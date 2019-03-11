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Fiat Egea ailesinin sportif versiyonları satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Fiat, genç kullanıcılara yönelik yeni hamlesiyle Egea Hatchback ve Station Wagon modellerini Street, S-Design ve Sport donanımlarıyla güncelledi. İşte sportif Fiat Egea ailesinin özellikleri ve fiyatı
2 ay
18,1b
1
56
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Fiat Egea ailesinin sportif versiyonları satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri
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Fiat Egea ailesinin hatchback ve station wagon modelleri Mart ayı itibariyle yepyeni sportif versiyonlarıyla satışa sunuldu. Daha dinamik bir tasarımla gelen Street, S-Design ve Sport modellerinin başlangıç fiyatı 77 bin 500 TL olarak belirlenmiş.

Yalnızca Fiat Egea Hatchback’te sunulan ve fiyatı 77 bin 500 TL’den başlayan Street donanımı sportif detaylarıyla dikkat çekiyor. 16 inç alaşımlı siyah jantları, siyah radyatör ızgarası, siyah cam çerçeveleri, siyah ayna kapakları ve kapı kollarıyla farkını ortaya koyan Fiat Egea Street’te karartılmış arka damlar da donanım listesinde yer alıyor.

Fiat Egea Hatchback ve Egea Station Wagon modellerinde sunulan bir diğer yeni versiyon S-Design, sunulan sportif ögeleri iç ve dış tasarımda bir araya getiriyor. 116 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea Hatchback S-Design’ın kabininde vites topuzundan direksiyon simidine, koltuklarından gösterge ekranına kadar spor detaylar öne çıkıyor. Dış tarafında ise özel tasarım farlar, ön tampondan arkaya uzanan tasarım detayları ve 17 inç alaşımlı sportif jantlar dikkat çeken tasarım unsurları arasında yer alıyor.

Serinin en tepesinde Fiat Egea HB Sport 

Yine yalnızca Fiat Egea Hatchback’te sunulan Sport paketi de 125 bin TL’den başlayan fiyatıyla serinin en tepesinde bulunuyor. Yeniden tasarlanan ön/arka tamponlar ve difüzörüyle dikkat çeken Egea HB Sport’ta özel olarak eklenen marşpiyel eklentileri ve spoyler da dikkat çekiyor. Kapı kolları, ayna kapakları ve radyatör ızgarası parlak siyaha boyanan Fiat Egea HB Sport’ta 18 inçlik jantlar bulunuyor. Otomobilin kabin tarafında ise siyah detaylara sahip kokpit ve özel koltuklar bulunuyor.

Sport paketindeki detaylar standart modellere eklenebiliyor 

Fiat Egea ailesinde sunulan bu sportif paketlerin performans tarafına bir etkisi bulunmuyor. Ayrıca Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç’ın yaptığı açıklamaya göre Sport paketindeki tampon ekleri, marşpiyeller, difüzör ve alaşım jantlar standart Egea modellerine de opsiyon olarak eklenebiliyor. Aşağıda sportif Fiat Egea ailesinin fiyat listesini bulabilirsiniz.

Fiat Egea ailesinin sportif versiyonları satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

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sniper23 2 ay en beğenilen
Bu arabanın başlangıç fiyatı 13000 Pound civarı.
İkinci el 2017 modelleri 7000 Pound'dan bulunabiliyor.
İşin en ilginç tarafı bu araba bir tek Türkiye'de üretiliyor ve bütün Avrupa'ya buradan, Bursa'dan gönderiliyor. Fiat ve Tofaş'ın ortak tasarımı olan bu arabayı üreten ülkenin halkı bu arabayı alamıyor. Ne kadar ilginç değil mi?
Bu arabanın başlangıç fiyatı 13000 Pound civarı.İkinci el 2017 modelleri 7000 Pound'dan bulunabiliyor.İşin en ilginç tarafı bu araba bir tek Türkiye'de...
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3 Yanıt Yanıtla +118
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Ceqa 2 ay
Başlangıç fiyatı 93.500....
100.000 TL diyelim 5 bin TL kazansan şu arabayı almak için 30-40 ay çalışman lazım, yazık oldu bu ülkeye.
2 Yanıt Yanıtla +71
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korkusuzkahraman86 2 ay fantomasds
şakamısın a haber yorumcusumusun? Kredi çekip alıyorsun kredi battı mı devlet yardım etsin diye ağlıyorsun.
Eskiden herkesin köşede parası vardı üreten ekonomiden tüketen ekonomiye geçtiniz ülkenin içine ettiniz ithalatta zirve yaptınız hala bıkbıkbık .
90 lar da adam 1 maaşla 2 katlı ev yapıyordu şimdi 5 maaşla temel atamazsın neyin kafası bu be.
şakamısın a haber yorumcusumusun? Kredi çekip alıyorsun kredi battı mı devlet yardım etsin diye ağlıyorsun.Eskiden herkesin köşede parası vardı üreten eko...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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The.Mafia 2 ay
Fiat asla bu kadar para etmez
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Fiat asla alınmaması gereken bir araba bedava bile. Olsa
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shifisitert 2 ay
yurt dısına satamayıp elelrınde kalınca evırıp cevırıp Türkiyeye pazarlama stratejisi .. BOŞ
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manisa_tr 2 ay
Yemişim sport paketini. 153 bin de bu arabaya verilir mi?
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fantomasds 2 ay
100 yıllık otomobil üretim serüvenimiz mi var? Ülkemizde arap ülkelerindeki gibi doğalgaz petrol mü var? Türkiye bir sömürge imparatorluğu mu kurmuş da mazlumların kanıyla gelen paralar sayesinde otomobili vatandaşlarına ucuza mı satabilmiş? ABD gibi Irak'a Afganistana mı çökmüş sömürmüş? Fransa gibi 13 afrika ülkesini hala sömürmeye devam mı ediyor? Norveç İsveç gibi kimsenin burnunu sokmadığı bir coğrafyada mı kurulmuş bir devlet? Ülkemizin kaynakları ABD destekli darbelerle her 10 yılda bir iç edilmemiş mi? Türkiye, Güney Kore ve Japonya gibi anayasasının ABD tarafından yazıldığı bir ülke mi ki tüm milli savunmasını ABD’ye devredip otomobil üretmeye kaynak aktarabilsin? Hükümetlerden bağımsız düşünüldüğünde Devlet zenginlerden alması gereken vergiyi alabiliyor mu? Bu soruların cevaplarını düşünün, ondan sonra otomobil pahalı mı ucuz mu karar verin. Devletimiz holdinglerden fabrika sahiplerinden alması gereken vergiyi alamıyor. Almaya kalktığında ise Fabrika sahipleri "Bak benim kazancımı azaltırsan her şeyi satıp savar parayı faize yatırırım. İşçinin ağız kokusunu çekmem." diyor. Fabrika sahiplerinin bu cevabını duyan hükümetler parti farketmeksizin (CHPli, Demokrat Partili, Adalet Partili, DSPli, Ak Partili...) biz senden az vergi alırız aman ha fabrikaları kapatma yatırımı azaltma istihdamı azaltma yoksa işsizlik artar diye az vergi almaya razı oluyorlar. Vergi gelirindeki kaybı dengelemek için akaryakıttan, otomobilden v.b.den fazla vergi alıyorlar. Fabrika sahiplerinden holdinglerden vermeleri gereken ancak pek azını verdikleri vergiyi almanın bir yolunu bulursanız o zaman otomobil, telefon, bilgisayar… ucuzlayacak.
Diğer bir hususta Semavi dinlerden birine inanan bireylerseniz Allah bizi bu dünyaya imtihan için gönderdi. En iyi arabayı, evi, almak için göndermedi. Herhangi bir dine inanmıyor da olabilirsiniz. Ateistlerin de yegâne amacının en iyi ev, en iyi tatil, en iyi arabaya sahip olmak olduğunu zannetmiyorum. İster inanç sahibi olun ister inanmayın bu dünyadaki yaşama gayemiz insanlığa faydalı olacak işler yapmak değil mi?
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ir10 2 ay
Birkaç ay önce egea hb alırken fiat tenekeci ergen tayfanın yorumlarını görüyordum, hala aynı boş muhabbetler...iyiki almışım çok memnunum sizi dinleyen yok kasmayın...
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Elsa 2 ay
100-120hp arası sport ha






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amasseia 2 ay
Ön tarafı güzel de arka tarafı genel olarak çok hantal geliyor bana, az daha estetik yapsaydıniz ya şu arka tarafını.
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ramis78 2 ay
fiyatlar gözümü aldı
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Portraitclub 2 ay
Kaza yapsan içinden sağlam çıkamayacağın bir teneke ısıtıp ısıtıp önümüze çıkarıyorlar fiyatına bak ancak ticari taksi olur başka birşey olmaz
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