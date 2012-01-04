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Firefox 10 beta 2, 11 binden fazla kaza raporu aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
24,2b
1
154
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık bir haftadır kullanımda olan Firefox 10'un beta 2 sürümü 11 binden fazla kaza raporu aldı. 5 bini ilk 24 saat içerisinde gelen kaza raporlarına neden olan arıza henüz tespit edilebilmiş olmasa da ortak nokta olarak kaza raporlarında Windows 7 işletim sistemi ve Facebook'un adı geçiyor.
Windows 7 işletim sisteminin kullanım oranlarının artması ve Facebook'un kullanıcılar arasındaki popülaritesi, Firefox 10 beta 2 için bu iki platformu tesadüfi bir neden olarak ta göstermiş olabilir ancak şu an için Mozilla Geliştirici Ekibi, sorunun kaynanağına inebilmiş değil. 11 binden fazla kaza raporuna neden olan bu sorunun beta 3 ile birlikte çözülmesi takip eden süreçte önce aday sürümün ardından da nihai sürümün çıkması bekleniyor. 

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acheron 7 yıl en beğenilen
adı üstünde beta hatalar bulunulsun diye zaten, böyle firefoxa bok atmak için haber mi yapılır
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erdem_zeus 7 yıl
@Monkey D. Dragon
blog.mozilla.com/...
google ile anlaşma yenilendi.
Anlamadığım konu ise sürüm numarası değişmesi neden bu kadar tepki alıyor. ha 4.3 ha 9.0.1 zararı ne insanlara neden bazılarını bu kadar geriyor. sankı güncelleme yaparken bi sıkıntı yaşatıyor insanlara.
@dere.beyi
iyi dediğine bakmadan firefox'a laf atıyorsun, chrome olmuş 16 firefox'a ota foka diyorsun. bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
@Monkey D. Dragonblog.mozilla.com/...google ile anlaşma yenilendi.Anlamadığım konu ise sürüm numarası değişmesi neden bu kadar tepki alı...
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Volkanbaba 7 yıl Monkey D. Dragon
Monkey D. Dragon

Artık chrome mozillanın tahtını kaptı.

Mozilla sponsor olarak google ile anlaşması bitti bing'e yönelecektir. Ve daha beter düşüşe geçecektir.

Daha yeni anlaşma yenilediler 3-4 katı fazla para verdi google piyasayı takip et.
Monkey D. DragonArtık chrome mozillanın tahtını kaptı.Mozilla sponsor olarak google ile anlaşması bitti bing'e yönelecektir....
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DH Misafiri 7 yıl
mozilla google ile anlaştı !
direk alfaya düşürsünler
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DEsemi22 7 yıl
8gb ram firefox 0 hata ;)
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alprkrkmz 7 yıl
kullanın waterfox...

10 sekme açık 345mb ram yiyor işte


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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BurakTirpanli 7 yıl DEsemi22
BlackOssi55

8gb ram firefox 0 hata ;)

O zaman site'deki Sistem Gereksinimi bölümüne 8 GB RAM ile kullanın yazsınlar.
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Rey Leon 7 yıl
Mozilla Firefox + eklentileriyle google chrome sadeliyle güzel ama evimde kullandığım tarayıcı firefox eklentileriyle ama biraz daha düşük konfigurasyonlu bir bilgisayarda kasmaması ıcın chrome ama günde ortalama 3 bilgisayar kullanıyorum 2 sinde mozilla 1 tanesinde chrome
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SPaCeLoRD 7 yıl
ff hayranıydım ama chrome aldı götürdü bu hayranlığımı. ki chrome'u ilk görüşümde nefret etmiştim bu ne la demiştim
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suchafool 7 yıl
SELAM ARKADAŞLAR YARDIMINIZA İHTİYACIM var.
GOOGLE İSMİMİ YAZINCA (TR.TR.BETA.FACEBOOK.COM ) İLE FACEBOOK SİTESİ VAR
BENİM ADIMA FACEBOOK ADRESİ VE 1 HAFTA İÇİNDE 10 TANE OLDU. LİNKİ FARKLI GELDİ SAHTE BİR SİTE Mİ ACABA ?????/


SAYGILAR
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suchafool 7 yıl
SELAM ARKADAŞLAR YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR.
GOOGLE İSMİMİ YAZINCA (TR.TR.BETA.FACEBOOK.COM ) İLE FACEBOOK SİTESİ VAR
BENİM ADIMA FACEBOOK ADRESİ VE 1 HAFTA İÇİNDE 10 TANE OLDU. LİNKİ FARKLI GELDİ SAHTE BİR SİTE Mİ ACABA ?????/


SAYGILAR
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Kumandan 7 yıl
Yan panelde sistemim yaziyor, 3 yıldir aktif FF kullaniyorum 1 kere bile çökmedi ve çöktü diyenleri ANLIYORUM. Bir yazilim yuklerken beraberinde gelen sacma sapan eklentileride sisteme kuruyorlar. Bilip bilmeden oradan buradan da eklentiler ekliyorlar, sonra FF çöktü ! Hadi oradan !!! Bilgisayar kullanmasını öğren sonra neyin çöktüğüne karar verirsin !

Amaaa Chrome gibi seri degil maalesef. Sistemde 4-5 tane tarayıcı kurulu ama en çok Chrome kullanıyorum. Cok akıcı ve hızlı. Eklenti olarak ghostery ve a d b l o c k kurulu. Bu ekldntiler FF ta da kurulu ama Chrome akıyor.
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VoltHector 7 yıl
Firefox'u seviyorum.
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XavierPedro 7 yıl
İE den başka tarayıcıların olduğunu bundan bi 6 7 sene önce keşfettim, aynı anda Opera ve Firefox ile tanıştım.
Evime pc aldığımda kurduğum programlar arasında;
Seamonkey, Google Chrome, Firefox, SMware, Opera ve Opera Next, İE 9 ve Safari olur.
Hangisi istersem onda girer sörfümü yaparım, şu aralar Opera yı keşfetmekle uğraşıyorum.
Ve bana göre Opera aralarında başa oynayacak kadar kaliteli bir tarayıcı, sadece keşfedilmeyi bekliyor...
Tabi bir de pc i coklu kullanma olayı var, biladere Chrome dan gir diyorum mesela, girdiğimde onun facebook unu açık görünce deli oluyorum. :)))
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deveyehendekatlatanadam 7 yıl
Mozillada Ses Eklentisi Ayrı Çalışıyor Biliyorsunuzdur Belki, Aynı Anda 3-4 Sekmede Birer Flv Videosu Açarak Olayı Test Edebilirsiniz.

Mozillayı Sadece Video İndirmek İçin Kullanmıyorum Şuanda Eklenti Desteği Olmasa Silerim
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SEO-Uzmanı 7 yıl
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BurakTirpanli 7 yıl
Internet Explorer 9 fena değil aslında 8'den bariz daha hızlı.
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SeKSandDoRT 7 yıl
Firefoxun ne kadar verimli bir yazilim oldugunu buraya tekrar tekrar yazmayacagim, bu son, o kadar sahane kodlarla uretilmiski, kurulum dosyasi 10MB, kurulumdan sonra diskte kapladigi alan 25 mb kadar, digerlerinin kurulum dosyalari bile kapladigi alandan kat be kat fazla, kucucuk programin yaptigi isleri hala farkedemiyor musunuz... Pale Moon yukleyen oldu mu? deneyimlerini merak ediyorum...

Ie > 16-17MB
Chrome > 24 MB

kurulumdan sonraki kapladiklari alanlari bilmiyorum...
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