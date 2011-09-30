Firefox 8.0 Beta kullanıma sunuldu

Firefox 7 resmi sürümünü sadece birkaç gün önce kullanıma sunan Mozilla, popüler internet tarayıcısının 8. sürümü için beta yayınladı. Mevcut sürümde bellek kullanımı üzerinde duran Mozilla, Firefox 8.0 ile birlikte tarayıcıya yeni özelliklerle de kazandırıyor.

Yapılan açıklamalara göre Firefox 8.0 ile birlikte Twitter, varsayılan arama seçenekleri arasına giriş yapıyor. Yani kullanıcılar doğrudan Twitter için arama da gerçekleştirebilecekler. Buna ek olarak sekme animasyonlarını geliştiren Mozilla aynı zamanda WebGL, WebSocket ve HTML5 gibi standartlar için de çeşitli güncelleme ve optimizasyonlar sunuyor.

FirefoX 8 Beta'yı indirmek için adres; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all-beta.html