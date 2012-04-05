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Firefox 12 Beta 4 kullanıma sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,1b
1
35
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mozilla bugün Firefox 12 internet tarayıcısının 4. beta sürümünü kullanıma sundu. Popüler internet tarayıcısı hızlı sürüm güncelleme politikasını takip eden Mozilla, resmi sürümü 24 Nisan için planlanan Firefox 12'nin dördüncü betasını sunarken, 13 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde stabil sürüm öncesinde iki beta daha çıkması bekleniyor. 
Firefox 12'nin son betası daha önce rapor edilen çeşitli hatalara ve tespit edilen kimi sorunlara çözüm getirirken, Mozilla Geliştirici Ekibi'nin üzerinde çalışması gereken noktalar olduğu da altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. Mozilla ekibi bir diğer taraftan da Firefox'un Windows 8'in yenilikleriyle tam uyumlu sürüm üzerinde çalışıyor. 
Firefox  12 Beta 4'ü indirmek için;


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Thingol 7 yıl en beğenilen
Chrome sürüm atlayınca Google çalışıyor oluyor, Firefox sürüm atlayınca bir şey değişmemiş ki yine mi güncelleme


Sürüm notlarını okuyun arkadaşlar. Mac için WebGL ile yaşanan performans sorunları düzeltilmiş, Windows'ta UAC ile daha iyi anlaşıyor. İlla görünümde bir değişiklik olması gerekmiyor. İndireceğiniz en fazla 10 mb bir şey. Neyin derdindesiniz yani :)
Chrome sürüm atlayınca Google çalışıyor oluyor, Firefox sürüm atlayınca bir şey değişmemiş ki yine mi güncellemeSürüm notlarını okuyun ...
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maltezhe 7 yıl
Yine de kullanım kolaylığı açısından, eklentiler açısından, değiştirilebilen arayüzleri açısından Firefox bir numara.
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lazanya 7 yıl
ocağımı söndürdü bu firefox ama vazgeçemiyorum. ram in yarısını yiyor. dile kolay 855 MB. şu anda ram diğer programlar dahil full doldu.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/29917/4274A1D4BAB84D0F925AE9FF7144FE88.jpg[/image]
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Fukasaku 7 yıl
tavernac1
mozilla opera google gibi firmalar tarayıcı geliştirip ücretsiz sunarak para kazanıyorlar mı kazanmıyorlarsa neden uğraşsınlar bu adamların burdan aldıkları menfaat ne?

kazanıyorlar ama farklı yollardan.. mesela varsayılan tarayıcıyı google yaptırmak için google dünya kadar para veriyor.
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-Pisagor- 7 yıl
Bi indireyim bakalım yine ağırlaşma ve donma sorunları ile karşılaşacakmıyım.
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Zamazingogo 7 yıl
Bunu daha nereye kadar götürebilirler diye merak ediyorum da bu adamlardan herşeyi beklerim
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drenajjj 7 yıl
yeri gelmişken yazayım ,bütün güncellemelerin ilk versiyonlarında ve devamında ; adres satırında gidilecek adres yazıyor ama sayfa açılmıyor , 3 kere felan enter a basınca sayfa açılıyor.yani adres satırında gidilecek adres yazılı ama o adres açılmıyor tekrar tekrar enter a basılması gerekiyor.Nedense bu olay aysonuna yeni versiyona yakın oluyor.....
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DH Misafiri 7 yıl
Windows 8 ile alakalı yapılan çalışmalar başarılı olursa çok iyi olucak, onun yanında zaten Firefox emektar tarayıcımdır.. Bence Chorome'dan sonra 2. koltuğuna ondan başkası yakışmaz! :)
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Volkanbaba 7 yıl
Şu firefox guncellemesi haberlerinin altina chromecilarin gelip ayyy yinemi guncelleme firefox baydi artik :S :S yorumlarini okumaktan gina geldi adam bilmiyorki chrome daha sik guncelleniyor ama hala buglarla dolu bir tarayici. Firefox biran once arkaplanda guncelleme olayina gecsede herkes kurtulsa.
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2smoke 7 yıl
Komutan logar, bilinmeyen bir cisim yaklaşıyor...
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fireforge35 7 yıl Volkanbaba
Volkanbaba

...Firefox biran once arkaplanda guncelleme olayina gecsede herkes kurtulsa.

Aynen bu fikre katılıyorum. Firefox'un ana sürüm atlamasını ben de hiç sevmiyorum. Arka planda güncelleme olması en iyisi. Chrome gibi 20'lere gelmeye mi çalışıyor, nabıyor anlayamıyorum?
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MxFxOx 7 yıl
vazgecsinler artık güncelemelerden dolayı diğer programlarla uyumluluk sorunları çıkarıyor şuan 3.6 sürümünü kullanıyorum en iyisi güncellemeler anlamsız bir artısı yok hele 11 bıktırdı beni
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Thingol 7 yıl
Chrome sürüm atlayınca Google çalışıyor oluyor, Firefox sürüm atlayınca bir şey değişmemiş ki yine mi güncelleme


Sürüm notlarını okuyun arkadaşlar. Mac için WebGL ile yaşanan performans sorunları düzeltilmiş, Windows'ta UAC ile daha iyi anlaşıyor. İlla görünümde bir değişiklik olması gerekmiyor. İndireceğiniz en fazla 10 mb bir şey. Neyin derdindesiniz yani :)
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Glukhovsky 7 yıl
Firefox'tan, Chrome'a geçmiş biri olarak söylüyorum.Firefox donma ve çökme sorunlarını hallederse Chrome'dan daha iyi bir tarayıcı olabilir.
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SiyahLimm 7 yıl Glukhovsky
Glukhovsky

Firefox'tan, Chrome'a geçmiş biri olarak söylüyorum.Firefox donma ve çökme sorunlarını hallederse Chrome'dan daha iyi bir tarayıcı olabilir.

ÇÖKÜYOR DONUYOR KASIYOR VSVS DİYEN BUYRUN ŞU LİNKTEKİ AYARLARI YAPIN

forum.donanimhaber.com/...
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LORDTEK 7 yıl
kenan_0
Chrome en güzel.. bu arada chorome okunuşu nasıl? çorum diyen var kırom diyen kırome, kurum, kırum. hangisi doğru tam okunuşu nedir?

Okunuşu "krom"
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kenan_0 7 yıl
Chrome en güzel.. bu arada chorome okunuşu nasıl? çorum diyen var kırom diyen kırome, kurum, kırum. hangisi doğru tam okunuşu nedir?
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Sanat Günesi 7 yıl
Ben senelerdir kullanıyorum gayet memnunum. Sık sık güncellenmesi iyi birşey bana göre çünkü adı üstünde güncelleme ! boyutuda neredeyse 5 tane mp3 kadar. Güncellemeside 2 dakikadan az sürüyor, her hafta güncelleme gelse yine hiç sıkılmadan kurarım. neden şikayet ediyorsunuz ??? Yaşadığınız sorunların çoğu sizden kaynaklanıyor büyük ihtimalle ben neden senelerdir sorun yaşamıyorum ? Ufak tefek akaklıklar, eksiklikler her yazılımda var. Diğer tarayıcılarda artık gayet iyi durumdalar seçeneklerinizde mevcut ''kullanamadığınız'' tarayıcıyı değiştirirsiniz olur biter. ÇOK BİLİYORSANIZDA DAHA İYİSİNİ YAPARSINIZ.
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