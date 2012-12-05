FIFA, Japonya'daki Kulüpler Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini deneyecek





Futbol maçlarında hakemlerin topun çizgiyi geçip geçmediği konusunda verdiği kararlar uzun süredir tartışılıyor ve son zamanlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle FIFA, gol çizgisi teknolojisini denemeye karar vermişti.





Japonya'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası öncesi bir açıklama yapan genel sekreter Jerome Valcke, gol çizgisi teknolojisi olarak iki farklı projenin deneneceğini açıkladı. Corinthians ve Chelsea gibi her kıtadan önemli kulüplerin katılacağı turnuvada 8 maçta hakemler gol çizgisi teknolojisinden yardım alacak.





Ancak son karar yine orta hakemin olacak. Hakem teknolojiye göre karar verebilirken, dilerse görmezden gelerek kendi kararını uygulayabilecek.





Turnuvadaki deneme sürecinden sonra ise Temmuz ayında Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, hangi projenin seçildiğine karar verecek ve Brezilya 2014 Dünya Kupası'nda resmen kullanılmaya başlayacak. Deneme için FIFA 1 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Ancak örneğin UEFA gibi ayrı federasyonlar isterse bu teknolojiyi kullanmayabilecek.





FIFA, 10 adet teknoloji listesi içerisinden Hawk-Eye(İngiliz) ve GoalRef(Alman) adlı iki teknolojiye lisans vermişti.

Hawk-Eye teknolojisi 6-8 kamera ile kale çizgisini izleyerek 3 boyutlu bir örneklem oluşturuyor ve top çizgiyi geçmiş ise 1 saniye içerisinde hakemin saatine uyarı yolluyor. Hawk-Eye teknolojisinin ilk olarak İngiltere Premier Lig'deki maçlarda uygulanması bekleniyor. Profesyonel İngiliz liginin yöneticileri kameraları, ekran başındaki izleyicilere golleri tüm detaylarıyla ulaştırmak için de kullanmayı planlıyor.

GoalRef teknolojisi ise topa elektronik devreler yerleştirirken, kale çizgisi ve paralelindeki kale direklerine de manyetik sensörler entegre ediyor. Topun tamamen çizgiyi geçtiğini sensörler algılarsa, hakemin saatine 1 saniye içerisinde uyarı yolluyor.





FIFA yıllardır bu teknolojinin hakemlerin yerini almasına şiddetle karşı çıkıyordu. Ancak son dönemde önemli turnuvalardaki hakem hataları nedeniyle biraz yumuşayan birlik, yine de son kararı hakemlere bıraktı.

http://phys.org/news/2012-12-ref-word-goal-line-technology.html