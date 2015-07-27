Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fiat Chrysler hack skandalının ardından 1.4 milyon otomobili geri çağırıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
1
24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fiat Chrysler hack skandalının ardından 1.4 milyon otomobili geri çağırıyor

Geçtiğimiz hafta Wired tarafından yayınlanan bir video Fiat Chrysler'ın araç içi sistemleri ile ilgili oldukça büyük soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.Video'da kilometrelerce uzaktaki 2 hacker'ın araç içi sistemi ele geçirmesi ile birlikte yapabilecekleri net bir şekilde gösteriliyor.
Bilindiği gibi araç içi sistemler mobil operatörlerin alt yapısını kullanarak dış dünya bağlantısı kurabiliyorlar. Aracın IP adresini öğrenen kötü niyetli yazılımcılar ise videodakine benzer şekilde araca müdahale etme şansı yakalıyor. Otomobilin beyni ile araç içi eğlence sistemlerinin ortak bir mekanizma tarafından kontrol edilmesi bu tarz saldırıların büyük zararlara yol açmasındaki başlıca etken.
Videoda hacklenen araçta yapılabilecekler arasında klimaları çalıştırmak, müziği açıp kapatmak, araç içindeki ekrana bir fotoğrafı yansıtmak gibi bir takım aktivitelerin dışında ölümcül kazalara sebep olabilecek bazı değişiklikler de gösteriliyor. Bunlardan en önemlileri ise frenlerin çalışmasını engellemek ve motoru durdurmak.
Yapılanlar ciddiye alan şirket ise 1.4 Milyon modelini problemi düzeltmek için geri çağırdı. Bir çok modeli içeren bu geri çağırmanın yanında sorundan etkilenebilecek kullanıcılar için ayrıca bir güvenlik güncellemesi de yayınlandı. Dileyen kullanıcılar USB ile birlikte güncellemeyi kurabiliyorlar ancak bu sırada aracın kullanılmıyor olması gerekiyor. Yine de böyle bir probleme karşı en uygun çözüm aracı servise götürmek olacaktır.
Wall Street Journal'de yer alan habere göre ABD'li yetkililer geri çağırma ile birlikte oluşan aksaklıklar nedeniyle İtalyan otomobil üreticisine 105 Milyon dolarlık bir ceza kesmiş durumda. Ayrıca üreticinin bazı durumlarda araç sahiplerine tazminat ödemeye mahkum edilebileceği de konuşulanlar arasında.
Araç içi sistemleri sürekli gelişirken bugün otonom araçlar da trafiğe çıkacak seviyeye ulaşmış durumda. Ancak bu teknolojilerin gelişmesi güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu tarz olayların yaşanması da bugünkü araçların güvenlik konusunda ne kadar yeterli olduu sorusunu akıllara getiriyor.
Fiat Chrysler'in geri çağırdığı araçların listesi şu şekilde :
  • 2013-2015 MY Dodge Viper 
  • 2013-2015 Ram 1500, 2500 ve 3500 pikap modelleri
  • 2013-2015 Ram 3500, 4500, 5500
  • 2014-2015 Jeep Grand Cherokee ve Cherokee modelleri
  • 2014-2015 Dodge Durango 
  • 2015 MY Chrysler 200, Chrysler 300 ve sedan Dodge Charger 
  • 2015 Dodge Challenger spor coupe modelleri

http://www.media.chrysler.com/newsrelease.do?&id=16849&mid= Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
synthesizer 4 yıl en beğenilen
10 yıl sonra Dh otomobil genel başlıkları :

Arabaya format atamiyorum.
Yetkili serviste root yapma rezaleti.
50 milyon bütçe ile androidli Sedan tavsiye lütfen.
Golf XI de DSG sorunu yaşıyorum. SSli.
10 yıl sonra Dh otomobil genel başlıkları :Arabaya format atamiyorum.Yetkili serviste root yapma rezaleti.50 milyon bütçe ile androidli S...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
''Bunlardan en önemlileri ise frenlerin çalışmasını engellemek ve motoru durdurmak.''

Resmen cinayet için kullanacak tipler çıkar bu açıkları,mutlaka önüne geçilmeli.

''Bunlardan en önemlileri ise frenlerin çalışmasını engellemek ve motoru durdurmak.''Resmen cinayet için kullanacak tipler çıkar bu açıkları,mutlaka ...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dörtçeker 4 yıl
Teknolojinin de fazlası zarar.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TsuBLK 4 yıl
elektronik aksam da bir yere kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gülpembe1985 4 yıl
merhabalar fiat 500x hakkında neler sölebilirsiniz merak ediyorum. enriko aliberti de fiat 500 ailesine çok güzel fırsatlar sunuluyor da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serverdx 4 yıl
Bence buradan mühendislere selam söylemek pek doğru değil kötülük yapmak isteyen bir şekilde yapar(Bkz canlı bombalar). Teknoloji gelişen bir varlıktır tabiki mükemmel olması beklenemez. Otomotiv sanayinde çalışan bir mühendis olarak inanın bir araba öyle kolay kolay dizayn edilip imal edilmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serverdx 4 yıl
DH Misafiri
Kim ne yorum yaparsa yapsın, teknolojinin tehlikeli olabildiği durumlardan bir tanesi. Dikkatli olmak lazım, bence doğru düzgün test etmeden takıp geçmişler. Daha internetin doğru düzgün güvenliğini sağlayamıyorlar, araçlarda nasıl sağlayacaklar?Bu işi (sadece araçlar için konuşmuyorum) tek bir çözümü var: Dünya üzerindeki tüm ip adresleri sabitlenmelidir. Bu yapıldığı zaman, tüm güvenlik problemlerinin %95i çözülür. Kalan %5, ülkelerin bir birleri ile anlaşıp-anlaşamayacağına bağlı. Ama çok büyük bir bölümü çözülür.

birinin ip sini kendine klonlayıp devam eder. Bkz telefon imei ilişkisi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 4 yıl
Android'de de MMS ile mesaj atıp telefona girme sorunu var şu sıralar, aynı kişiler yapıyor bunu büyük ihtimalle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Kim ne yorum yaparsa yapsın, teknolojinin tehlikeli olabildiği durumlardan bir tanesi. Dikkatli olmak lazım, bence doğru düzgün test etmeden takıp geçmişler. Daha internetin doğru düzgün güvenliğini sağlayamıyorlar, araçlarda nasıl sağlayacaklar?
Bu işi (sadece araçlar için konuşmuyorum) tek bir çözümü var: Dünya üzerindeki tüm ip adresleri sabitlenmelidir. Bu yapıldığı zaman, tüm güvenlik problemlerinin %95'i çözülür. Kalan %5, ülkelerin bir birleri ile anlaşıp-anlaşamayacağına bağlı. Ama çok büyük bir bölümü çözülür.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
robotica 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kim ne yorum yaparsa yapsın, teknolojinin tehlikeli olabildiği durumlardan bir tanesi. Dikkatli olmak lazım, bence doğru düzgün test etmeden takıp geçmişler. Daha internetin doğru düzgün güvenliğini sağlayamıyorlar, araçlarda nasıl sağlayacaklar?
Bu işi (sadece araçlar için konuşmuyorum) tek bir çözümü var: Dünya üzerindeki tüm ip adresleri sabitlenmelidir. Bu yapıldığı zaman, tüm güvenlik problemlerinin %95'i çözülür. Kalan %5, ülkelerin bir birleri ile anlaşıp-anlaşamayacağına bağlı. Ama çok büyük bir bölümü çözülür.

Selam, oncelikle forumda gormeye pek aliskin olmadigimiz duzgun Turkce kullanimi icin tebrik ederim sizi.


Sabit ip konusunda size katiliyorum ama bir arkadasin da dedigi gibi kopyalama durumu olabilir baskasinin ip sini. Guven vermiyor bu durum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 4 yıl
bytradm
biri merso içinde mahsur kalmış havasızlıktan gidecekti nerdeyse .

Balyozlarda da elektronik aksam olsaydı adam rahmetliydi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
düzeltilmeli zaten yoksa büyük sıkıntılar doğurabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 4 yıl
Sonra CIA suikast yapmıyor dersiniz birde.
Arabanın FREN SİSTEMİNİ, YAZILIM İLE İPTAL EDEBİLME YETENEĞİNİ veren Fiat mühendislerinin topunun annesine selam gönderiyorum. Hele ki aracın direksiyonunu ve diğer aksamlarını yazılım ile kontrol edebilme yetkisiyle, en gizli üst düzey suikastler için alt yapı oluşturdukları içinde CIA ve diğer gizli servisleri tebrik ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thomassee 4 yıl
Bu işler çok önceden zaten yapılıyordu gizli servisler tarafından.

Hacker kardeşler biraz geç kalmış olaya



Elektronik dediğin üst segment araçlarda 20 yıldır var.

Halk araçlarına yeni indi.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B4ris 4 yıl
Ne kadar çok boş beleş konuşan adam var şu forumda...
Adamlar video'da da söylüyor zaten "you connect" özelliğinin abuse edilmesiyle yapılabilen bir yöntem bu.
Yok teknoloji zararmış yok bilmem neymiş :S:S
Güldürdünüz kendinize ne diyim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreameren 4 yıl
İşte teknolojinin zararlı yönleri..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
synthesizer 4 yıl en beğenilen
10 yıl sonra Dh otomobil genel başlıkları :

Arabaya format atamiyorum.
Yetkili serviste root yapma rezaleti.
50 milyon bütçe ile androidli Sedan tavsiye lütfen.
Golf XI de DSG sorunu yaşıyorum. SSli.
1 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
airinterceptor 4 yıl synthesizer
synthesizer
10 yıl sonra Dh otomobil genel başlıkları :

Arabaya format atamiyorum.
Yetkili serviste root yapma rezaleti.
50 milyon bütçe ile androidli Sedan tavsiye lütfen.
Golf XI de DSG sorunu yaşıyorum. SSli.

çok güzel yakalamışsınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2919 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, sistem ve
3 etiket daha Güvenlik fiat chrysler güncelleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Suya, toza ve darbeye dayanıklı taşınabilir disk testte "Silicon Power Armor A65 inceleme videosu" 4 yıl Cydia Impactor ile Fabrika Ayarlarına Dönüş Yapın 4 yıl Mobilite: Apple'ın finansal sonuçları, Sony'nin Android güncelleme planları, LG G4 Pro ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim