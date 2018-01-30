Volvo'nun ilk elektrikli aracı yakışıklı bir hatchback olacak

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Dünyanın en sağlam araçlarını üretmesiyle tanınan Volvo, elektrikli araç pazarından elini çekmiyor. Şirket, spor araçlarını üreten alt markası Polestar’ı yalnızca elektrikli araç üreten bir markaya çevirerek tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu adımın ilk ürünü olan sınırlı sayıdaki Polestar 1 ise şimdilik performans odaklı bir hibrit model. Ancak serinin devamı tamamen elektrikli olarak gelecek.

Tüm bunlar Volvo’nun elektrikli araç üretimini sadece Polestar’a bıraktığı anlamına gelmiyor. İsveçli otomobil üreticisinin kendisi de elektrikli araç üretecek. İlk ürünü ise büyük ihtimalle bir hatchback olacak.

İlk model 40.2 konseptine dayanacak

Çıkan haberlere göre Volvo’nun ilk tamamen elektrikli modeli yaklaşık bir yıl önce kendini gösteren 40.2 konseptine dayanacak. Şimdilik kaynağın adı belli olmasa da, bu oldukça heyecan verici bir haber. Bu konseptin üzerine oturtulduğu CMA (Compact Modular Architecture) platformu, Volvo’nun ilk elektrikli aracına da ev sahipliği yapacak.

Hedef Tesla Model 3'e rakip olmak mı?

40.2, konsept formunda yaklaşık 350km menzile sahip. Mantık olarak bu konsepte dayanacak olan aracın da yaklaşık bu değerde bir menzile sahip olması beklenir. Ancak, Autocar’a konuşan ve şirketin gelecek planlarını anlatan Ar-Ge patronu Henrik Green, üretim aracının yaklaşık 500km menzile sahip olmasını planladıklarını belirtti. Bu açıklamayla, Volvo’nun Tesla Model 3’e rakip olmayı amaçladığı az da olsa anlaşılıyor.

40.2'nin tasarımı büyük beğeni toplamıştı

Tasarım kanadında ise 40.2’nin cüretkar ve agresif duruşu oldukça beğenildi. XC40 modelinin 40.1 konseptine ne kadar çok benzediği göz önüne alındığında, yeni elektrikli aracın da dayandığı konseptten pek çok özellik alacağı düşünülüyor. Bu yakışıklı hatchback modeli satışa çıktığında ise, Volvo’nun sıradaki elektrikli aracının XC40’ın bir versiyonu olması bekleniyor.

http://www.motortrend.com/news/volvos-first-ev-will-reportedly-compact-hatchback/#volvo-concept-40-2-3