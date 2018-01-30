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Volvo'nun ilk elektrikli aracı yakışıklı bir hatchback olacak

İsveçli otomobil üreticisi, elektrikli araç üretimini tamamen alt markası Polestar'a bırakmıyor. 2019 yılında ilk elektrikli aracını üretmeyi planlayan Volvo'nun ilk modeli bir hatchback olacak.
1 yıl
8,8b
1
37
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo'nun ilk elektrikli aracı yakışıklı bir hatchback olacak
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Dünyanın en sağlam araçlarını üretmesiyle tanınan Volvo, elektrikli araç pazarından elini çekmiyor. Şirket, spor araçlarını üreten alt markası Polestar’ı yalnızca elektrikli araç üreten bir markaya çevirerek tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu adımın ilk ürünü olan sınırlı sayıdaki Polestar 1 ise şimdilik performans odaklı bir hibrit model. Ancak serinin devamı tamamen elektrikli olarak gelecek.

Tüm bunlar Volvo’nun elektrikli araç üretimini sadece Polestar’a bıraktığı anlamına gelmiyor. İsveçli otomobil üreticisinin kendisi de elektrikli araç üretecek. İlk ürünü ise büyük ihtimalle bir hatchback olacak.

İlk model 40.2 konseptine dayanacak

Çıkan haberlere göre Volvo’nun ilk tamamen elektrikli modeli yaklaşık bir yıl önce kendini gösteren 40.2 konseptine dayanacak. Şimdilik kaynağın adı belli olmasa da, bu oldukça heyecan verici bir haber. Bu konseptin üzerine oturtulduğu CMA (Compact Modular Architecture) platformu, Volvo’nun ilk elektrikli aracına da ev sahipliği yapacak.

Hedef Tesla Model 3'e rakip olmak mı?

40.2, konsept formunda yaklaşık 350km menzile sahip. Mantık olarak bu konsepte dayanacak olan aracın da yaklaşık bu değerde bir menzile sahip olması beklenir. Ancak, Autocar’a konuşan ve şirketin gelecek planlarını anlatan Ar-Ge patronu Henrik Green, üretim aracının yaklaşık 500km menzile sahip olmasını planladıklarını belirtti. Bu açıklamayla, Volvo’nun Tesla Model 3’e rakip olmayı amaçladığı az da olsa anlaşılıyor.

40.2'nin tasarımı büyük beğeni toplamıştı

Tasarım kanadında ise 40.2’nin cüretkar ve agresif duruşu oldukça beğenildi. XC40 modelinin 40.1 konseptine ne kadar çok benzediği göz önüne alındığında, yeni elektrikli aracın da dayandığı konseptten pek çok özellik alacağı düşünülüyor. Bu yakışıklı hatchback modeli satışa çıktığında ise, Volvo’nun sıradaki elektrikli aracının XC40’ın bir versiyonu olması bekleniyor.


http://www.motortrend.com/news/volvos-first-ev-will-reportedly-compact-hatchback/#volvo-concept-40-2-3 Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 1 yıl en beğenilen qooqie
Oyuncak araba yapamaz şu an tüm arabalarda kullanılan emniyet kemeri ve daha nice sayısız patente sahip olan markaya ÇÖP der.
Gö**m.
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denizbay1 1 yıl Ekrem71.5
Ekrem71.5
golf varken bune yaa....

Neden Golf mesela, aydınlatır mısın rica etsem?
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BekirARSLAN 1 yıl qooqie
qooqie
ÇÖP



Wolksvagen alır keyfime bakarım. Alman arabasından zarar gelmez. Hem her sene fiyatı artıyor satarken kar ediyorum

Şehir efsaneleri ile kendinizi kandırırsınız. Kapı sesi tok çıksın size yeter
Kabul edin artık VW çürük elma ayrıca ben marka'dan çok sağlamlığa bakarım. 14 ay 2006 model nissan almera ya bindim 55 bin km yol yaptım hiç sanayii yüzü görmedim VW olsaydı en az 3 ay sanayii de yatardı
Şuan 2017 Astra'ya biniyorum sebebi ekonomik nedenler. Gönül isterki Nissan yada Volvo ya bineyim ama maalesef gücüm astra ya yetti. Volvo nun orta halli arabası bile VW nin tepe model passatina eş değer
Para'dan çok sevdiklerimin ve kendimin can sağlığı önemlidir...
qooqieÇÖPWolksvagen alır keyfime bakarım. Alman arabasından zarar gelmez. Hem her sene fiyatı artıyor satarken kar ediyor...
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DH Misafiri 4 ay
hersene artıyor he 2.el de sıfır aldığım euro fiyatı ile arabsa almasam 2 kat kar ederim 5000 tl artınca karda zannediyor kendini andaval
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DH Misafiri 4 ay
adamlar drift nedir bilmiyore
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zingfth 1 yıl
Ben de bunu yeni haber sanmıştım. Bu araçlar 2 sene önce tanıtıldı zaten .. Yabancı sitelerin çoğunda 2016 yılında bulabilirsiniz..
youtube.com/...
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Barni Moloztaş 1 yıl
Arka kısmını da yakışıklı yapsınlar
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hectorcsr 1 yıl
Fıyatı ne olacak onemlı olan o?
S90 baktım bgn harıka araba da 550 bın fıyatı
Wolkswagen ıle volvoyu kıyaslaywcak degılım audı arabam 2 kez sanzıman kavramasından arıza verdı. Lakın kur vergı fıyatları karsısında 2.0 arac almak ck zor.
Volvo s90 500
Passat 200
Şimdı volvo 250 bın olsa burada hıc wv cı goremezdık. Gercekcı olalım passat golf jetta audı alıyorsak dusuk motor hacımlı seceneklerı oldugu ıcın
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certac 1 yıl
Kavga etmeyin gerek yok:)
Bu araç yeni S40 ın platformu olarak XC40 ile beraber tanıtılmıştı geçen yıl paris te....
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Guest-F16513DF7 1 yıl
bu sedan değilmi yaw
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susesa 1 yıl
Ön kısım harika ama C sütunu resmen yarım metre.
Bu arada vw'ciler trol olarak burdalar sanıyorum..DHnin yorumları canlandırma taktiği mi?
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D.Baran 1 yıl
S90 gorürseniz kapılarına bakın; hep tok sesli kapıları yüzunden bu Golfçü-Vw'ci cekememezliği ve kikançlığı.
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Fx_57,5 1 yıl
İsveçli otomobil üreticisi derken volvo çinli geely e satılmadı mı?
en sağlam otomobil üreticisi derken neye göre en güvenli dese gğvenlik çıtasını belirleyen marka dese anlarımda sağlam nedir arakdaş.
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haberelectro 1 yıl Fx_57,5
Opel fransızlara satıldı fransız mı oldu? Rolls Royce BMW nin olunca alman mı oldu? Jeep Chrysler dodge italyanlara satıldı italyan mı oldu?
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