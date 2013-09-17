FIFA 14'ün mobil versiyonu Appstore'daki yerini aldı

PC ve konsol sürümleri bu ay içerisinde yayınlanacak olan FIFA 14'ün mobil versiyonu nihayet kendini gösterdi.





Ücretsiz olarak Appstore üzerinden indirilebilen yapım, 1.16GB'lık bir indirme boyutuna sahip. FIFA 14'ün mobil versiyonu her ne kadar "Free to Play" olarak lanse edilmiş olsa da, Real Racing 3'teki gibi bir yapı karşımıza çıkmıyor. Bunun yerine kickoff, tournament ve manager gibi ekstra modlar 5.99$ karşılığında mobil oyuncuların beğenisine sunuluyor.





Diğer oyuncularla çevrimiçi maçlar yapılmasına da imkan veren oyunun en çok dikkat çeken yanı ise, yeni kontrol şeması oluyor. Bu yeni kontrol şeması dokunmatik ekranlarda rahatlıkla gerçekleştirilebilen tıkla ve kaydır gibi hareketleri temel alıyor. Sanal butonlardan oluşan eski kontrol şemasına ise, ayarlar menüsü altında erişilebiliyor.





Toplamda 33 lig, 34 stadyum, 600'den fazla lisanslı takım ve 16.000'den fazla oyuncunun yer aldığı oyunda 11 farklı dil desteği bulunuyor. Dil seçenekleri arasında maalesef Türkçe yer almıyor.





iOS 5 veya sonrası yazılıma sahip olan iPhone 4, iPad 2, beşinci nesil iPod touch ve üzeri cihazları destekleyen yapımın 1.35 GB'lık boş alana ihtiyaç duyduğunu da belirtelim. FIFA 14'ün mobil versiyonuna aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.

FIFA 14, Appstore - Ücretsiz (FIFA 14, Türkiye Appstore'daki yerini aldığında link devreye girecektir.)

https://itunes.apple.com/nz/app/fifa-14-by-ea-sports/id639816646?mt=88