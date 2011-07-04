Firefox 6, 5 Temmuz'da beta aşamasına geçiyor

Google'ın Chrome internet tarayıcısındakine benzer şekilde hızlı geliştirme sürecine adım atan Mozilla, strateji değişikliğinin ilk sonucu olan Freifox 5'i kısa bir süre önce kullanıma sunmuştu. Çok sayıda yeni özellik ve performans güncellemesi içeren Firefox 5'den sadece birkaç hafta sonra Mozilla, popüler tarayıcının 6. sürümünün beta versiyonu da çıktı.

5 Temmuz itibariyle beta safhasına geçecek olan Firefox 6'ya ek olarak Mozilla, Firefox 7'nin geliştiricilere yönelik olan beta öncesi sürümünü de Aurora test bölümünde yayınlayacak. Firefox 4 için EOL (End of Life) sürecini başlatan Mozilla, Firefox kadar diğer uygulamalar için de hızlı güncelleme stratejisini işletebilir. Email istemcisi Thunderbird'in yakın zamanda beşinci versiyonunu çok sayıda yenilik ile birlikte kullanıma sunan Mozilla, yeni güncellemeler sayesinde tarayıcı pazarındaki pozisyonunu güçlendireceğinden emin.