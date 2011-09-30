Firefox 8.0 Beta kullanıma sunuldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Firefox 7 resmi sürümünü sadece birkaç gün önce kullanıma sunan Mozilla, popüler internet tarayıcısının 8. sürümü için beta yayınladı. Mevcut sürümde bellek kullanımı üzerinde duran Mozilla, Firefox 8.0 ile birlikte tarayıcıya yeni özelliklerle de kazandırıyor.
Yapılan açıklamalara göre Firefox 8.0 ile birlikte Twitter, varsayılan arama seçenekleri arasına giriş yapıyor. Yani kullanıcılar doğrudan Twitter için arama da gerçekleştirebilecekler. Buna ek olarak sekme animasyonlarını geliştiren Mozilla aynı zamanda WebGL, WebSocket ve HTML5 gibi standartlar için de çeşitli güncelleme ve optimizasyonlar sunuyor.
FirefoX 8 Beta'yı indirmek için adres; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all-beta.html
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2. Tilki de sürüm yükseldikçe eski eklentiler çöp oluyor ki bu en nefret ettiğim şey.
O yüzden emekliye ayırdım tilkiyi. Hele 10. sürüm falan çıksın... :)
2. sorunuza cevap veriyorum eklentilerden Add-on Compatibility Reporter adındaki eklentiyi kurun ve en eski eklentileri bile sorunsuz kurup çalıştırabilirsiniz bu eklenti eklenti kurulumunda denetimi devre dışı bırakarak eklentiyi rahatça kurmanı ve kullanmanı sağlıyor.
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daha yeni 7.0 yaptım la,her gün sürüm mü olurmuş
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Tarayıcılar, Mozilla ve Firefox