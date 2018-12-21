Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu yıl mobil uygulamalara 76 milyar dolar harcadık

Üç milyar civarında cihaz sayısına sahip olan mobil dünyada uygulamalar da tabiri yerindeyse para basıyor. Sadece bu yıl mobil uygulamalara 76 milyar dolar para harcadık.
5 ay
5,3b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil uygulamalar bugün artık kendi ekonomisini oluşturmuş durumda. Devasa gelirlerin döndüğü ve dünya devi firmaların doğduğu mobil uygulama dünyası büyümeye devam ediyor. Yakın gelecekte en büyük ekonomilerden birisi olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Dev bir ekonomi

App Annie tarafından yapılan analize göre 2018 yılında mobil uygulamalar yaklaşık 113 milyar indirme rakamına ulaşacak. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 10 civarında bir artış söz konusu. Uygulamalara harcanan para ise 76 milyar dolar ile yüzde 20 civarında büyüme sağlayacak.

Ayrıca Bkz. "Fortnite 14 gün etkinliği başladı"

Diğer taraftan kullanıcıların bir uygulamalara harcadıkları günlük ortalama süre 3 saat olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre yüzde 10 artış var. Mobil dünyada en çok kullanılan uygulamalar ise sosyal medya uygulamaları olarak dikkat çekiyor.

Bu yıl en çok indirilen oyun Helix Jump olmuş. Sonrasında Subway Surfers ve PUBG Mobile geliyor. Clash of Clans gibi yapımlar artık üst sıralarda yer almazken mobil tarafta farklı bir strateji izleyen Fortnite her iki kategoride de kendisine yer bulamamış. En çok par harcanan oyunlar ise Fate/Grand Order, Honour of Kings ve Monster Strike olmuş.

Uygulama tarafında en çok indirilen Facebook Messenger, Facebook, WhatsApp ve Tik Tok olarak dikkat çekiyor. En çok gelir elde eden ise Netflix, Tinder ve Tencent Video şeklinde sıralanıyor.

Önümüzdeki yıl bu rakamların katlanarak arttığını göreceğiz. Daha fazla kullanıcının mobil cihaz dünyasına dahil olması bunda etkili oluyor. Uygulamalara harcanan paranın yüzde 60 civarında artış göstererek 122 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/App-downloads-rise-10-per-cent-in-2018_id112148 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yeşilbarış 5 ay
ben kuruş harcamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 5 ay
Şu listeye bir bakıyorum da telefon üreticileri bir sürü sensör ek özellik vb. boşuna koyuyorlar. Bu nimetlerden tam anlamıyla faydalanan, hayatta bir şeyler çözen hiçbir uygulama listeye girememiş resmen. Mobil dünya oyun + facebook etrafında dönüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 5 ay

yorumculuklar
Şu listeye bir bakıyorum da telefon üreticileri bir sürü sensör ek özellik vb. boşuna koyuyorlar. Bu nimetlerden tam anlamıyla faydalanan, hayatta bir şeyler çözen hiçbir uygulama listeye girememiş resmen. Mobil dünya oyun + facebook etrafında dönüyor.

Ben kullanıyorum. Mesela uçağa bindiğimde uçağın hızına, GPS koordinatlarına, yüksekliğe filan bakıyorum. Güzel oluyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 5 ay
En çok para harcananlar da adını bile duymadığım oyunlar var.. İlginç..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay SpaceX yılın son görevini bugün gerçekleştiriyor [Güncellendi] 5 ay Rögar kapakları, 5G kapsama alanını genişletmek için kullanılabilir 5 ay Google Lens 1 milyar öğeyi tanıyabiliyor 5 ay NVIDIA, Ocak ayında GeForce RTX 2060 ve GeForce GTX 1160 GPU'larını piyasaya sürebilir 5 ay 2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018 5 ay Inseego 5G NR Hotspot ilk 5G kablosuz açık bağlantı noktası olacak 5 ay Haftaya A101 marketlerde daha ucuz Honor 8X var, BİM marketler uygun fiyata Meizu hoparlör satacak 5 ay Angry Birds Dream Blast ön kayıtlara başladı 5 ay Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi 5 ay ABD ordusunun kullandığı Android uygulamalarında önemli açıklar bulundu 5 ay Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf 5 ay Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak 5 ay Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor 5 ay Monster yeni Pusat Serisi oyuncu ekipmanlarını satışa sundu 5 ay Google’un tuz kullanarak enerji depolama projesi kendi şirketine kavuştu 5 ay Samsung yeni Akıllı TV'lerine Google Asistan'ı ekliyor 5 ay LG yeni 4K lazer sinema projeksiyon cihazını CES 2019 fuarına getiriyor 5 ay 2018 yılında tanıtılan en ilgi çekici konsept araçlar [Galeri] 5 ay 48MP kameralı son telefon Umidigi S3 Pro oldu 5 ay 3000TL'ye oyuncu kasası olur mu? "DH-A2 incelemesi" 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Bu yıl mobil uygulamalara 76 milyar dolar harcadık Sonraki 3 ön kameralı Meitu V7 Tonino Lamborghini tanıtıldı 5 ay AMD Athlon 220GE ve Athlon 240GE işlemcileri duyuruldu 5 ay Bir dönem Türkiye'de de satılan Daihatsu Copen'in coupe versiyonu tanıtıldı 5 ay PlayStation için yılbaşı indirimleri başladı 5 ay Porsche motoru takılan Transporter 580 beygirlik canavara dönüştü 5 ay Uygun Fiyata Ses Kasmalık 7.1 Oyun Kulaklığı: Trust Gxt350 Radius 5 ay iPhone şimdi de Almanya’da yasaklanıyor 5 ay Kendi gücünü sağlayan elektrikli bandaj, yaraları daha hızlı iyileştirebilir 5 ay DH ziyaretçilerine Glovo’da 20 TL indirim 5 ay Gameloft, ödüllü SongPop geliştiricisini satın aldı 5 ay LEGO The Lord of the Rings oyunu Steam üzerinde ücretsiz 5 ay Apple’ın Everyone Can Code girişimine ülkemizden 11 okul dahil oldu 5 ay Windows Sandbox ile şüpheli uygulamaları izole edebileceksiniz 5 ay Moto G7 serisinin basın görseli internete sızdırıldı 5 ay Men in Black International'ın ilk fragmanı yayımlandı 5 ay Xbox Live Gold Ocak 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu 5 ay Galaxy S10 serisinin isimleri ortaya çıktı: S10 Lite, S10 Plus ve S10 Edge 5 ay Resident Evil 2 demosu ortaya çıktı: İşte detayları 5 ay LG’den FreeSync destekli 32 inçlik oyuncu monitörü 5 ay Merakla beklenen Steam Kış İndirimleri başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim