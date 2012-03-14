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Firefox 11 kullanıma sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,3b
1
44
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mozilla ufak bir erteleme sonrasında Firefox 11'i yayınladı. Popüler internet tarayıcısının yeni sürümü bazı önemli güncellemeler ile geliyor. Yeni sürümde kullanıcılar, Google Chrome'daki yer imlerini, geçmiş bilgilerini ve cookileri alabiliyorlar. Bu özellik henüz tamamlanmış olmasa da Mozilla Geliştirici Ekibi, şifreler, ayarlar ve form verilerini çekme yeteneklerini de bu özelliğe eklemek için çalışıyor.
Firefox 11 ile birlikte ayrıca bilgisayarlar arasında eklenti eşleme özelliği de geliyor. Bu sayede birden fazla bilgisayarda Firefox kullananlar, eklentilerini kordine edebilecekler. Yeni sürüm ie birlikte geliştiriciler ayrıca Style Editor aracından faydalanabilecek ve bu sayede internet sayfaları Page Inspector 3D ile üç boyutlu olarak görüntülenebilecek.
Tüm bunlara ek olarak daha önce rapor edilen çeşitli hataların da düzeltildiği Firefox 11'i indirmek için adres; http://www.mozilla.org/tr/download/?product=firefox-11.0&os=win&lang=tr

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LORDTEK 7 yıl en beğenilen
Her yeni FireFox sürüm güncelleme haberinde illaki birileri "firefoxu tutabilene aşk olsun, yakında firefox 9999'u görürsek şaşırmayız, bu ne zırt bırt güncelleme" vs türünden gereksiz yorumlar yazarlar. Halbuki sorun sürüm numarasının büyüklüğü ise Chrome'un numarası kaç öğrenseler, ayrıca güncellemenin kötü birşey olmadığı ve sadece gezgini açıp kapatmak kadar kolay ve zahmetsiz bir iş olduğunu öğrenseler ne vardı...
Mozilla vakfını kutluyorum, bize güvenebileceğimiz bir gezgin sunuyor.
Her yeni FireFox sürüm güncelleme haberinde illaki birileri "firefoxu tutabilene aşk olsun, yakında firefox 9999'u görürsek şaşırmayız, bu ne zırt bırt güncelle...
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LuN4TiC 7 yıl
Dipnot: Eminim şuan Chrome kullananların çoğu firefox kullanmayı beceremeyenlerdir. Firefox biraz da gelişmiş kullanıcılara hitap ediyor. Eklentileri, arayüzü, vs... Firefox'ta neyi eksik buldum da Chrome'u deneyeyim ki? Bence Chrome'a geçenlerin çoğu Firefox'u kullanmakta sıkıntı yaşayanlardır. Firefox kullanıp hiçbir sorun yaşamadığı halde sırf sıkıldığı için Chrome'a geçen pek yoktur kanımca. Herkesin özgür tercihi tabi, saygı duymak lazım.
Dipnot: Eminim şuan Chrome kullananların çoğu firefox kullanmayı beceremeyenlerdir. Firefox biraz da gelişmiş kullanıcılara hitap ediyor. Eklentileri, arayüzü, ...
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Rainbow6 7 yıl
Yaa bu mozilla neyapmaya calisiyo anlamadim kendi kendini batiracak heralde 8-9 gibi basarisiz surumlerden sonra 10 cikardi ondan biraz umitliydim cok fazla tab acmadigin surece iyi calisiyodu ama sonradan 10 a gelen updatelerle oda yavasladi takilmalar falan ... simdi 11 i bi umutla yukledim ama maalesef buda olmamis daha ilk tablarda yavaslama takilma problemi var ayni sayfalari crome ile deniyorum hic bir sorun yok nedir bu FF deki takilma sisme durumu cozemedim bi turlu ( hersey son surum java flash falan )
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SiyahLimm 7 yıl
Her zaman dediğim birşey var ve bunu zaman zaman bazı kişiler ağır bir itam olarak algılıyor. Diyorumki Bilgisayardan anlıyan Firefox kullanır. Bunun altında yatan mana ise gerçekten özelik ve seçenek bakımından firefox'un zenginliğidir. Bundan anlamayan zatlar Chrome kullanmayı tercih ediyorlar bu sebeble sıkıntı tınne :)
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Fukasaku 7 yıl
chorome'un hala açamadığı bazı sayfalar var ve benim sıklıkla kullandığım ama firefoxta şimdiye kadar hiç öyle bir sorun yaşamadım ve arayüzü bence daha iyi chroma göre
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caneryilmazer 7 yıl
flash içerikli bir kaç sayfa açtığımda sayfaları kapatırken betik hatası verip sekmeleri kapatamıyordum. Bunda şu ana kadar karşılaşmadım umarım karşılaşmamda. Çok uzun zamandır firefox kullanıyorum 2006 dan beri alışkanlık oldu artık sorunu yavaşlığı olsada bırakılmıyor...
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blank42 7 yıl
Gözüme çarpan bir özellik resim görüntüleme özelliği değişmiş.
Artık resimler açınca sayfa ortasında arkası gri ile kapatılmış bir alanda gösteriliyor güzel olmuş :)
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Öyle biri işte 7 yıl
Bir Chrome değil
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2smoke 7 yıl Öyle biri işte
Yaktaver

Bir Chrome değil

İyiki değil :))
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Batuist 7 yıl
artık yeni sürümlerle eklentiler sürüm numarası yükseldikçe problem olmaktan çıktı. firefoxu güncelliyorsunuz kullandığınız tüm eklentiler eski sürümdeki gibi çalışıyor. ilk zamanlar sorun oluyordu ama artık sorun olmaktan çıktı. bu güzel işte. sorun olmayacaksa istediği kadar sürüm numarası yükseltebilir.
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DARTH_BLACK 7 yıl
firefoxda speeddial diye bir eklenti var,ctrl+1-0 arası istediğiniz linkleri atayıp kısayol yaparken ,chromeda bu yok,illaki sekme açıcaksın ordan tıklayacaksın.chrome böyle ayrıntıları es geçdiği sürece benin foxu bırakma niyetim pek yok,6 yıldır kullanıyorum,6 gündede bırakamam yani her şekliyle tatmin etmeli chrome beni..
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LuN4TiC 7 yıl
Dipnot: Eminim şuan Chrome kullananların çoğu firefox kullanmayı beceremeyenlerdir. Firefox biraz da gelişmiş kullanıcılara hitap ediyor. Eklentileri, arayüzü, vs... Firefox'ta neyi eksik buldum da Chrome'u deneyeyim ki? Bence Chrome'a geçenlerin çoğu Firefox'u kullanmakta sıkıntı yaşayanlardır. Firefox kullanıp hiçbir sorun yaşamadığı halde sırf sıkıldığı için Chrome'a geçen pek yoktur kanımca. Herkesin özgür tercihi tabi, saygı duymak lazım.
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LuN4TiC 7 yıl
Yeni sürümün çıkmasını neden bu kadar ciddiye alıyorsunuz ki? Bu bir tür reklamdır. Bak mesela Firefoxe 11 çıkmamış olsaydı ben şuanda donanimhaber.com'un anasayfasında haberi görüp bu yorumu yazıyor olmazdım. Yaklaşık 6-7 yıldır firefox kullanıyorum, hiç ciddi bir sorun yaşadığımı hatırlamıyorum. Sırf eklentileri yüzünden bile firefox kullanılır. Hatırlıyorum yıllar önce çevremdekiler İE ile bir sayfayı bir dk'da açmaya çalışırken ben Firefox ile 1sn'de açıyordum. Hala da öyledir.
Kaldı ki Firefox tamamen ücretsiz, bu işi en ufak bir karşılık beklemeden, reklam yapmadan yapan bir program. Yarın Chrome'un bizi alıştırıp reklam koymayacağı ya da başka bir uygulama yapmayacağı ne malum? Google'ın istediği tekelcilik yapmaktır. Arama motoru, youtube vs. onların elinde, browser pazarını da eline geçirmek istiyor. Yakında OS de yapar. Ama Google Chrome'dan çekinmek için sadece sahibinin Google olması bile yeter. Büyük firmalara her zaman mesafeli yaklaşın. Baştan alıştırırlar sizi sonra istedikleri gibi oynatırlar.
Daime Firefox!
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E_Aydin35 7 yıl
Mozilla benim İE'den sonraki bilinçli olarak ilk göz ağrım :) Seviyorumda çok güzel ve sağlam,ama sonu nereye gider bilinmez çok sağlam bir rakibi var, bakalım..
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masaüçyarımsaat 7 yıl
yavaş yaa mozilla
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2smoke 7 yıl
G.O.R.A. da ki cüceler belirmiş yine..
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masaüçyarımsaat 7 yıl
chrome yerini tutmaz
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Hattori Hanzō 7 yıl
Firefox bahane Chrome şahane
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