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FIFA, Japonya'daki Kulüpler Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini deneyecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Futbol maçlarında hakemlerin topun çizgiyi geçip geçmediği konusunda verdiği kararlar uzun süredir tartışılıyor ve son zamanlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle FIFA, gol çizgisi teknolojisini denemeye karar vermişti.

Japonya'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası öncesi bir açıklama yapan genel sekreter Jerome Valcke, gol çizgisi teknolojisi olarak iki farklı projenin deneneceğini açıkladı. Corinthians ve Chelsea gibi her kıtadan önemli kulüplerin katılacağı turnuvada 8 maçta hakemler gol çizgisi teknolojisinden yardım alacak.

Ancak son karar yine orta hakemin olacak. Hakem teknolojiye göre karar verebilirken, dilerse görmezden gelerek kendi kararını uygulayabilecek. 

Turnuvadaki deneme sürecinden sonra ise Temmuz ayında Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, hangi projenin seçildiğine karar verecek ve Brezilya 2014 Dünya Kupası'nda resmen kullanılmaya başlayacak. Deneme için FIFA 1 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Ancak örneğin UEFA gibi ayrı federasyonlar isterse bu teknolojiyi kullanmayabilecek.

FIFA, 10 adet teknoloji listesi içerisinden Hawk-Eye(İngiliz) ve GoalRef(Alman) adlı iki teknolojiye lisans vermişti. 
Hawk-Eye teknolojisi 6-8 kamera ile kale çizgisini izleyerek 3 boyutlu bir örneklem oluşturuyor ve top çizgiyi geçmiş ise 1 saniye içerisinde hakemin saatine uyarı yolluyor. Hawk-Eye teknolojisinin ilk olarak İngiltere Premier Lig'deki maçlarda uygulanması bekleniyor. Profesyonel İngiliz liginin yöneticileri kameraları, ekran başındaki izleyicilere golleri tüm detaylarıyla ulaştırmak için de kullanmayı planlıyor.
GoalRef teknolojisi ise topa elektronik devreler yerleştirirken, kale çizgisi ve paralelindeki kale direklerine de manyetik sensörler entegre ediyor. Topun tamamen çizgiyi geçtiğini sensörler algılarsa, hakemin saatine 1 saniye içerisinde uyarı yolluyor.

FIFA yıllardır bu teknolojinin hakemlerin yerini almasına şiddetle karşı çıkıyordu. Ancak son dönemde önemli turnuvalardaki hakem hataları nedeniyle biraz yumuşayan birlik, yine de son kararı hakemlere bıraktı. 

http://phys.org/news/2012-12-ref-word-goal-line-technology.html Yorum Yaz
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Fourtagraph 7 yıl en beğenilen
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tobepeople 7 yıl
çok geç kalınmış bir sistem çoktandır uygulanması gerekliydi bence hakemlerin oç olduğunu herkes biliyor umarım Türkiye de de yakın zamanda görürürz bu sistemi ilk sistem tercihim benim çünkü onda kesin sonuç alınabilir diğerinde cihazın bozulması ve yerinden oynaması mümkün olabilir topun ortası boş oldugundan tam ortasına konamaz bu yüzden sorun çıkabilir en mantıklısı kameralı olan yöntem ama hakemlerin karar vermesi saçma olmuş bence son kararı eğer bile bile yaparsa Türkiye de o hakemi sahadan çıkartmazlar katlederler aynı gün sağ çıksada yakalarlar ümüğünü sıkarlar ayrıca taç ve ofsayt ,faul ve penaltı içinde bu uygulamanın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum :)
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alito 7 yıl
GoalRef teknolojisinin hacklenme riski var. Hawk-Eye daha güvenli bir yol gibi duruyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Çok geç kalınmış bir hamle bu, bu teknolojinin 2005 yılı ve sonrasında yapılması gerekiyordu. Hakem mükemmel bir varlık değil, 6 hakem kullanacaklarına bu tür teknolojiler herkesi rahatlatır "hakemler hariç".
Zaten "Ancak son karar yine orta hakemin olacak. Hakem teknolojiye göre karar verebilirken, dilerse görmezden gelerek kendi kararını uygulayabilecek. " şu cümledende anlaşılabileceği gibi FIFA hakemleri saf dışı bırakıp dışlamamak için böyle bir şey beyan etmiş. Hakem "gol" olduğu halde vermezse o zaman ne olur hadi bakalım :)
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BERK BEY 7 yıl
FIFADaN bi cacik olmaz pes forever;)
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vitor reis 7 yıl BERK BEY
Sokak Serserisi
FIFADaN bi cacik olmaz pes forever;)

Pesi sevdiğine göre ilkokullusun sanırım yat artık bence
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fuckulteli 7 yıl
Teknoloji, hatasız bir şekilde top çizgiyi geçti dediği halde haken nasıl buna itiraz edebilecek.. İtiraz etmesi yanlış karar verdiğinin aşikar bir örneğidir.
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Amedra 7 yıl
Bırakın doğallığıyla kalsın. Arada hakem hataları yüzünden maç daha da bir eğlenceli oluyor.
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JohnLord 7 yıl
Bizim türkler stad dışına jamer koyarlar sıkıntı yok :D
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Lord Melkor 7 yıl
Hakem kolaysa tersini versin dünya yı başına yıkarlar
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Fourtagraph 7 yıl en beğenilen
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