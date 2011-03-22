Firefox 4.0 çıktı, saatler içerisinde 2 milyondan fazla indirildi

Mozilla yeni internet tarayıcısı Firefox 4.0'ı bugün kullanıma sundu. Final sürümü birkaç gündür internette olan yeni tarayıcı, 12 beta ve 2 RC sürümünü kapsayan uzun bir çalışmanın sonucu olarak Internet Explorer 9 ve çok hızlı gelişren Google Chrome karşısında Mozilla'nın en iyi işletim sistemi olarak lanse edildi. Windows, Mac OS X ve Linux için sürümleri olan Firefox 4.0 aralarında Türkçe'nin de yer aldığı 80'in üzerinde dil desteği ile yayınlandı.

Kullanıcı arabiriminde önemli yenilikler ile gelen Firefox 4.0, eski sürümlere nazaran daha sade ve daha ferah bir ortam vaad ediyor. Görünen yüzü kadar görünmeyen yüzü yani altyapısı da güncellenen Firefox, Javascript odaklı önemli güncellemeler içeriyor ve bir önceki sürüme göre 6 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda daha iyi uygulama başlangıcı ve daha iyi sayfa yükleme süreleri sunan tarayıcı, güncellenmiş eklenti yöneticisi, arttırılmış güvenlik özelliklerive WebM gibi yeni internet standartlarına destek konusunda da geliştirildi.

Bugün lanse edilmesine rağmen sadece saatler içerisinde 2 milyon defa indirilen Mozilla Firefox 4.0'a ulaşmak için; http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html.