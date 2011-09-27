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Firefox 7.0 kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
55,1b
1
233
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox internet tarayıcısı için bir süredir hızlı güncelleme stratejisini kullanan Mozilla, popüler tarayıcının 7.0 sürümünü kullanıma sundu. Windows, Mac OS ve Linux işletim sistemleri için yayınlanan tarayıcının aynı zamanda Android platformu için geliştirilen mobil sürümü de yayınlandı. İrili ufaklı çok sayıda güncelleme içeren Firefox 7.0'ın öne çıkan detayı ise bellek kullanıma yönelik optimizasyon. Bilindiği üzere Firefox uzunca bir süredir yüksek bellek kullanımından ötürü eleştiriliyordu, Mozilla yeni sürüm ile birlikte bu sorunu aştıklarını ve bellek kullanımını ciddi oranda düşürdüklerini ifade ediyor.
Yeni sürüm ile sunulan güncellemelere baktığımızda ise "http://" uzantısının standart olarak sunularak gizlenmesi, MathML için geliştirilmiş destek, WebSocket protokolünün 7'den 8 sürümüne yükseltilmesi, Sık Ziyaret Edilen Siteler ve şifre değişikliklerin Firefox Sync kullanıldığında neredeyse anında yapılabilmesi ve Windows altında Canvas operasyonlarının hızlandırılması ile birlikte daha önce rapor edilen çeşitli hataların giderilmesi gibi  güncellemeler sunuluyor. Mobil versiyonda ise kopyala-yapıştır için güncelleme, kendi dilinde kullanma, Tegra tabanlı telefon ve tabletler için geliştirilmiş görüntü render desteği ve WebSocket API güncellemesi gibi değişikliklerin olduğunu görüyoruz. 

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2smoke 8 yıl en beğenilen
Overature

Firefox'un çözmesi gereken öncelikli sorun RAM kullanımıdır.

Bunu bana yapmayın.....

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OveratureFirefox'un çözmesi gereken öncelikli sorun RAM kullanımıdır.Bunu bana yapmayın.....
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1 Yanıt Yanıtla +48
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j0ffline 8 yıl
Deneyelim.


Edit : Denedim, problemsiz. FF kullanıcısıyım. Her yeni version süper oluyor, ne hikmetse kullandıkça mallaşıyor.
Yanıtla +9
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Overature 8 yıl
Firefox'un çözmesi gereken öncelikli sorun RAM kullanımıdır.
4 Yanıt Yanıtla +6
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Doppelgangbanger 8 yıl
Oha FF7 ne ara çıktı? Windows 7.0.1 yazıyor. Ben de Win7 falan diyor zannettim.
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lonely warrior 8 yıl
ne ram azalması yaa alakası yok... bu kullanım 1 saat sonrasında ve pc boş kaldığında kafasına göre ff işlem yapıyo ramla alakalı ramda bişeyleri habire yoğuruyo ram artıp duruyo pc kullanılmadığında...
http://c1110.hizliresim.com/q/u/5cp5.png
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Rajeesh 8 yıl
ekşide firefox başlığında temiz kurulum yöntemi var, şuan açılmıyor ekşi link koyamıcam bir oraya bakıp onun dediklerine göre temiz kurulum yapsın sorun yaşıyanlar, üstünde ccleaner ile cila
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Gojira 8 yıl
chrome da saatler boyunca tarayıcı acık kaldığında kapadığınız sekmeler bazen askıda kalıp ram kullanımına devam ediyor. Firefox'un önceki sürümlerindede yine zamana bağlı olarak ram kullanımı katlanarak artıyordu yeni sürümü kullanmadım düzelmiştir umarım
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ALBAY 8 yıl
@hardcrss yuh be nası o kadar ram yer bu yaf? kaç sekme açıkken öyle yapıyo abicim?
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Hayalbaz93 8 yıl
Arkadaşlar bende ciddi bir sorun var.Simdi mozillayı güncelledim ama sorunum degişmedi.Sorun ; mozillada gezdikten 1-2 dk sonra mozilla kitleniyor,hiçbir sayfa acılmıyor.Ne kadar beklerseniz bekleyin acılmıyor.Tek care mozillayı kapatıp acmak oluyor ama o zamanda tüm sekmeleri kaybediyorum.Bu sorun tek bende mı var anlamadım.
2.sorun ise mozilla boyle yaptıgı ıcın chrome kullanmaya basladım(chome son sürüm).Orda sayfalar donup kalmıyor mozilla gibi ama 10 dk sonra chrome uygulamyı durdurdu gibi bir hata veriyor ve chrome kendi kendine kapanıyor.Bu 2 sorunu nasıl cozebılırım?2sını sıldım yukledım bır ıse yaramadı.
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Hayalbaz93 8 yıl
BruceLee93

Arkadaşlar bende ciddi bir sorun var.Simdi mozillayı güncelledim ama sorunum degişmedi.Sorun ; mozillada gezdikten 1-2 dk sonra mozilla kitleniyor,hiçbir sayfa acılmıyor.Ne kadar beklerseniz bekleyin acılmıyor.Tek care mozillayı kapatıp acmak oluyor ama o zamanda tüm sekmeleri kaybediyorum.Bu sorun tek bende mı var anlamadım.

2.sorun ise mozilla boyle yaptıgı ıcın chrome kullanmaya basladım(chome son sürüm).Orda sayfalar donup kalmıyor mozilla gibi ama 10 dk sonra chrome uygulamyı durdurdu gibi bir hata veriyor ve chrome kendi kendine kapanıyor.Bu 2 sorunu nasıl cozebılırım?2sını sıldım yukledım bır ıse yaramadı.

up
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By_aTLaNTiS 8 yıl Hayalbaz93
BruceLee93

Arkadaşlar bende ciddi bir sorun var.Simdi mozillayı güncelledim ama sorunum degişmedi.Sorun ; mozillada gezdikten 1-2 dk sonra mozilla kitleniyor,hiçbir sayfa acılmıyor.Ne kadar beklerseniz bekleyin acılmıyor.Tek care mozillayı kapatıp acmak oluyor ama o zamanda tüm sekmeleri kaybediyorum.Bu sorun tek bende mı var anlamadım.

2.sorun ise mozilla boyle yaptıgı ıcın chrome kullanmaya basladım(chome son sürüm).Orda sayfalar donup kalmıyor mozilla gibi ama 10 dk sonra chrome uygulamyı durdurdu gibi bir hata veriyor ve chrome kendi kendine kapanıyor.Bu 2 sorunu nasıl cozebılırım?2sını sıldım yukledım bır ıse yaramadı.

Arkadaşım benim düşüncem biraz fazla sekme açıp ram kilitliyorsun :) Ya da ram üzerinde veya geçiçi bellek üzerinde fazlaca dosyalar birikti. Ram sıkıştığında geçici belleğe başvurur. Eğer geçici bellek de doluysa kullandığın program kilitlenir. :) Çözüm yolu geçici belleği arada bir temizlemen dosya yolunu bilmiyorsan cclenner adlı temizleyici program var kurulumu ve kullanımı basit kullanıcılar için. Programı kullanarak temizle sisteminin hafifde olsa hız kazanmış gibi olduğuna farkına varacaksın :):):):)

Medusal fazlaca flood yapmışsın ama sende bir temizlik yap bakam performansda sorun yaşıyormusun :)
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Guest-F8946C419 8 yıl
ccc
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ccc
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artcraft35 8 yıl
firefox açık ve müzik çalıyor sayfayı aşağı yukarı kaydırırken şarkıda parazit oluşuyor eski sürümünde böyle bir sorun yoktu ie'de de problem yok. inşallah bu yazıyı firefox geliştiricileri görür ve hemen küçük bir güncellme ile düzeltirler
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beytepeli06 8 yıl
3.6 dan sonra iyice cıvıttılar.
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Sakin ol Sampuan 8 yıl
suan tek sekme 616mb kullaniyor normal midir?
cok az sayida eklenti var.
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ultra_storm 8 yıl
Firefox 6:
1 sekmede bsc:58 k
2 sekmede bsc:75 k
3 sekmede bsc:87 k
Firefox 7:
1 sekmede bsc:59 k
2 sekmede bsc:68 k
3 sekmede bsc:77 k
kendim rapor hazırladım.
Yani 1 sekmede daha çok ram yiyor ama çoklu sekmelerde bayağı bir performans artmış.
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ultra_storm 8 yıl
Gerçekten çok iyi bir tarayıcı firefox ama 4'den fazla sekme açınca kasıyor ve çöküyor tek eksisi bu sanırım.
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alpa07 8 yıl
Kim ne derse desin FİREFOX
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M_aTRa_X 8 yıl
beyler güncellemeden sonra farkettim de sekmeler bi alt satıra indi. Belki de benim hatam bilmiyorum ama Geri yukarıya nasıl alabilirim ?

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cmert 8 yıl
7. sürüm gayet hızlı olmuş ama 4. sürümden beri aynı arayüz sıktı artık.
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