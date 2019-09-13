FIFA 20 Demo - Sokak Futbolu Oynadık

FIFA 20'nin demosunun yayınlanmasıyla birlikte biz de oyuna girdik ve hem geçtiğimiz yıldan bu yana ne gibi farklılıklar olduğuna hem de yeni eklenen sokak futbolu moduna yakından baktık.

FIFA 20'nin demosunun yayınlanmasıyla birlikte biz de oyuna girdik ve hem geçtiğimiz yıldan bu yana ne gibi farklılıklar olduğuna hem de yeni eklenen sokak futbolu moduna yakından baktık.