojiler üretilmiyorsa sorumlusu araba, uçak fabrikalarına destek vermeyen malum zihniyettir... Lütfen siyaseti sokmayın şuraya. Siyasi içerikli sitelere gidin...
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LadiesNGentleman 5 yıl
adamlar robot kanguru yapıyor biz hala pet şişeden yapay vajina yapmaya çalışalım
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Blood Money 5 yıl
Ulan robot kanguru videosu izleyecem Youtube kapalı.
Hay sizin devlet sırrınızada sizede... Hani url bazlı engelleme gelecekti? Kökten kapatma olmayacaktı?
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queende 5 yıl
festo iyidir iyi her yere servo takıyorsan çok zenginsin k2fg9 :D
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santanio 5 yıl
festo.com/...
E-Drive bölümüne alalım sizi ozaman :)
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k2fg9 5 yıl
Pnömatikleri kaliteli. Sitelerinde her türlü ürünlerinin 3B modelleri var ve bütün formatlarda. Ailecek severek kullanıyorduk ama artık servo takılıyoruz.
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etyemez 5 yıl
pnomatik sektörünün lideri
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santanio 5 yıl
Festo Türkiye çalışanı olarak haberden dolayı kendi adıma teşekkür ederim. Açıkçası telefon haberleri arasında bu tip haberler ile nefes almamız iyi oluyor :)
konuya ilgisi olan arkadaşlar için aşağıda birkaç link paylaştım.
festo.com/...
youtube.com/...
Bu arada TR LG G2'ye kitkat gelmedi gitti :)
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cengizhan72 5 yıl
Adamlar uğraşmış yapmış.
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kymelria 5 yıl
daha detaylı bilgi ve video için
festo.com/...

Festonun biyonik taklit çalışmaları ise :
festo.com/...
adresinden öğrenebilirsiniz.
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unforgiven1127 5 yıl CanTnçr
Bizden ne zaman çıkacak bakalım böyle teknolojiler. Güzel paylaşım teşekkürler.
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Lazeran 5 yıl unforgiven1127
unforgiven1127

Bizden ne zaman çıkacak bakalım böyle teknolojiler. Güzel paylaşım teşekkürler.

Hiç bir zaman
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mert1907 5 yıl unforgiven1127
unforgiven1127
Bizden ne zaman çıkacak bakalım böyle teknolojiler. Güzel paylaşım teşekkürler.

Bakan çıkıp biz müslüman ülkeyiz bizden mucit çıkmaz derse anca uzaktan bakarız.
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