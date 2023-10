EA Sports FC 24 - İnceleme: İsim değişikliğinin ardından neler değişti?

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi şüphesiz FIFA serisiydi. Serisiydi diyorum çünkü bildiğiniz gibi artık FIFA serisi bitmiş durumda ve artık Electronic Arts seriyi EA Sports FC olarak devam ettiriyor. Normalde FIFA incelemesi yapmayı çok sevmem, çok da gerekli görmem ancak bu sefer yapmayı istedim çünkü FIFA ismini bıraktıktan sonra bir şey değişecek mi diye merak ediyordum. Bu yüzden oyunun her teknik detayına girmesem de oynadığım yaklaşık 2 haftalık süreçteki deneyimlerimi sizlere aktarmak istedim.

Genelde bu tarz büyük oyunlar çıkış yaptığında genel fikir birbirine yakın olur. Örneğin bugünlerde Spider-Man 2 çıkış yaptı ve oyuncuların büyük bir bölümü aynı fikirlere sahipti. Benim gibi aradığını tam bulamayanlar da oldu ancak genel olarak aradığını bulamayanlar da bulanlar da oyunu beğendi diyebiliriz. Ancak enteresan bir şekilde FIFA serisi için bu durum geçerli değil. Kiminin en sevdiği FIFA oyunu, başkasının en nefret ettiği oyun oluyor. Bu yüzden "şurası iyiydi, şurası kötüydü" gibi yorumlarda bulunmayacağım. Ama elbette gözle görülür şekilde iyi olan durumlar var mesela grafikler ve fizik mekanikleri. FIFA sanıyorumki yaklaşık 10 yıldır bu işi iyi yapıyor. Özellikle top fiziği, oyuncuların animasyonları gerçeğe bir hayli yakın ve son birkaç yıldır bu konuda günümüzün popüler konusu olan yapay zekadan destek alıyor. EA Sports FC de zaten temelde FIFA oyunu olduğu için daha önce iyi yapılan mekanikleri korumuş. Aslında şu konuyu baştan açıklayıp öyle devam etmekte fayda var. FIFA ile EA Sports FC arasındaki tek fark oyunun ismi. Onun dışında hiçbir fark yok.

Tam Boyutta Gör

Her yıl EA Sports FC'nin çeşitli konularda geliştirmeleri oluyor bildiğiniz gibi. Daha gerçekçi, daha canlı, daha keyifli gibi ilerliyor reklamlar. Ancak önceki oyundan geçince diyorsunuz ki "bir hayli benzer, yenilik nerede acaba?". Sonra fark ediyorsunuz ki bazı kısımlar değiştirilmiş ve biraz alışmanız gerekiyor. Bir süre sonra alışıyorsunuz sevmeye başlıyorsunuz. Sonraki oyun geldiği zaman da döngü tekrarlanıyor. Ancak birkaç yıl geriye gidip kıyaslama yapıldığında gelişimin ne kadar yüksek olduğunu fark ediyorsunuz, en azından teknik anlamda. FIFA 22'de çok vakit geçirmiş ancak FIFA 23'te çok vakit geçirmemiş biri olarak açıkçası EA Sports FC 24'ten etkilendim diyebilirim. Yeni nesil cihazları gerçekten kullanmaya başlamış. Oyuncu hareketleri, top fiziği, sahanın aşınması daha da gerçekçi. Bu yüzden bu kısımdan keyif aldım diyebilirim. Ancak FIFA gibi rekabetçi bir oyundan keyif almak için öncelikle oyunun pürüzsüz çalışması gerekiyor, ikinci olarak da yaptığınız maçı yenmeniz veya güzel bir çekişme içerisinde olmanız gerekiyor. Yoksa ben dahil birçok oyuncuya olduğu gibi oyundaki en ufak detay bile canınızı sıkıyor. Tam da bu yüzden aslında EA Sports FC incelemesi yapmak sıkıntılı bir durum. Teknik tarafı toparlamak gerekirse gördüğüm oyun benim hoşuma gitti ve geliştirmeler var. Ancak internette gördüğüm kadarıyla teknik sorunlar da hala devam ediyor. Bu yüzden birkaç hafta daha beklemekte fayda var sanırım.

Tam Boyutta Gör

Gelelim oyunun oynanış tarafına. Her zaman olduğu gibi farklı modlar var, zaman geçirecek farklı etkinlikler var. EA Sports FC her ne kadar tek bir oyun gibi dursa da aslında modları sebebiyle herkesin farklı gözle baktığı bir oyun. Arkadaşlarıyla oynamak için alanlar, sezon maçlarına girmek için alanlar, Ultimate Team için alanlar ya da kariye modu için alanlar. Açıkçası benim önceliğim sezon maçları, hemen arkasına da arkadaşlarla oynamak. Şunu da itiraf edeyim 2011'den bu yana çıkmış tüm FIFA oyunları vardır ancak daha bir maç bile olsa Ultimate Team'e giriş yapmadım. Bu yüzden o tarafta ne var ne yok bilmiyorum.

Kariyer kısmı bildiğimiz gibi. Bu rezilliktir diyebileciğimiz bir eksik veya bu nasıl bir yeniliktir diyebileciğimiz yenilik bulunmuyor. Bu yüzden bundan önce oynadığınız herhangi bir FIFA kariyeri varsa, bu oyuna alışmanız da birkaç dakikanızı alır. Sezon maçları da aynı şekilde ki zaten oraya gelebilecek bir yenilik de aklıma gelmiyor. Ama bildiğim şeyi her sene görmek içimi rahatlatmıyor da değil.

Tam Boyutta Gör

Maçın içine yani oyunun kendisine geldiğimizdeyse artık EA Sports FC'yi anlatmanın bir mantığı yok. Ancak önceki oyunlara göre gördüğüm farkları söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi herkesin oynayış tarzına göre bu kısımdan elde edeceği görüşler farklılaşabilir. Bu yüzden bu fikirlerin bana özel olduğunu unutmayın. Öncelikle topu ayağında tutmayı seven ve dolanıp dolanıp tek bir oyuncuyla şut çekmeye bayılan bir oyuncu olarak FIFA 23 beni zorlamış ve üzmüştü. Çünkü FIFA 22'nin ardından FIFA 23'te oyuncuların kontrolü zorlaşmış (çünkü daha gerçekçiydi) ve şut çekmek biraz daha emek isteyen bir detaydı. Nedendir bilinmez ama EA Sports FC 24'te oyunculara olan hakimiyet ve şut çekmek daha kolay geldi. Bu yüzden bu konuda mutlu olduğumu söylemem lazım. Sanki önceki oyundaki daha simülasyon vari oynanışı biraz daha basitleştirmişler gibi hissettim. Çok fazla şut çeken biri olarak sevmediğim detaylardan birisi de çekilen şutların hep aynı tarzda sekmesiydi ancak bu oyunda bunu biraz daha çeşitlendirmişler artık seken topu tahmin etmek eskisi kadar kolay değil. Dikkatimi çeken diğer farklılıkların başında ise falsolu şut geliyor diyebilirim. Dediğim gibi çok şut çeken biri olarak oyunun hangi noktalarda sanki bir hataymışçasına çaresiz kaldığını biliyordum. Bu yüzden belli köşelerde falsolu şu çekerek genellikle golü buluyordum ancak EA Sports FC 24'te bunu da törpülemişler, kendime yeni köşeler aramaya başladım bile. Defans konusu da bu oyunda değişmiş gibi geldi. Defans yapmak sanki daha zorlaşmış gibi. Normalde maksimum 3-4 gol ile biten maçlar olurdu ancak bu seferki sezon maçlarında 10'un altında golle biten maç sayısı çok az. Hem ben hem de rakibimin defansı Bayern Munich'e karşı savunma yapmaya çalışan FC Rottach Egern gibi gözüküyordu.

Tam Boyutta Gör

En sevdiğim detay ise geçtiğimiz yıl düzeltilen duran top atışları diyebilirim. Biliyorsunuz Electronic Arts tutmuş sistemi değiştirip sonra yeniden getirmeye bayılır. Bu sefer de aynı durum söz konusu. Özellikle penaltı ve serbest vuruşlar artık daha rahat. Topun hangi noktasına vurduğunu da ayarlayarak daha özelleştirilmiş vuruşlar yapabiliyorsunuz. Son olarak maç içerisinde dikkatimi çeken iki detay daha var. Bunlardan birisi oyuncuların yapay zekası. Dediğim gibi belki sadece bana öyle geldi ama özellikle defansın ve kalecinin yapay zekasını kısmışlar gibi geldi. Özellikle kaleciden yana bu kadar sorun yaşadığımı, aynı şekilde rakibimin sorun yaşadığını hiç görmemiştim. İlerleyen süreçte düzeltilecek bir hata da olabilir elbette. Son detay olarak da şunu söyleyebilirim; sanki hakemlerin faul çalma eşiği daha düşmüş gibi. Önceden bu kadar duran bir oyun oynadığımı hatırlamıyorum. Sağ üstte sürekli avantaja bırakıldığına dair işaret görüyorum ve bazen ne yaptığımı, kimin yaptığını bile anlamıyorum.

Kontroller tarafında da birçok özelleştirme sunulmuş eklenen yeni özelliklerle birlikte. Ancak benim gibi yıllardır oynayan ve standart halini sevenler için ilk oynayışınız zulüm oluyor çünkü hepsini kapatmak gerekiyor. Bu da en azından ilk girişte biraz can sıkıcı diyebilirim

Tam Boyutta Gör

Toparlamak gerekirse kim ne derse desin, EA Sports FC ya da eski ismiyle FIFA serisi rezalet bir oyun çıkarmadığı sürece her yıl muazzam bir satış başarısı yakalayacak. Oynanışı da sıfırdan değiştirmediği sürece kötü bir oyun çıkaracağın sanmıyorum. Bu yüzden her çıkan FIFA veya yeni ismiyle EA Sports FC oyununda olduğu gibi ben deneyimimden memnun kaldım. FIFA 23'ten geçmeye değer mi, fiyatını hak ediyor mu konuları size kalmış. Büyük bir yenilik yok oyunda ancak yeni bir oyun istiyorsanız geçebilirsiniz. Ben FIFA 21'e kadar FIFA 16 oynayan birisiyim ve büyük de keyif aldım. Yenilenmiş bir FIFA isteyince de FIFA 22'ye geçtim. Dediğim gibi ne olursa olsun EA Sports FC serisi her zaman tek bir şeyi iyi yapıyor o da eğlence. Bu başarıyı EA Sports FC 24'te de yakalamış.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

EA Sports FC 24 İnceleme