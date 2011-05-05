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Firefox 5 Beta 1 deneme sürümü kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
32,7b
1
42
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox internet tarayıcısı için geliştirme çalışmalarına hız veren Mozilla, bir süre önce kullanıma sunduğu Firefox 4'e ek olarak yıl sona ermeden önce 5, 6 ve 7 sürümlerini kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Firefox 5'e odaklanan grup, tarayıcının yeni versiyonu için ilk beta sürümünü ilerleyen günlerde sunmayı planlıyor. Ancak daha öncesinde farklı bir yol izlemeye karar veren Mozilla, Firefox 5 Aurora Build sürümünü yeniden isimlendirerek Beta 1 deneme sürümü olarak kullanıma sundu. Test için yeniden düzenlenen Aurora paketi Beta 1 deneme sürümü olarak yayınlanırken, test yapan kullanıcıların Yardım menüsü altında Hakkımızda kısmına girerek kanalı Beta'dan Aurora'ya, Aurora sürümünü kullananların ise aynı şekilde Beta'ya dönmeleri öneriliyor.

Firefox sürüm yöneticisi Christian Legnitto konuyla ilgili açıklamasında "Mozilla Firefox yeni özellikleri performans iyileştirmelerini, güvenlik güncellemelerini ve stabilite geliştirmelerini kullanıcılara daha çabuk sağlamak için hızlı sürüm geliştirme dönemine giriyor" dedi. Gerçek anlamda ilk Beta sürümünün 17 Mayıs'ta çıkması beklenen Firefox 5'in son Beta sürümü ise yol haritasında herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 21 Haziran tarihinde internet tutkunlarının kullanıma sunulacak.

Mozilla Firefox 5 Beta 1 deneme sürümünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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Takao 8 yıl en beğenilen
2 yılda bir major sürüm çıkınca laf ediyosunuz, adamlar yılda 3 kere major sürüm çıkarıyo onada laf ediyosunuz
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DH | equ* 8 yıl
YIl 2014.

Firefox internet tarayıcısı için geliştirme çalışmalarına hız veren Mozilla, bir süre önce kullanıma sunduğu Firefox 816'e ek olarak yıl sona ermeden önce 817,818,819 ve 820 sürümlerini kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.



YIl 2014.Firefox internet tarayıcısı için geliştirme çalışmalarına hız veren Mozilla, bir süre önce kullanıma sunduğu Firefox 816'e ek olarak yıl son...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Ivy 8 yıl
Alismisiz firefoxun 1 2Yil arayla surum cikarmasina simdi bir yilda 3 surum olunca afalladi herkes :) Firefox iyi yapiyor google ve opera hizla calisirken ff duragandi. Simdi üçünün de yeni surumleri hemen hemen ayni zamanlarda cikacak ve rahatlikla test yapabilecegiz. Rekabet iyidir kullanici kazanir:)
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cardin 8 yıl
Bende 3.6 ya dönenlerdenim.
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coodec 8 yıl
Biraz el alışkanlığı kazanmışız ufak tefekte olsa değişiklik olunca kullanmak ve alışmak biraz zaman alıyor 4 ü kurdum denemek için ama olmadı 3.6 ya geri döndüm 4 de sekmelerin hemen yanındaki artı şeklindeki yeni sekme butonunu göremedim mesela illaki sol üst tarafa gidip yeni sekme açmak yada kısayol tuşlarıyla uğraşmak gerekiyor. Bunun yanında bir başka arkadaşımızın dediği gibi belli bir süre sonra birkaç sekmeden sonra iyice şişmeye başlıyor program ram ve işlemsi kullanımı had safhalara ulaşıyor fan harıl harıl çalışıyor en önemlisi bence bu buna birşey düşünmeliler. İlaveten gerçekten olmazsa olmayacak birkaç eklenti yapılacak işlemlerde zamandan çok büyük kazanç ve kolaylık sağlamakta bu (mesela sekmeler ve sayfalar arasında dolaşırken ileri ve geri yaparken sadece olduğunuz yerde farenin tuşlarını ve tekerleğini kullanmak çok ama çok büyük kolaylık İE veya başka bir browser kullanmıyorum sırf bu yüzden ) eklentilerin 4 sürümüyle uyum sağlayana kadar zaman gerek bir arkadaşın dediği gibi birazda operadan esinlenerek yapılan işler var ona da benzetilmeye çalışılmakta çaktırmadan sanki :))) neyse şimdilik 3.6 ya devam ilerleyen zamanda belki bir daha deneriz.
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Xaerocide 8 yıl
Valla kimse ne derse desin o kadar web tarayıcıların'dan en düzgün çalışanı ve en çabuk yenileni firefox..
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YaKuBuX 8 yıl
bende 3.6 ya geri döndüm hemen addonlar olmadan kullanmak güzel değil..
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Yazılımcı Online 8 yıl
FF 4 çok sade ve güzel ufak laptop ekranlarında kocaman ekranda rahat rahat gezebiliyorsunuz. Bu tasarımdan vazgeçmeler inşallah. Sekmelerin chorme gibi üstte olması çok hoşuma gidiyor.

FF4 android mobil sürüm için çalışma yapsınlar birazda. Çok yetersiz şu anda cep modeli. Yavaşlamalar mevcut. Ama eklentiler falan aynen pc gibi telefonda da var hemde pc ile anlık senkronize oluyor. PC de FF açıkken o anki açık sekmelerin hepsini senkronize edebiliyor isterseniz. Yer imlerini falan direk atıyor telefona.

Ama flash desteği yok ve stabilite sorunları var. mobil sürümüde hızla geliştirse çok iyi olacak.
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manyakurt 8 yıl
Firefox'un mobil versiyonlarına da add-on kurulabiliyor mu acaba ?
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Recharged 8 yıl
Pc başına geçince ilk işim bunu denemek olacak.
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bravoecho 8 yıl
4'u bile kurmadim 5 mi cikmis


eklenti destegi vermeden surum yukseltmenin espirisi nedir onu anlamiyorum
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CARNIVALE 8 yıl

Web King

Pc başına geçince ilk işim bunu denemek olacak.


Firefox 5'te bir önceki sürümden yani 4'ten farklı özellikler olmayacak. Sadece çok ufak değişiklikler. Firefox 5, hızlı sürüm geliştirme süreci için bir başlangıç noktası olacağı için çıkarılıyor.

Asıl değişiklikler 6,7 ve 8 sürümlerinde olacak.

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joyberk 8 yıl
firefoxtan soğumaya başladım, yeni huylar edindi, önce videoları bozuk gösterdi sonra videolarda kitlenmeye başladı, şimdi de fontlar ve görüntüsünde kırılmalar bozulmalar başladı. noluyo anlamadım. Crome kurdum valla dedikleri kadar hızlı ve güzelmiş
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doublemage 8 yıl
Ya ben şahsen her modelinden memnunum ama artık şu şifreleme sistemininde gelişmesini istiyorum. fips artık basit kalıyor moz'a girdiğinde şifreyi gir çık ondan sonra tekrar gir istediğini yap, saçmalık olmuş bir daha şifreyi neden sormuyor.
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CARNIVALE 8 yıl
arkadaşlar bu firefox 5 beta 1 değil, sadece yeni kullanılan güncelleme kanalı özelliğini test etmek için oluşturulan bir sürüm. Yani kanal değiştirme doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu test etmek için oluşturulan bir build.

Bu sürüm kalite ekibi tarafından test edilmedi , aurora kanalı ile aynı kararsızlık seviyesinde.

Çökmeler, hatalar görebilirsiniz, gündelik kullanım için uygun değil.

Firefox 5 Beta Çıktığında burada görünecek. Burayı takip ediniz.

firefox.com/...
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apokoc 8 yıl
Orijinalden alıntı: ozerayan

bu ne zırt pırt yeni versiyon addon larıda böyle güncelleseler ya


bunlardaki mantığı anlamıyorum sanki eklentileri mozilla yazıyor mozilla eklentilere karşı :D mozilla her eklentinin firefox'u %10 yavaşlattığını idda etmekte %70 oranında yavaşlatan eklentilerde var onlarıda açıklamıştı diye hatırlıyorum.
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Ignite 8 yıl
Chromium devam.
chrome ile yarışma çabaları . chrome kadar geliştirebilecekler mi acaba
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realteco 8 yıl
Shiftless
ozerayan bu ne zırt pırt yeni versiyon addon larıda böyle güncelleseler ya
Aynen katılıyorum

Bende bu kervana katılmak isterdim ama , ne yazikki addonları mozilla vakfı değil kullanıcılar yapıyor. :)
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Capt. Awesome 8 yıl
Ne ilginç insanlar var yahu...

İstemiyor isen indirmezsin,kullanmazsın.

Adamlar yeni sürüm çıkardıklarına göre demekki çalışıyor,bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyor.

Neden indirip adamların daha iyi bir tarayıcı yapmalarına yardımcı olmuyorsun ?

Destek olacağınıza köstek oluyorsunuz.
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jakops. 8 yıl
birini daha doğru düzgün kullanmazken 3 tane daha güncelleme,garip doğrusu:))
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ezimuse 8 yıl
Açıkcası firefox 5 ßeta 1 4den daha stabil ve hızlı çalışıyor daha demin denedim ancak firefoxdaki şu mantığı anlamıyorum neden bazı eklentiler farklı sürümlerde çalışmıyor chromeda bu çok stabil şekilde sağlanırken neden firefox neden
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