Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi

Android tarafı için yeni araçlar
Firefox Focus’a gelen yeni güncelleme sayesinde Android kullanıcıları “Gelişmiş Takip Koruması” seçeneğine kavuştular. Bu özellik ile tarayıcıda gezinirken istediğiniz sitelere bilgilerinize ulaşma izni verebiliyorsunuz. Böylelikle örneğin konumunuza ihtiyacı olan bir siteyi isteğinize göre yetkilendirebiliyorsunuz. iOS versiyonunda ise tarayıcı, arama önerilerinde bulunmaya başladı. Bu yeni takip özelliği sayesinde çevrimiçi aktivitelerinizin görünürlüğünü daha kolay bir şekilde kontrol edebileceksiniz.Ayrıca Bkz. "Bu yıl mobil uygulamalara 76 milyar dolar harcadık"
Çerezler, siteler arası geçiş takibi vb. birçok verinin de erişime kapatılabileceği bu yeni özellik Google’un güvenli arama servisiyle de birleşerek hizmete sunulmaya başlandı. Firefox Focus tarayıcısını aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirerek deneyimleyebilirsiniz.
Google Play: Firefox Focus
App Store: Firefox Focus
https://www.engadget.com/2018/12/20/firefox-focus-for-android-gets-enhanced-tracking-protection/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle