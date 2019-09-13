FIFA 20 Demo - Sokak Futbolu Oynadık

FIFA 20'nin demosunun yayınlanmasıyla birlikte biz de oyuna girdik ve hem geçtiğimiz yıldan bu yana ne gibi farklılıklar olduğuna hem de yeni eklenen sokak futbolu moduna yakından baktık.
FIFA 20'nin demosunun yayınlanmasıyla birlikte biz de oyuna girdik ve hem geçtiğimiz yıldan bu yana ne gibi farklılıklar olduğuna hem de yeni eklenen sokak futbolu moduna yakından baktık.
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Pes vs fifa gibi oyunlarda oynayan kişinin oyundan aldığı eğlenceye baklılır. elin hangisine alıştıysa onunla oynar devam edersin. 2003 den beri ikisinide oynarım. kenardan seyretmesi en keyifli oyun pes serisi. oynanışlar modlar eğlence göreceli kim neyi seviyorsa onu oynasın. rekabet olsun tekelleşme olmadan