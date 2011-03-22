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Firefox 4.0 çıktı, saatler içerisinde 2 milyondan fazla indirildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
84,2b
1
386
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mozilla yeni internet tarayıcısı Firefox 4.0'ı bugün kullanıma sundu. Final sürümü birkaç gündür internette olan yeni tarayıcı, 12 beta ve 2 RC sürümünü kapsayan uzun bir çalışmanın sonucu olarak Internet Explorer 9 ve çok hızlı gelişren Google Chrome karşısında Mozilla'nın en iyi işletim sistemi olarak lanse edildi. Windows, Mac OS X ve Linux için sürümleri olan Firefox 4.0 aralarında Türkçe'nin de yer aldığı 80'in üzerinde dil desteği ile yayınlandı.

Kullanıcı arabiriminde önemli yenilikler ile gelen Firefox 4.0, eski sürümlere nazaran daha sade ve daha ferah bir ortam vaad ediyor. Görünen yüzü kadar görünmeyen yüzü yani altyapısı da güncellenen Firefox, Javascript odaklı önemli güncellemeler içeriyor ve bir önceki sürüme göre 6 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda daha iyi uygulama başlangıcı ve daha iyi sayfa yükleme süreleri sunan tarayıcı, güncellenmiş eklenti yöneticisi, arttırılmış güvenlik özelliklerive WebM gibi yeni internet standartlarına destek konusunda da geliştirildi.

Bugün lanse edilmesine rağmen sadece saatler içerisinde 2 milyon defa indirilen Mozilla Firefox 4.0'a ulaşmak için; http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html.


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Owl City. 8 yıl en beğenilen

Fataly


heatblast

yazılar biraz değişik
3,6'da daha netti



adres satırına;
about:config
yazın ve ayar sayfasında gfx.direct2d.disabled terimini aratın. bu değeri "true" olarak değiştirdiğinizde firefox 3'teki yazı görünümüne dönmek mümkün.


Bunu yaparsanız, firefox 4'ün en önemli özelliğini devre dışı bırakırsınız; GPU'dan çalışmasını.
Fatalyheatblastyazılar biraz değişik3,6'da daha nettiadres sat...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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~Lion King~ 8 yıl
3.6 sürümünde yeni güncellemeleri manuel şekilde kontrol edebiliyordum. şimdi nasıl yapabilirim?
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fuckulteli 8 yıl

~Lion King~

3.6 sürümünde yeni güncellemeleri manuel şekilde kontrol edebiliyordum. şimdi nasıl yapabilirim?

Yardıma tıkladıktan sorna Firefox Hakkındaya tıklayınca güncelemeleri kontrol ediyor..
Seçenekler > gelişmiş > güncelleme ilede güncellemelerin otomatik veye sadeca manuel kontrol ile güncellenmesi sağlanabiliyor.
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CoNneCtinG_04 8 yıl

~Lion King~

3.6 sürümünde yeni güncellemeleri manuel şekilde kontrol edebiliyordum. şimdi nasıl yapabilirim?

firefox hakkında
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~Lion King~ 8 yıl
mynet gibi chip gibi sayfalara girdiğimde bir süre beyaz sayfa çıkıyor sonradan giriyor. ie9 ile hemen açıyor.. DH sayfalarında da sorun çıkarıyor yarısını gösteriyor bir kaç sekme kapatınca bir anda açılıyor. sebebi nedir böyle saçmalamasının?
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defego 8 yıl
1 saat bile zor kullandım. Şu aşamada çok problemli görünüyor. Belki güncellemeden sonra düzelirse geçiş yapabilirim.
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Recharged 8 yıl
Status bar olmadan yapamam diyenler varsa aşağıdaki eklentiyi kullanabilirler.Sorunsuz bir şekilde çalışıyor.Bir kaç ayarla istediğiniz gibi kendinize göre düzenleyebiliyorsunuz.

addons.mozilla.org/...
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Fustercluck 8 yıl
@hardcrss:
Ben yanlış anladım galiba orda, yine aynı şekilde şunu yaz bu sefer:

"http://www.google.com.tr/search?q="

Kendim de denedim, bu defa olması lazım.
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YGA 8 yıl
Chrome kullanıyorum fakat Mozilla'ya geçsem mi geçmesem mi kararsızlık içindeyim.
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GGGA 8 yıl

Léo

Chrome kullanıyorum fakat Mozilla'ya geçsem mi geçmesem mi kararsızlık içindeyim.

Bu sürüm de bazı sorunlar var ama yine de siz bilirsiniz..
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hardcrss 8 yıl
Arkadaşlar bunu daha önce de yazdım ama cevap veren çıkmadı. Adres satırına herhangi birşey yazıp arattığımda ingilizce Google'da arıyor. Bunu nasıl türkçe Google'a çevirebilirim?

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KaNKaWaReZ 8 yıl

hardcrss

Arkadaşlar bunu daha önce de yazdım ama cevap veren çıkmadı. Adres satırına herhangi birşey yazıp arattığımda ingilizce Google'da arıyor. Bunu nasıl türkçe Google'a çevirebilirim?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Google İngilizceden Arama Yapıyorsun, google.com.tr/... Buraya Tıkla Türkçe Çevirir.
Olmazsa Google Anasayfaya Gir Arama Çubuğun Sağ Altta "Go to Google Türkiye"'Tıklayıp Deneyin.
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+24edition 8 yıl
3.6 daha iyiydi bana göre.
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Rwenzori 8 yıl
Bende hiç beğenmedim, artı masaüstünde gpu saat hızlarını yükseltiyor kullanırken, ayrıca butonların yerleşimide güzel değil, 3.6 veya chrome' a döneceğim...
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DH Misafiri 8 yıl
sitede video izlerken sanki refresh yapmşsın gibi oluyor ve site kendini otomatik yeniliyor dolayısıyla video sıfırdan başlıyor yardımlar için şimdiden tşkler
bu sorun bendede var arkadaşlar
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hardcrss 8 yıl
Bende de internet olduğu halde yokmuş gibi davranıyor ve sayfa görüntülenemiyor diyor. Halbuki Chrome, Opera gibi tarayıcılar şak diye açıyor.
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-MENZİL- 8 yıl
ya birde telefon için kendini geliştirse, biraz görsel koysanız merak ettim :)
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kartalaraz 8 yıl
ben beğendim.. idm de sorun yok. ayrıyeten jpeg veya video sorunuda yok .. hız konusunda çok iyi yalnız şu aşağıda siteler açılırken çubuk göstergesi vardı. o yok.
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CoNneCtinG_04 8 yıl

+maJoR

ya birde telefon için kendini geliştirse, biraz görsel koysanız merak ettim :)

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3D'ne BANDIM 8 yıl
Çok kasıyor ya
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GGGA 8 yıl
İndirilmeyi hak ediyor.
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jasonn123 8 yıl
yazılar iyi.hız biraz daha iyi gibi.

ama yeni sekmede aç ile yeni pencerede açın yeri değişmiş alışmak biraz zaman alıcak.bunu begenmedim


edit : çöhüyorlan bu
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FranticTr 8 yıl
Chrome da firefox daki gibi yeni sayfaya geçtiğimizde Ctrl+f bölümünün kaybolmaması gibi bi olay varmı ? her sayfada tekrar ctrl f yapmak zorunda kalıyorum...
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rambetiko 8 yıl
yahu arkadaşlar ff4 ü kurduğumdan beri hiç verim alamadım. sayfaları açmak için yarım saat bekliyor. hiç performanslı gelmedi bana. sadece adblock kurdum. chromda bile o vardı ama tak diye açıyordu. böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu? sistem win 7 x64

@FranticTr
arama ekranı kaybolmuyor.
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