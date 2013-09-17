Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FIFA 14'ün mobil versiyonu Appstore'daki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,3b
1
163
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
FIFA 14'ün mobil versiyonu Appstore'daki yerini aldı
PC ve konsol sürümleri bu ay içerisinde yayınlanacak olan FIFA 14'ün mobil versiyonu nihayet kendini gösterdi.

Ücretsiz olarak Appstore üzerinden indirilebilen yapım, 1.16GB'lık bir indirme boyutuna sahip. FIFA 14'ün mobil versiyonu her ne kadar "Free to Play" olarak lanse edilmiş olsa da, Real Racing 3'teki gibi bir yapı karşımıza çıkmıyor. Bunun yerine kickoff, tournament ve manager gibi ekstra modlar 5.99$ karşılığında mobil oyuncuların beğenisine sunuluyor.

Diğer oyuncularla çevrimiçi maçlar yapılmasına da imkan veren oyunun en çok dikkat çeken yanı ise, yeni kontrol şeması oluyor. Bu yeni kontrol şeması dokunmatik ekranlarda rahatlıkla gerçekleştirilebilen tıkla ve kaydır gibi hareketleri temel alıyor. Sanal butonlardan oluşan eski kontrol şemasına ise, ayarlar menüsü altında erişilebiliyor.

Toplamda 33 lig, 34 stadyum, 600'den fazla lisanslı takım ve 16.000'den fazla oyuncunun yer aldığı oyunda 11 farklı dil desteği bulunuyor. Dil seçenekleri arasında maalesef Türkçe yer almıyor.

iOS 5 veya sonrası yazılıma sahip olan iPhone 4, iPad 2, beşinci nesil iPod touch ve üzeri cihazları destekleyen yapımın 1.35 GB'lık boş alana ihtiyaç duyduğunu da belirtelim. FIFA 14'ün mobil versiyonuna aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/nz/app/fifa-14-by-ea-sports/id639816646?mt=88 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Golden Gate 6 yıl en beğenilen
Kısaca demosu bedava ...
Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzoguz777 6 yıl
Androidliler bu senede elizabeth sanırım



2 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
floydrose 6 yıl
firma altın dışkı ödülünün hakkını veriyor.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
prank31 5 yıl
Arkadaşlar ipadimdeki ultimate teami iphonumda göremezmiyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prorezonans 6 yıl
oyun iyi görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fpscake 6 yıl
Geçen Arjantinli biriyle maç yapmıştım. 2 defa mini lag yaşadım.
Berabere bitti. Uygulama içi alımımı da yaptım. Çok güzel olmuş, çok.

iPad'imde (4) oynadığım 2 ana oyundan biri oldu. Diğeri Vice City.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxpisiko41xx 6 yıl
Selam arkadaşlar
Bu oyunu arkadaşımla beraber yükledik onun telefonu android benimki ios işletim sistemi karşılıklı maç yapmak mümkün müdür böyle ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
piskin10 6 yıl
Arkadaslar origin üzerinden nasıl arkadasimla mac yapabiliriz? Beceremedik bir türlü
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the show must go on 6 yıl piskin10
piskin10
Arkadaslar origin üzerinden nasıl arkadasimla mac yapabiliriz? Beceremedik bir türlü

ah ah ayni sorun bendede var bi türlü beceremedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nelson Muntz 6 yıl
Yerim böyle freeyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scanh 6 yıl
Herkes internet baglanti hizlarini yazip lag var mi yok mu yazabilir mi bugun tarife degisikligi yapip 20 megabite gecmeyi dusunuyorum suan bende net zaten yerlerde arkadasin 8 megabitte bile lag var su oyunu online lagsiz oynamak istiyorum.

1- İnternet baglanti hiziniz?
2- Lag var mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
booozy 6 yıl
androidciler bu yılda kimsesiz emrah rolündeler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 6 yıl booozy
booozy
androidciler bu yılda kimsesiz emrah rolündeler.


Ne alaka?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Majorca 6 yıl
Ultimate team'a sadece wifi ile girebiliyorum 3g ile oynanmiyor baglanti yok diyor.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iGorgonov 6 yıl Majorca
Online maç var mı ultimate team de?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uncleT 6 yıl Majorca
Majorca
Ultimate team'a sadece wifi ile girebiliyorum 3g ile oynanmiyor baglanti yok diyor.

Ben ikisiylede giremiyorum. Sinir oldum iki gundur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Triptolemus 6 yıl
ultimate teamde mac bittiginde bu geliyor ekrana
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4289 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
2 etiket daha ios ea
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
|
DH Forum
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim