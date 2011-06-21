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Firefox 5 kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
35,3b
1
167
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Chrome ile benzer şekilde hızlı sürüm geliştirme sürecine geçiş yapan ve uzun aralıklarla kapsamlı güncellemeler sunmak yerine üzerinde çalıştıkları yenilikleri daha kısa aralıklarla sunmaya karara veren Mozilla, bu adımın ilk ürünü olan Firefox 5'i duyurdu. Hem masaüstü sistemler hem de mobil cihazlar için çıkan tarayıcı, üç ay sonra çıktığı Firefox 4'e göre 1000 yeni güncelleme ve performans iyileştirmeler içeriyor.

Mozilla'dan yapılan açıklamaya göre CSS animasyon desteği, Javascript ile bellek ve ağ performans artışı, HTML5 başta olmak üzere temel web standartları için geliştirilmiş destek ve Linux kullanıcıları için arttırılmış masaüstü ortam entegrasyonu da yeni sürümün detayları arasında yer alıyor. Bazı diller için geliştirilmiş yazım denetimi ile güvenlik, stabilite ve kritik öneme sahip bazı güncellemeler Firefox 5 ile gelenler arasında.

Windows, Linux ve Mac OS versiyonları bulunan Firefox 5'i Türkçe'nin de aralarında yer aldığı 70 farklı dilde kullanıma sunulmuş durumda. İndirmek için; http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

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hapocod 8 yıl en beğenilen
Chrome kurduktan sonra hiçbirinin yüzüne bakmaz oldum. Fakat yinede denemekde yarar var.
3 Yanıt Yanıtla +5
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speakerphone2010 8 yıl

Nuri...

Google Chrome'ı yaklaşık 1 senedir kullanıyorum. Diğer programları kullanırken, Chrome'a ihânet ediyormuşum gibi hissediyorum. O derece...




şu adresde 2. sayfaya geçiş yapabiliyor musun?

zyxel.co.uk/...


geçiş yapabiliyorum dersen yükleyeceğim..
Nuri...Google Chrome'ı yaklaşık 1 senedir kullanıyorum. Diğer programları kullanırken, Chrome'a ihânet ediyormuşum gibi hissedi...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
winchester07 8 yıl
bu surum artislari firefoxu baya bir hizlandiracak gibi gozukuyor firefox 5 ile ilk adimi attilar.
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Pençe_ 8 yıl
Reklam alanı
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Dietime 8 yıl
Bence firefox vasat bir tarayici herseyiyle. Kral Opera...
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winchester07 8 yıl
firefox 4'e gore daha hizli ve stabil gibi geldi bana firefox 5
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zallas003 8 yıl
Chrome de Angry Birds oynamak bile yeter:D
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MKepo 8 yıl
Firefox' u kullanma nedenlerimden birisi de şu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Başka hangi tarayıcı bu kadar özelleştirme imkanına sahip :) (Ben neredeyse hiç özelleştirmedim diyebilirim, sadelikten hoşlanıyorum.)



zallas003

Chrome de Angry Birds oynamak bile yeter:D

Tüm tarayıcılarda oynanabiliyor o oyun. ehehe.



Eski IE' ciler şimdi Chrome fanı olmuş. Firefox ile Opera gelsin de Chrome' un elinden öpsün der olmuşlar. Ehehe ben buna gülüyorum ya. Minimal tasarım, hız filan hee. Buralar eskiden hep dutluktu.
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Kal Hoo Na Ho 8 yıl
arkadaşlatrbu ff5 bana biraz yavaş gibi geldi opera bundan kat kat daha hızlı siz ne düşünüyorsunuz?
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Tolgá 8 yıl
waterfoxproj.sourceforge.net/download.html

64 Bit ff5 final
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taarruzZ 8 yıl
Bakalim ne gibi degisiklikler var
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Capt. Awesome 8 yıl
IDM etkin durumda ve çalışıyor,ben de dün gece indirdim.
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naked leader 8 yıl

Bursaspor™

IDM etkin durumda ve çalışıyor,ben de dün gece indirdim.

you tube v.b. sitelerde video indirme linki filan çıkıyor yani sorun yoksa hemen yükseltecem
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devcitybg 8 yıl
Şimdi operacilar bitti chrome cilar başladı ..

Ya Kabul edin artik Dunyanin 1 numaralı browseri mozilla Firefox dur

Her Firefox konusuna opera chrome yazmayın
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kassatura 8 yıl

[DMC]

Şimdi operacilar bitti chrome cilar başladı ..

Ya Kabul edin artik Dunyanin 1 numaralı browseri mozilla Firefox dur

Her Firefox konusuna opera chrome yazmayın



Kime göre iyi neye göre iyi?Browser testlerinde sistemim için en iyisinin bu olduğunu gösteriyor.Ve denediğim her bilgisayarda hız sıralaması şöyle:

1: Chromium (Kullandığım browser bu)
2:Google Chrome
3:Opera
4:Mozilla FF
5:ie

NOT:Safarinin sıralamasını bilmiyorum yapmadım test.
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