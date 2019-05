Bu yıl mobil uygulamalara 76 milyar dolar harcadık

Mobil uygulamalar bugün artık kendi ekonomisini oluşturmuş durumda. Devasa gelirlerin döndüğü ve dünya devi firmaların doğduğu mobil uygulama dünyası büyümeye devam ediyor. Yakın gelecekte en büyük ekonomilerden birisi olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Dev bir ekonomi

App Annie tarafından yapılan analize göre 2018 yılında mobil uygulamalar yaklaşık 113 milyar indirme rakamına ulaşacak. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 10 civarında bir artış söz konusu. Uygulamalara harcanan para ise 76 milyar dolar ile yüzde 20 civarında büyüme sağlayacak.

Diğer taraftan kullanıcıların bir uygulamalara harcadıkları günlük ortalama süre 3 saat olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre yüzde 10 artış var. Mobil dünyada en çok kullanılan uygulamalar ise sosyal medya uygulamaları olarak dikkat çekiyor.

Bu yıl en çok indirilen oyun Helix Jump olmuş. Sonrasında Subway Surfers ve PUBG Mobile geliyor. Clash of Clans gibi yapımlar artık üst sıralarda yer almazken mobil tarafta farklı bir strateji izleyen Fortnite her iki kategoride de kendisine yer bulamamış. En çok par harcanan oyunlar ise Fate/Grand Order, Honour of Kings ve Monster Strike olmuş.

Uygulama tarafında en çok indirilen Facebook Messenger, Facebook, WhatsApp ve Tik Tok olarak dikkat çekiyor. En çok gelir elde eden ise Netflix, Tinder ve Tencent Video şeklinde sıralanıyor.

Önümüzdeki yıl bu rakamların katlanarak arttığını göreceğiz. Daha fazla kullanıcının mobil cihaz dünyasına dahil olması bunda etkili oluyor. Uygulamalara harcanan paranın yüzde 60 civarında artış göstererek 122 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.