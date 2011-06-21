Firefox 5 kullanıma sunuldu

Google Chrome ile benzer şekilde hızlı sürüm geliştirme sürecine geçiş yapan ve uzun aralıklarla kapsamlı güncellemeler sunmak yerine üzerinde çalıştıkları yenilikleri daha kısa aralıklarla sunmaya karara veren Mozilla, bu adımın ilk ürünü olan Firefox 5'i duyurdu. Hem masaüstü sistemler hem de mobil cihazlar için çıkan tarayıcı, üç ay sonra çıktığı Firefox 4'e göre 1000 yeni güncelleme ve performans iyileştirmeler içeriyor.





Mozilla'dan yapılan açıklamaya göre CSS animasyon desteği, Javascript ile bellek ve ağ performans artışı, HTML5 başta olmak üzere temel web standartları için geliştirilmiş destek ve Linux kullanıcıları için arttırılmış masaüstü ortam entegrasyonu da yeni sürümün detayları arasında yer alıyor. Bazı diller için geliştirilmiş yazım denetimi ile güvenlik, stabilite ve kritik öneme sahip bazı güncellemeler Firefox 5 ile gelenler arasında.





Windows, Linux ve Mac OS versiyonları bulunan Firefox 5'i Türkçe'nin de aralarında yer aldığı 70 farklı dilde kullanıma sunulmuş durumda. İndirmek için; http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html