Firefox 7.0 kullanıma sunuldu

Firefox internet tarayıcısı için bir süredir hızlı güncelleme stratejisini kullanan Mozilla, popüler tarayıcının 7.0 sürümünü kullanıma sundu. Windows, Mac OS ve Linux işletim sistemleri için yayınlanan tarayıcının aynı zamanda Android platformu için geliştirilen mobil sürümü de yayınlandı. İrili ufaklı çok sayıda güncelleme içeren Firefox 7.0'ın öne çıkan detayı ise bellek kullanıma yönelik optimizasyon. Bilindiği üzere Firefox uzunca bir süredir yüksek bellek kullanımından ötürü eleştiriliyordu, Mozilla yeni sürüm ile birlikte bu sorunu aştıklarını ve bellek kullanımını ciddi oranda düşürdüklerini ifade ediyor.

Yeni sürüm ile sunulan güncellemelere baktığımızda ise "http://" uzantısının standart olarak sunularak gizlenmesi, MathML için geliştirilmiş destek, WebSocket protokolünün 7'den 8 sürümüne yükseltilmesi, Sık Ziyaret Edilen Siteler ve şifre değişikliklerin Firefox Sync kullanıldığında neredeyse anında yapılabilmesi ve Windows altında Canvas operasyonlarının hızlandırılması ile birlikte daha önce rapor edilen çeşitli hataların giderilmesi gibi güncellemeler sunuluyor. Mobil versiyonda ise kopyala-yapıştır için güncelleme, kendi dilinde kullanma, Tegra tabanlı telefon ve tabletler için geliştirilmiş görüntü render desteği ve WebSocket API güncellemesi gibi değişikliklerin olduğunu görüyoruz.