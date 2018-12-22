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Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi

Firefox Focus isimli gizlilik odaklı tarayıcı geliştirilmeye devam ediyor. Kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi içerisinde tutmayan tarayıcıya yeni gizlilik özellikleri eklendi.
5 ay
9,1b
1
5
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi
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Mozilla tarafından geliştirilen Firefox tarayıcısı tüm kullanıcıları çekmek için farklı tarzda ürünlere sahip. Bunlardan gizlilik odaklı olanı ise Firefox Focus adıyla sunuluyor. Tarayıcı Android ve iOS kullanıcıları için iki sene önce paylaşılmıştı. Temel olarak gezinme sırasında girdiğiniz tüm bilgilerin uygulamadan çıktığınızda silinmesi mantığıyla çalışıyor. Yani şifreleriniz, otomatik doldurma bilgileriniz ve geçmişiniz dahil hiçbir bilgi tarayıcıya kaydedilmiyor.

Android tarafı için yeni araçlar

Firefox Focus’a gelen yeni güncelleme sayesinde Android kullanıcıları “Gelişmiş Takip Koruması” seçeneğine kavuştular. Bu özellik ile tarayıcıda gezinirken istediğiniz sitelere bilgilerinize ulaşma izni verebiliyorsunuz. Böylelikle örneğin konumunuza ihtiyacı olan bir siteyi isteğinize göre yetkilendirebiliyorsunuz. iOS versiyonunda ise tarayıcı, arama önerilerinde bulunmaya başladı. Bu yeni takip özelliği sayesinde çevrimiçi aktivitelerinizin görünürlüğünü daha kolay bir şekilde kontrol edebileceksiniz.

Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi
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Ayrıca Bkz. "Bu yıl mobil uygulamalara 76 milyar dolar harcadık"

Çerezler, siteler arası geçiş takibi vb. birçok verinin de erişime kapatılabileceği bu yeni özellik Google’un güvenli arama servisiyle de birleşerek hizmete sunulmaya başlandı. Firefox Focus tarayıcısını aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirerek deneyimleyebilirsiniz.

Google Play: Firefox Focus

App Store: Firefox Focus


https://www.engadget.com/2018/12/20/firefox-focus-for-android-gets-enhanced-tracking-protection/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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The Hollow 4 ay
FF Focus, ana tarayıcım değil ama, kullandığım ve özelliklerini de oldukça beğendiğim bir tarayıcı. Türkiye'de insanlar şu çok bilmişliği bir bırakamadı gitti.. Privacy ve Anonymity farklı kavramlar. Android OS kullanıp, gayette mahremiyetinize önem vereceğiniz ayarlamalar, özelleştirmeler yapabilirsiniz. Bu bilgi ve öğrenme isteği ile alakalıdır.
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Das Boot 4 ay
Android Os kullanip gizlilik pesine dusmekte ayri bir kafa.
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Father Torque 4 ay
Android System WebView üzerinden çalışırken son derece hızlıydı, zaten telefonumda kasmadan çalışan tek tarayıcıydı. Ne zaman Gecko motoruna geçti, hem kapladığı yer arttı hem de eski performansını aratır oldu. Şimdi Opera Touch'a geçtim, çok daha hızlı.
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JaxFellex 4 ay
son dönemlerde ciddi bir popülerlik ve gelişimler yapmaya başladılar. gerçek bir tarayıcı!
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yorumculuklar 5 ay
Bu tarayıcı bana güven veriyor, örneğin Google bu özelliklerini sunduğunu iddia ettiği bir tarayıcı sunsa güvenmem, gizli sekmesine bile güvenmiyorum adamların. Fakat bu tarayıcı ne yazık ki tek başına kullanılabilecek düzeyde değil. Denedim fakat, feragat etmek gereken çok şey var ve günlük hayatta kullanışlılığı ciddi ölçüde düşürüyor
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