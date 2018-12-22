Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi

Mozilla tarafından geliştirilen Firefox tarayıcısı tüm kullanıcıları çekmek için farklı tarzda ürünlere sahip. Bunlardan gizlilik odaklı olanı ise Firefox Focus adıyla sunuluyor. Tarayıcı Android ve iOS kullanıcıları için iki sene önce paylaşılmıştı. Temel olarak gezinme sırasında girdiğiniz tüm bilgilerin uygulamadan çıktığınızda silinmesi mantığıyla çalışıyor. Yani şifreleriniz, otomatik doldurma bilgileriniz ve geçmişiniz dahil hiçbir bilgi tarayıcıya kaydedilmiyor.

Android tarafı için yeni araçlar

Firefox Focus’a gelen yeni güncelleme sayesinde Android kullanıcıları “Gelişmiş Takip Koruması” seçeneğine kavuştular. Bu özellik ile tarayıcıda gezinirken istediğiniz sitelere bilgilerinize ulaşma izni verebiliyorsunuz. Böylelikle örneğin konumunuza ihtiyacı olan bir siteyi isteğinize göre yetkilendirebiliyorsunuz. iOS versiyonunda ise tarayıcı, arama önerilerinde bulunmaya başladı. Bu yeni takip özelliği sayesinde çevrimiçi aktivitelerinizin görünürlüğünü daha kolay bir şekilde kontrol edebileceksiniz.

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Çerezler, siteler arası geçiş takibi vb. birçok verinin de erişime kapatılabileceği bu yeni özellik Google’un güvenli arama servisiyle de birleşerek hizmete sunulmaya başlandı. Firefox Focus tarayıcısını aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirerek deneyimleyebilirsiniz.

Google Play: Firefox Focus

App Store: Firefox Focus

https://www.engadget.com/2018/12/20/firefox-focus-for-android-gets-enhanced-tracking-protection/