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Firefox 4 Beta 11 çıktı, Firefox 5'in 64-bit sürümüne sahip olacağı belirtildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,9b
1
26
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın internet tarayıcısı Chrome için takip ettiği agresif geliştirme stratejisi karşısında, yol haritasında önemli değişiklikler yapan Mozilla, Firefox için daha sık güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Chrome ile kıyaslandığında daha uzun aralıklarla daha az sayıda güncelleme yapılan Firefox için uzun süredir merakla beklenen 4.0 sürümünü yakında kullanıma sunmaya hazırlanan Mozilla, Firefox 5.0, 6.0 ve 7.0 sürümlerini de bu yıl içerisinde kullanıcılarla buluşturacak.

Daha önceki "ana" sürümlerden farklı olarak 5.0, 6.0 ve 7.0 gibi yeni versiyonlar daha az sayıda güncelleme içerecek ve Mozilla'ya göre, Firefox'un yenilenme sıklığına ilişkin algının güçlenmesini sağlayacak. Firefox 4.0 için 11. Beta sürümnü kullanıma sunan Mozilla'nın önemli bir planı daha ortaya çıktı ve yıllardır beklenen 64-bit Firefox sürümünün bu yıl içerisinde çıkacağı belirtiliyor. Firefox 4.0 ile beklenen 64-bit sürümünün, Firefox 5.0 ile birlikte ilerleyen aylarda hazır olacağı belirtiliyor.

Firefox 4'ün en son betasını indirmek için; http://www.mozilla.com/en-US/firefox/beta/


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DH Misafiri 8 yıl
şu anda bilgisayarımda firefox opera safari ie chrome var:) Genellikle firefox kullanıyorum firefox bence yeterince iyi ancak herkesin kullanım amacına göre seçtigi tarayıcı doğrudur. sadece chrome konusunda bir olumsuz durum var oda güvenilirlik durumu ama bunun dışındaki konularda kullanıyorum gerçekten hızlı bence hepsini yükleyin hangi durumda hangisi işinize geliyosa onu kullanın ama ben firefoxcuyum:)))
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Deep Dream 8 yıl
Sistemi yeniledim 5 yıllık Firefox'uma geri döndüm
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devrimdoga 8 yıl
Ben ilk firefox kullanıyordum sonra chrome'a geçtim şimdi 3-4 aydır firefoxdayım ve çok da mutluyum :)
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Mutlu Dal 8 yıl
arkadaşlar bu sürümmü daha iyi yoksa firefox 3.6.13 mü :S ?
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Ege.. 8 yıl

Mutlu Dal

arkadaşlar bu sürümmü daha iyi yoksa firefox 3.6.13 mü :S ?

Bu daha iyi. Beta olmasına rağmen gayet stabil..
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DH Misafiri 8 yıl
32 bit mi kaldı ya yeter artık çıkarsınlar şu x64bit. yeter artık ya :S
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NecroCyber-777 8 yıl
opera cok hızlı ama resimleri acamıyo hızından bazı zamanlar ufak tefek hatalr dışında cok hata veren bir browser opera..ben firefoxla yaşamadım hiç hata
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apokoc 8 yıl
Bunun olması gerekiyordu bekliyoruz :)
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spaydix 8 yıl
harbiden özellikleride kopya çekmiş ler opera dan opera üstüne tanımam :)
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saijero 8 yıl
firefox kullanıcısıyım eklentilerle bi harika oluyo. betayı indirdim kurdum ama foxtab olmadığı için kullanamadım. yok arkadaş alışmışım tembelliğe :)
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Emre A. 8 yıl
Chrome un hızına hiçbir tarayıcı yetişemez
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fenerista 8 yıl
Forever Opera,
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maliahmet1 8 yıl
aynen bende güleyim bari firefox gibi bi tarayıcı neyin kopyası olacak asıl onlar kopyadır bu arada ilk yoruma katılıyorum yakında windows 8 cıkacak 128bit desteği olacak ama hala 32 bit programlar ve oyunlar
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gunship 8 yıl
Erteleme olmaz ise 6, 7, 8 hatta 4x4 bile çıkar.

Bekliyoruz bakalım.
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LKLC 8 yıl

maliahmet1

aynen bende güleyim bari firefox gibi bi tarayıcı neyin kopyası olacak asıl onlar kopyadır bu arada ilk yoruma katılıyorum yakında windows 8 cıkacak 128bit desteği olacak ama hala 32 bit programlar ve oyunlar


Allahım biraz akıl fikir. dikkat edin tasarım olarak aşırı şekilde benziyor. biraz mantıklı konuşun, daha operadan haberiniz yok. konuşuyosunuz boş boş.
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nuh 8 yıl

maliahmet1

aynen bende güleyim bari firefox gibi bi tarayıcı neyin kopyası olacak asıl onlar kopyadır bu arada ilk yoruma katılıyorum yakında windows 8 cıkacak 128bit desteği olacak ama hala 32 bit programlar ve oyunlar

windows 8 128 bit çıkacakmış.güleyim bari, kargalar bile güler buna.bakın bakalım kaç tane program files var ya da açın bakalım windows 7nizin görev yöneticisindeki işlemler kısmını:ne kadar da çok *32 uzantısı göreceksiniz.daha windowsun kendi proğramları bile tam olarak 64 bite geçemedi.
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