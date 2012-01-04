Firefox 10 beta 2, 11 binden fazla kaza raporu aldı

Yaklaşık bir haftadır kullanımda olan Firefox 10'un beta 2 sürümü 11 binden fazla kaza raporu aldı. 5 bini ilk 24 saat içerisinde gelen kaza raporlarına neden olan arıza henüz tespit edilebilmiş olmasa da ortak nokta olarak kaza raporlarında Windows 7 işletim sistemi ve Facebook'un adı geçiyor.

Windows 7 işletim sisteminin kullanım oranlarının artması ve Facebook'un kullanıcılar arasındaki popülaritesi, Firefox 10 beta 2 için bu iki platformu tesadüfi bir neden olarak ta göstermiş olabilir ancak şu an için Mozilla Geliştirici Ekibi, sorunun kaynanağına inebilmiş değil. 11 binden fazla kaza raporuna neden olan bu sorunun beta 3 ile birlikte çözülmesi takip eden süreçte önce aday sürümün ardından da nihai sürümün çıkması bekleniyor.