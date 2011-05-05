Firefox 5 Beta 1 deneme sürümü kullanıma sunuldu

Firefox internet tarayıcısı için geliştirme çalışmalarına hız veren Mozilla, bir süre önce kullanıma sunduğu Firefox 4'e ek olarak yıl sona ermeden önce 5, 6 ve 7 sürümlerini kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Firefox 5'e odaklanan grup, tarayıcının yeni versiyonu için ilk beta sürümünü ilerleyen günlerde sunmayı planlıyor. Ancak daha öncesinde farklı bir yol izlemeye karar veren Mozilla, Firefox 5 Aurora Build sürümünü yeniden isimlendirerek Beta 1 deneme sürümü olarak kullanıma sundu. Test için yeniden düzenlenen Aurora paketi Beta 1 deneme sürümü olarak yayınlanırken, test yapan kullanıcıların Yardım menüsü altında Hakkımızda kısmına girerek kanalı Beta'dan Aurora'ya, Aurora sürümünü kullananların ise aynı şekilde Beta'ya dönmeleri öneriliyor.

Firefox sürüm yöneticisi Christian Legnitto konuyla ilgili açıklamasında "Mozilla Firefox yeni özellikleri performans iyileştirmelerini, güvenlik güncellemelerini ve stabilite geliştirmelerini kullanıcılara daha çabuk sağlamak için hızlı sürüm geliştirme dönemine giriyor" dedi. Gerçek anlamda ilk Beta sürümünün 17 Mayıs'ta çıkması beklenen Firefox 5'in son Beta sürümü ise yol haritasında herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 21 Haziran tarihinde internet tutkunlarının kullanıma sunulacak.

Mozilla Firefox 5 Beta 1 deneme sürümünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.