Fiat Chrysler hack skandalının ardından 1.4 milyon otomobili geri çağırıyor

Geçtiğimiz hafta Wired tarafından yayınlanan bir video Fiat Chrysler'ın araç içi sistemleri ile ilgili oldukça büyük soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.Video'da kilometrelerce uzaktaki 2 hacker'ın araç içi sistemi ele geçirmesi ile birlikte yapabilecekleri net bir şekilde gösteriliyor.

Bilindiği gibi araç içi sistemler mobil operatörlerin alt yapısını kullanarak dış dünya bağlantısı kurabiliyorlar. Aracın IP adresini öğrenen kötü niyetli yazılımcılar ise videodakine benzer şekilde araca müdahale etme şansı yakalıyor. Otomobilin beyni ile araç içi eğlence sistemlerinin ortak bir mekanizma tarafından kontrol edilmesi bu tarz saldırıların büyük zararlara yol açmasındaki başlıca etken.

Videoda hacklenen araçta yapılabilecekler arasında klimaları çalıştırmak, müziği açıp kapatmak, araç içindeki ekrana bir fotoğrafı yansıtmak gibi bir takım aktivitelerin dışında ölümcül kazalara sebep olabilecek bazı değişiklikler de gösteriliyor. Bunlardan en önemlileri ise frenlerin çalışmasını engellemek ve motoru durdurmak.

Yapılanlar ciddiye alan şirket ise 1.4 Milyon modelini problemi düzeltmek için geri çağırdı. Bir çok modeli içeren bu geri çağırmanın yanında sorundan etkilenebilecek kullanıcılar için ayrıca bir güvenlik güncellemesi de yayınlandı. Dileyen kullanıcılar USB ile birlikte güncellemeyi kurabiliyorlar ancak bu sırada aracın kullanılmıyor olması gerekiyor. Yine de böyle bir probleme karşı en uygun çözüm aracı servise götürmek olacaktır.

Wall Street Journal'de yer alan habere göre ABD'li yetkililer geri çağırma ile birlikte oluşan aksaklıklar nedeniyle İtalyan otomobil üreticisine 105 Milyon dolarlık bir ceza kesmiş durumda. Ayrıca üreticinin bazı durumlarda araç sahiplerine tazminat ödemeye mahkum edilebileceği de konuşulanlar arasında.

Araç içi sistemleri sürekli gelişirken bugün otonom araçlar da trafiğe çıkacak seviyeye ulaşmış durumda. Ancak bu teknolojilerin gelişmesi güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu tarz olayların yaşanması da bugünkü araçların güvenlik konusunda ne kadar yeterli olduu sorusunu akıllara getiriyor.

Fiat Chrysler'in geri çağırdığı araçların listesi şu şekilde :

2013-2015 MY Dodge Viper

2013-2015 Ram 1500, 2500 ve 3500 pikap modelleri

2013-2015 Ram 3500, 4500, 5500

2014-2015 Jeep Grand Cherokee ve Cherokee modelleri

2014-2015 Dodge Durango

2015 MY Chrysler 200, Chrysler 300 ve sedan Dodge Charger

2015 Dodge Challenger spor coupe modelleri

http://www.media.chrysler.com/newsrelease.do?&id=16849&mid=