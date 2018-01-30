Volvo'nun ilk elektrikli aracı yakışıklı bir hatchback olacak

Tüm bunlar Volvo’nun elektrikli araç üretimini sadece Polestar’a bıraktığı anlamına gelmiyor. İsveçli otomobil üreticisinin kendisi de elektrikli araç üretecek. İlk ürünü ise büyük ihtimalle bir hatchback olacak.
İlk model 40.2 konseptine dayanacak
Çıkan haberlere göre Volvo’nun ilk tamamen elektrikli modeli yaklaşık bir yıl önce kendini gösteren 40.2 konseptine dayanacak. Şimdilik kaynağın adı belli olmasa da, bu oldukça heyecan verici bir haber. Bu konseptin üzerine oturtulduğu CMA (Compact Modular Architecture) platformu, Volvo’nun ilk elektrikli aracına da ev sahipliği yapacak.
Hedef Tesla Model 3'e rakip olmak mı?
40.2, konsept formunda yaklaşık 350km menzile sahip. Mantık olarak bu konsepte dayanacak olan aracın da yaklaşık bu değerde bir menzile sahip olması beklenir. Ancak, Autocar’a konuşan ve şirketin gelecek planlarını anlatan Ar-Ge patronu Henrik Green, üretim aracının yaklaşık 500km menzile sahip olmasını planladıklarını belirtti. Bu açıklamayla, Volvo’nun Tesla Model 3’e rakip olmayı amaçladığı az da olsa anlaşılıyor.
40.2'nin tasarımı büyük beğeni toplamıştı
Tasarım kanadında ise 40.2’nin cüretkar ve agresif duruşu oldukça beğenildi. XC40 modelinin 40.1 konseptine ne kadar çok benzediği göz önüne alındığında, yeni elektrikli aracın da dayandığı konseptten pek çok özellik alacağı düşünülüyor. Bu yakışıklı hatchback modeli satışa çıktığında ise, Volvo’nun sıradaki elektrikli aracının XC40’ın bir versiyonu olması bekleniyor.
http://www.motortrend.com/news/volvos-first-ev-will-reportedly-compact-hatchback/#volvo-concept-40-2-3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gö**m.
Neden Golf mesela, aydınlatır mısın rica etsem?
Şehir efsaneleri ile kendinizi kandırırsınız. Kapı sesi tok çıksın size yeter Kabul edin artık VW çürük elma ayrıca ben marka'dan çok sağlamlığa bakarım. 14 ay 2006 model nissan almera ya bindim 55 bin km yol yaptım hiç sanayii yüzü görmedim VW olsaydı en az 3 ay sanayii de yatardı Şuan 2017 Astra'ya biniyorum sebebi ekonomik nedenler. Gönül isterki Nissan yada Volvo ya bineyim ama maalesef gücüm astra ya yetti. Volvo nun orta halli arabası bile VW nin tepe model passatina eş değer Para'dan çok sevdiklerimin ve kendimin can sağlığı önemlidir...