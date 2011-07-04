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Firefox 6, 5 Temmuz'da beta aşamasına geçiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
1
26
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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 Google'ın Chrome internet tarayıcısındakine benzer şekilde hızlı geliştirme sürecine adım atan Mozilla, strateji değişikliğinin ilk sonucu olan Freifox 5'i kısa bir süre önce kullanıma sunmuştu. Çok sayıda yeni özellik ve performans güncellemesi içeren Firefox 5'den sadece birkaç hafta sonra Mozilla, popüler tarayıcının 6. sürümünün beta versiyonu da çıktı. 
5 Temmuz itibariyle beta safhasına geçecek olan Firefox 6'ya ek olarak Mozilla, Firefox 7'nin geliştiricilere yönelik olan beta öncesi sürümünü de Aurora test  bölümünde yayınlayacak. Firefox 4 için EOL (End of Life) sürecini başlatan Mozilla, Firefox kadar diğer uygulamalar için de hızlı güncelleme stratejisini işletebilir. Email istemcisi Thunderbird'in yakın zamanda beşinci versiyonunu  çok sayıda yenilik ile birlikte kullanıma sunan Mozilla, yeni güncellemeler sayesinde tarayıcı pazarındaki pozisyonunu güçlendireceğinden emin. 

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Klasör.:X:. 8 yıl
Forks
Firefox 4 ve 5 hayal kırıklığı. Acaba kaçıncı versiyonda toparlayacaklar?

Bence hayal kırıklığı değil 4.sürümde baya farketmiştim hızlanmayı
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berkkarabacak 8 yıl
Bu kadar çok sürüm çıkartcağına biraz performans için kassınlar
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Barış. 8 yıl
Opera akarr
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berkxy 8 yıl
VoLken7
Eski bir mozilla kullanıcısı olarak chrome bana unutturdu mozillayı. Chorome tek geçerim beni kaybettin mozilla

büyük kayıp
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Recharged 8 yıl
Çok hızlı gidiyor Mozilla Firefox.4 derken 5 geldi,5 derken 6 geliyor.
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WirLieBen 8 yıl
Eski bir mozilla kullanıcısı olarak chrome bana unutturdu mozillayı.
Chorome tek geçerim beni kaybettin mozilla
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kobete 8 yıl
johnm
@kobete firefox mozilla derneğinin web tarayıcısıdır satılmaz ki

biliyorum mozilla derneğinin olduğunu. Açık kaynak olduğunuda biliyorum. Ama belli olmaz google bu..
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séquestre 8 yıl
Hızla ilerliyorlar..
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JohnLord 8 yıl
@kobete firefox mozilla derneğinin web tarayıcısıdır satılmaz ki
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kobete 8 yıl
demedi demeyin google firefox'u satın alabilir...
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sadtneverdie 8 yıl
5 ten ne hayır gördük?
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2smoke 8 yıl
Bakın bakalım ne değişmiş 4 ile 5 arasında...

Değişenler : mozilla.com/...

Düzeltilenler : mozilla.com/...
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