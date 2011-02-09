Firefox 4 Beta 11 çıktı, Firefox 5'in 64-bit sürümüne sahip olacağı belirtildi

Google'ın internet tarayıcısı Chrome için takip ettiği agresif geliştirme stratejisi karşısında, yol haritasında önemli değişiklikler yapan Mozilla, Firefox için daha sık güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Chrome ile kıyaslandığında daha uzun aralıklarla daha az sayıda güncelleme yapılan Firefox için uzun süredir merakla beklenen 4.0 sürümünü yakında kullanıma sunmaya hazırlanan Mozilla, Firefox 5.0, 6.0 ve 7.0 sürümlerini de bu yıl içerisinde kullanıcılarla buluşturacak.

Daha önceki "ana" sürümlerden farklı olarak 5.0, 6.0 ve 7.0 gibi yeni versiyonlar daha az sayıda güncelleme içerecek ve Mozilla'ya göre, Firefox'un yenilenme sıklığına ilişkin algının güçlenmesini sağlayacak. Firefox 4.0 için 11. Beta sürümnü kullanıma sunan Mozilla'nın önemli bir planı daha ortaya çıktı ve yıllardır beklenen 64-bit Firefox sürümünün bu yıl içerisinde çıkacağı belirtiliyor. Firefox 4.0 ile beklenen 64-bit sürümünün, Firefox 5.0 ile birlikte ilerleyen aylarda hazır olacağı belirtiliyor.

Firefox 4'ün en son betasını indirmek için; http://www.mozilla.com/en-US/firefox/beta/