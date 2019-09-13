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    FIFA 20 Demo - Sokak Futbolu Oynadık

    1 hf.
    2,2b
    1
    Oyunlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Tunahan
    Editör
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    FIFA 20'nin demosunun yayınlanmasıyla birlikte biz de oyuna girdik ve hem geçtiğimiz yıldan bu yana ne gibi farklılıklar olduğuna hem de yeni eklenen sokak futbolu moduna yakından baktık.
    FIFA 20'nin demosunun yayınlanmasıyla birlikte biz de oyuna girdik ve hem geçtiğimiz yıldan bu yana ne gibi farklılıklar olduğuna hem de yeni eklenen sokak futbolu moduna yakından baktık. 


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmet1905_47 1 hf.
    pes 2020 demosunda da gördük oynayışını. pro da daha ilk dakikalarda oyunun üzerine yatmaktan behsediyordun (yani pes daha zor diyemeyiz elin fifa oynamaya alışık).
    Pes vs fifa gibi oyunlarda oynayan kişinin oyundan aldığı eğlenceye baklılır. elin hangisine alıştıysa onunla oynar devam edersin. 2003 den beri ikisinide oynarım. kenardan seyretmesi en keyifli oyun pes serisi. oynanışlar modlar eğlence göreceli kim neyi seviyorsa onu oynasın. rekabet olsun tekelleşme olmadan
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    m_keskin 1 hf.
    Ps4 Yolun sonuna gelmiş bence Oynanış ve görseller olarak Fifa 19 dan pek bir fark göremedim ciddi bir indirim gelirse kadro güncellenmesi için alınır. Asıl farkı PS5 gelince göreceğiz bence grafiksel olarak.
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