Firefox 11 kullanıma sunuldu

Mozilla ufak bir erteleme sonrasında Firefox 11'i yayınladı. Popüler internet tarayıcısının yeni sürümü bazı önemli güncellemeler ile geliyor. Yeni sürümde kullanıcılar, Google Chrome'daki yer imlerini, geçmiş bilgilerini ve cookileri alabiliyorlar. Bu özellik henüz tamamlanmış olmasa da Mozilla Geliştirici Ekibi, şifreler, ayarlar ve form verilerini çekme yeteneklerini de bu özelliğe eklemek için çalışıyor.

Firefox 11 ile birlikte ayrıca bilgisayarlar arasında eklenti eşleme özelliği de geliyor. Bu sayede birden fazla bilgisayarda Firefox kullananlar, eklentilerini kordine edebilecekler. Yeni sürüm ie birlikte geliştiriciler ayrıca Style Editor aracından faydalanabilecek ve bu sayede internet sayfaları Page Inspector 3D ile üç boyutlu olarak görüntülenebilecek.

Tüm bunlara ek olarak daha önce rapor edilen çeşitli hataların da düzeltildiği Firefox 11'i indirmek için adres; http://www.mozilla.org/tr/download/?product=firefox-11.0&os=win&lang=tr