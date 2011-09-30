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Firefox 8.0 Beta kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,7b
1
71
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox 7 resmi sürümünü sadece birkaç gün önce kullanıma sunan Mozilla, popüler internet tarayıcısının 8. sürümü için beta yayınladı. Mevcut sürümde bellek kullanımı üzerinde duran Mozilla, Firefox 8.0 ile birlikte tarayıcıya yeni özelliklerle de kazandırıyor.
Yapılan açıklamalara göre Firefox 8.0 ile birlikte Twitter, varsayılan arama seçenekleri arasına giriş yapıyor. Yani kullanıcılar doğrudan Twitter için arama da gerçekleştirebilecekler. Buna ek olarak sekme animasyonlarını geliştiren Mozilla aynı zamanda WebGL, WebSocket ve HTML5 gibi standartlar için de çeşitli güncelleme ve optimizasyonlar sunuyor. 
FirefoX 8 Beta'yı indirmek için adres; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all-beta.html

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selcuk20 8 yıl en beğenilen
Firefox her ay sürüm sayısı yükseltme politikasıyla yanlış yaptı bana göre. Google Chrome da aynı şekilde saçma bir mantıkla ilerliyor. 2-3 sene sonra ne olacak peki? Google Chrome 50, Firefox 41 mi?.. 0.1'lik artışlar yapsalardı daha mantıklı olurdu. Firefox 5.1, 5.2, 5.5 gibi. Sürüm numarasını s.dik yarışına çevirdiler.
Firefox her ay sürüm sayısı yükseltme politikasıyla yanlış yaptı bana göre. Google Chrome da aynı şekilde saçma bir mantıkla ilerliyor. 2-3 sene sonra ne olacak...
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EddyCue 8 yıl
Adamlar devamlı geliştiriyorlar tarayıcıyı, eksik yerlerini duzeltiyorlar ama bizim millet ile gene papaz oluyorlar. Bir uygulamanın kalitesini gösterir devamlı desteklenip yeni versiyonunun çıkması.
Adamlar devamlı geliştiriyorlar tarayıcıyı, eksik yerlerini duzeltiyorlar ama bizim millet ile gene papaz oluyorlar. Bir uygulamanın kalitesini gösterir devaml...
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mehmetturk52 8 yıl
1. Chrome daha hızlı. Özellikle ilk açılışta.
2. Tilki de sürüm yükseldikçe eski eklentiler çöp oluyor ki bu en nefret ettiğim şey.
O yüzden emekliye ayırdım tilkiyi. Hele 10. sürüm falan çıksın... :)
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Vikernes 8 yıl
BETİĞİ DURDUR!!!!!!!!11111111
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Paroksetin 8 yıl mehmetturk52
mehmetturk52

1. Chrome daha hızlı. Özellikle ilk açılışta.

2. Tilki de sürüm yükseldikçe eski eklentiler çöp oluyor ki bu en nefret ettiğim şey.

O yüzden emekliye ayırdım tilkiyi. Hele 10. sürüm falan çıksın... :)

2. sorunuza cevap veriyorum eklentilerden Add-on Compatibility Reporter adındaki eklentiyi kurun ve en eski eklentileri bile sorunsuz kurup çalıştırabilirsiniz bu eklenti eklenti kurulumunda denetimi devre dışı bırakarak eklentiyi rahatça kurmanı ve kullanmanı sağlıyor.
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Stanislas Xavier 8 yıl
trockyalı27
en güzelii chrome

+100
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devastatoRReady 8 yıl
bunlara meme dayanmaz; her sürümde bir tarafını yaparken diğer tarafını bozuyorlar.
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doublemage 8 yıl
ya yeter artık ya yeni sürüm yapcaklarına google toolbar'ı uyumlu hale getirsinler.
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prodamas 8 yıl
0RK
Vikernes
mrchad C
H
E


?
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Capt. Awesome 8 yıl
Forum cahil dolu.
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Recharged 8 yıl
Sürekli yenilik üstünde çalışamaları güzel ama bu kadar sık gelmeside bazen sıkıyor insanı.
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mrchad 8 yıl
C
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beytepeli06 8 yıl
oha oha oha
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Bl00dyHell 8 yıl
Mozilla, Windows'a verdiği önemi GNU/Linux'a da verse keşke.
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İlkem22 8 yıl
gene kasarsa kafa göz dalacam


daha yeni 7.0 yaptım la,her gün sürüm mü olurmuş
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selcuk20 8 yıl
Bazı arkadaşlar hala "sürüm numarası yükseltmekle" geliştirmenin paralel olduğunu sanıyorlar. Şimdi Mozilla'nın neden her ay sürüm numarası yükseltme politikasına gittiğini daha iyi anlıyorum. İnsanlar aynı fotoğraf makineleri ve işlemcilerde olduğu gibi rakamsal değer artmadan değişiklik yapıldığını anlayamıyorlar. Son 2-3 güncellemeye ha Firefox 6.0, Firefox 7.0 denilmiş, ha Firefox 5.2, Firefox 5.5 denilmiş. Bir farkı yok arkadaşlar. Sanki sürüm numarası politikasına geçilmeden önce geliştirilmiyordu gibi bir izlenim var. Önceden de belirli aralıklarla güncelleme yapılıyordu ama sürüm numaraları ".x", ".0x" seviyelerinde değiştirildiğinden çok dikkat çekmiyordu. Daha çok dikkat çekmek için ana sürüm numaralarını yükseltmeye başladılar bütün değişen bu. Aaaa Firefox ne kadar hızlı gelişiyor dedirtmek için böyle bir yola girdiler. Görünen o ki bunda başarılı da oldular.
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Ardsul 8 yıl
bu ne ya dün 7.0 çıktı bugün 8.0 yarın 9.0 sonra 10.0 bir aya kalmaz firefox 40.0 çıkar
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