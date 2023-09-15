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    Anlık Bildirim

    Fiat Egea'nın Limited özel serisi Türkiye'de satışa sunuldu

    Sedan ve Cross gövde seçeneklerinde pazara sunulan Fiat Egea Limited özel serisi, iddialı, şık ve sportif tasarım ögeleri ve ilave konfor özellikleriyle öne çıkıyor.    
    Fiat Egea'nın Limited özel serisi Türkiye'de satışa sunuldu
    Türkiye'nin en çok satan modeli Fiat Egea’nın Limited özel serisi satışa sunuldu. Sedan ve Cross gövde tiplerinde tercih edilebilecek ve ürün gamının en üst donanım seviyesini temsil edecek olan Limited özel serisi, Egea’nın zengin donanım ve teknolojik özelliklerine ek olarak yeni tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.

    Fiat Egea’nın Sedan ve Cross gövde tiplerinde sunulan Limited versiyonları, Eylül ayından itibaren 879.900 TL’den başlayan fiyatlarla Fiat Showroomlarında sahiplerini bekliyor. Limited özel serisinin fiyatları Cross versiyonla birlikte 1.330.900 TL'ye kadar çıkıyor.

    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Fiat Egea, lansmanından bu yana tüketicilerin yüksek beğenisini alıyor. Tasarım, konfor, sürüş ve bağlanabilirlik teknolojileri, dayanıklılık bakımından müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan ve çıtayı sürekli yükselten Egea modelimiz, bugün Sedan ve Cross gövde tiplerinde devreye alınan “Limited” özel serisi ile yine fark yaratacak.

    “Egea Limited” versiyonlarında, Fiat kullanıcılarından da aldığımız geri bildirimleri değerlendirerek, iddialı ve şık tasarım ögeleriyle harmanlanan daha sportif bir özel seri geliştirdik. Egea ürün gamına eklenen yeni Limited versiyonları ile Fiat markası iddialı çizgisi ve liderliğini sürdürecek.” diye konuştu.

    Yeni tasarım detayları

    Fiat Egea'nın Limited özel serisi Türkiye'de satışa sunuldu
    Fiat Egea’nın segmentindeki liderliğini sürdüren Cross gövde tipinin dış tasarımında, Limited özel seri versiyonunda sportif görünümü destekleyen 17’ inç alaşım jantlar, özel çizgi tasarım ayna kapakları ve tavan rayları yer alırken, özel limited logosu ve yeni lansman rengi “Orman Yeşili” dikkat çekiyor.

    İç tasarımında ise kahverengi “eco-leather” koltuklar ve kapı panelleri özgün görünümleriyle fark yaratıyor. Kahverengi ön konsol çıtası, koltuklar ile uyumlu bir estetik ortaya koyarken, Egea Limited’ın stilini de tamamlıyor.

    Lansman rengi siyah olan Sedan gövde tipinde ise şık görünümü destekleyen tasarımsal yenilikler göze çarpıyor. Aracın dış tasarımında 17 inç bronz alaşımlı jantlar öne çıkarken, ön ızgara, ayna kapakları ve kapı kollarında siyah rengin hakim olması aracın şık duruşuna özel bir dokunuş yapıyor.

    Sedan Limited’da Cross’tan farklı olarak ön konsol da kahverengi “eco-leather” tasarıma sahip oluşuyla ayrışıyor. Limited versiyonlarda; 10’’ tablet ekran, kablosuz şarj gibi donanımları içeren Lounge donanım seviyesine ek olarak; ön park sensörü, elektrikli bel desteği, ısıtmalı ön koltuklar, arka kolçak ve Sedan gövde tipinde eller serbest bagaj kapağı özelliği standart olarak yer alıyor.

    Egea’nın tüm model ailesinde olduğu gibi yeni Limited serisinde de Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisi olan Fiat Connect standart olarak sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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