Firefox 12 Beta 4 kullanıma sunuldu

Mozilla bugün Firefox 12 internet tarayıcısının 4. beta sürümünü kullanıma sundu. Popüler internet tarayıcısı hızlı sürüm güncelleme politikasını takip eden Mozilla, resmi sürümü 24 Nisan için planlanan Firefox 12'nin dördüncü betasını sunarken, 13 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde stabil sürüm öncesinde iki beta daha çıkması bekleniyor.

Firefox 12'nin son betası daha önce rapor edilen çeşitli hatalara ve tespit edilen kimi sorunlara çözüm getirirken, Mozilla Geliştirici Ekibi'nin üzerinde çalışması gereken noktalar olduğu da altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. Mozilla ekibi bir diğer taraftan da Firefox'un Windows 8'in yenilikleriyle tam uyumlu sürüm üzerinde çalışıyor.







http://news.softpedia.com/news/Firefox-12-Beta-4-Released-262969.shtml

- www.mozilla.org/beta Firefox 12 Beta 4'ü indirmek için;