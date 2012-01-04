Firefox 10 beta 2, 11 binden fazla kaza raporu aldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yaklaşık bir haftadır kullanımda olan Firefox 10'un beta 2 sürümü 11 binden fazla kaza raporu aldı. 5 bini ilk 24 saat içerisinde gelen kaza raporlarına neden olan arıza henüz tespit edilebilmiş olmasa da ortak nokta olarak kaza raporlarında Windows 7 işletim sistemi ve Facebook'un adı geçiyor.
Windows 7 işletim sisteminin kullanım oranlarının artması ve Facebook'un kullanıcılar arasındaki popülaritesi, Firefox 10 beta 2 için bu iki platformu tesadüfi bir neden olarak ta göstermiş olabilir ancak şu an için Mozilla Geliştirici Ekibi, sorunun kaynanağına inebilmiş değil. 11 binden fazla kaza raporuna neden olan bu sorunun beta 3 ile birlikte çözülmesi takip eden süreçte önce aday sürümün ardından da nihai sürümün çıkması bekleniyor.
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blog.mozilla.com/...
google ile anlaşma yenilendi.
Anlamadığım konu ise sürüm numarası değişmesi neden bu kadar tepki alıyor. ha 4.3 ha 9.0.1 zararı ne insanlara neden bazılarını bu kadar geriyor. sankı güncelleme yaparken bi sıkıntı yaşatıyor insanlara.
@dere.beyi
iyi dediğine bakmadan firefox'a laf atıyorsun, chrome olmuş 16 firefox'a ota foka diyorsun. bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Daha yeni anlaşma yenilediler 3-4 katı fazla para verdi google piyasayı takip et.