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FIFA 14'ün mobil versiyonu yeni bir kontrol sistemini beraberinde getirecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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FIFA 14'ün mobil versiyonu yeni bir kontrol sistemini beraberinde getirecek
FIFA 13 ile birlikte futbola meraklı pek çok mobil oyuncunun beğenisini kazanan Fifa serisi, yeni oyunu FIFA 14'le de mobil oyuncuları yeniden futbola doyurmak için geliyor.

FIFA 14'ün mobil versiyonuyla ilgili olarak gelen son haberlere göre, oyunda dokunmatik ekranı daha iyi kullandıran bir kontrol şeması bulunacak. Dokunmatik ekranlarda rahatlıkla gerçekleştirilebilen tıklama ve kaydırma hareketlerinden oluşan bu yeni kontrol şemasının oyuna gerçek zamanlı bir strateji havası kattığı da oyunu deneyimleyenlerin yorumları arasında yer alıyor. Tabii ki de bu yeni kontrol sistemi oyunun tek kontrol seçeneği değil, isteyen oyuncular ayarlar menüsü altından sanal butonlardan oluşan kontrol şemasına geri dönebilecek.

Windows'un modern arayüzüne benzer bir menü tasarımıyla karşımıza çıkacağı belirtilen FIFA 14'ün yeni ligler, yeni takımlar, yeni sahalar ve genişletilmiş bir çoklu oyuncu modunu da beraberinde getireceği söyleniyor. Tüm bu içeriklerin yanı sıra, oyunun spiker seçeneklerine Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi farklı dillerinde eklendiğini belirtelim.

Henüz kesin bir çıkış tarihi verilmiş olmasa da, oyunun bu yılın eylül ayı içerisinde mobil oyuncular ile buluşması bekleniyor.  Bu arada oyunun Android ve iOS platformları için yayınlanacağını da belirtelim.

http://www.slidetoplay.com/previews/fifa-14-hands-on-preview/ Yorum Yaz
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Yusac 6 yıl
Androide gelsin artık o kadar genişlemiş bir ekosistem ayrıca 4,5-5 inç lik ekranlar çıktı rahat rahat oynanır.
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9902120 6 yıl
arkadaş kalın parmaklı insanları hiç düşünmüyorlar
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Sirrüs 6 yıl
Android 'e gelir mi bilmem ama gelirse çok iyi olur. Her ne kadar pc' deki kadar olmasada güzel bir oyun yaparlar umarım.
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Bay Zebani 6 yıl
Azcık grafik çık tamam,sen ne uğraşıyon değişik değişik şeylerle.Bırak bu işleri EA.
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jahrekimla 6 yıl
Fifa12nin aynısı
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Steve Paul Jobs 6 yıl
umarım andoride de gelir
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Barthemana 6 yıl
Grafiklerde hicbir degisiklik yok.Bari vitadakinin kirpilmisi gelseydi.
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byhackermstf 6 yıl
fifa teknolojiyi yapar pes kaliteyi
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Awesome 6 yıl byhackermstf
byhackermstf

fifa teknolojiyi yapar pes kaliteyi





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ozqur333 6 yıl
ps vitadaki grafik istiyoruz o kadar belki olmasada real racing 3 gibi oyunlar oynanıyorsa tellerde az daha güzel animasyonlara sahip bir oyun yapabilirler
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steelpanther 6 yıl
Hiç gerek yok boyle şeylere, bak Wii'de de denediniz bunu, olmuyor kardeşim. Böyle gesture'lar falan değil istediğimiz, şahsen Fifa 13 kontrolleri gayet rahat geliyor bana ancak sıkıntı animasyonlar, odun gibi adamlar, çok ağır bir oynanış var 13'te. Bence şöyle Vita seviyesine yakın bir oynanış getirseler, o da olmadı PS2'deki eğlenceli oyunları portlasalar, yanına bir de oyun firmaları birleşip bir gamepad çıkarsa ve desteklese süper olcak ama neredee
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gFalcon 6 yıl
Gel gel iOS'e gel
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-BraveHeart- 6 yıl
Ea bu oyunuda getirmezse android e varya bidaha fifa istemem getirmesin konami yada lanet girsin bi duzgun pes cikaramadi
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orhanyıldız 6 yıl
Konami duy bunları. Mobile Pes 14 istiyoruz.
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