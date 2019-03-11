Fiat Egea ailesinin sportif versiyonları satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

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Fiat Egea ailesinin hatchback ve station wagon modelleri Mart ayı itibariyle yepyeni sportif versiyonlarıyla satışa sunuldu. Daha dinamik bir tasarımla gelen Street, S-Design ve Sport modellerinin başlangıç fiyatı 77 bin 500 TL olarak belirlenmiş.

Yalnızca Fiat Egea Hatchback’te sunulan ve fiyatı 77 bin 500 TL’den başlayan Street donanımı sportif detaylarıyla dikkat çekiyor. 16 inç alaşımlı siyah jantları, siyah radyatör ızgarası, siyah cam çerçeveleri, siyah ayna kapakları ve kapı kollarıyla farkını ortaya koyan Fiat Egea Street’te karartılmış arka damlar da donanım listesinde yer alıyor.

Fiat Egea Hatchback ve Egea Station Wagon modellerinde sunulan bir diğer yeni versiyon S-Design, sunulan sportif ögeleri iç ve dış tasarımda bir araya getiriyor. 116 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea Hatchback S-Design’ın kabininde vites topuzundan direksiyon simidine, koltuklarından gösterge ekranına kadar spor detaylar öne çıkıyor. Dış tarafında ise özel tasarım farlar, ön tampondan arkaya uzanan tasarım detayları ve 17 inç alaşımlı sportif jantlar dikkat çeken tasarım unsurları arasında yer alıyor.

Serinin en tepesinde Fiat Egea HB Sport

Yine yalnızca Fiat Egea Hatchback’te sunulan Sport paketi de 125 bin TL’den başlayan fiyatıyla serinin en tepesinde bulunuyor. Yeniden tasarlanan ön/arka tamponlar ve difüzörüyle dikkat çeken Egea HB Sport’ta özel olarak eklenen marşpiyel eklentileri ve spoyler da dikkat çekiyor. Kapı kolları, ayna kapakları ve radyatör ızgarası parlak siyaha boyanan Fiat Egea HB Sport’ta 18 inçlik jantlar bulunuyor. Otomobilin kabin tarafında ise siyah detaylara sahip kokpit ve özel koltuklar bulunuyor.

Sport paketindeki detaylar standart modellere eklenebiliyor

Fiat Egea ailesinde sunulan bu sportif paketlerin performans tarafına bir etkisi bulunmuyor. Ayrıca Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç’ın yaptığı açıklamaya göre Sport paketindeki tampon ekleri, marşpiyeller, difüzör ve alaşım jantlar standart Egea modellerine de opsiyon olarak eklenebiliyor. Aşağıda sportif Fiat Egea ailesinin fiyat listesini bulabilirsiniz.