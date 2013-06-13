FIFA 14'ün mobil versiyonu yeni bir kontrol sistemini beraberinde getirecek

FIFA 13 ile birlikte futbola meraklı pek çok mobil oyuncunun beğenisini kazanan Fifa serisi, yeni oyunu FIFA 14'le de mobil oyuncuları yeniden futbola doyurmak için geliyor.





FIFA 14'ün mobil versiyonuyla ilgili olarak gelen son haberlere göre, oyunda dokunmatik ekranı daha iyi kullandıran bir kontrol şeması bulunacak. Dokunmatik ekranlarda rahatlıkla gerçekleştirilebilen tıklama ve kaydırma hareketlerinden oluşan bu yeni kontrol şemasının oyuna gerçek zamanlı bir strateji havası kattığı da oyunu deneyimleyenlerin yorumları arasında yer alıyor. Tabii ki de bu yeni kontrol sistemi oyunun tek kontrol seçeneği değil, isteyen oyuncular ayarlar menüsü altından sanal butonlardan oluşan kontrol şemasına geri dönebilecek.





Windows'un modern arayüzüne benzer bir menü tasarımıyla karşımıza çıkacağı belirtilen FIFA 14'ün yeni ligler, yeni takımlar, yeni sahalar ve genişletilmiş bir çoklu oyuncu modunu da beraberinde getireceği söyleniyor. Tüm bu içeriklerin yanı sıra, oyunun spiker seçeneklerine Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi farklı dillerinde eklendiğini belirtelim.





Henüz kesin bir çıkış tarihi verilmiş olmasa da, oyunun bu yılın eylül ayı içerisinde mobil oyuncular ile buluşması bekleniyor. Bu arada oyunun Android ve iOS platformları için yayınlanacağını da belirtelim.

http://www.slidetoplay.com/previews/fifa-14-hands-on-preview/