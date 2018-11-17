Firefox Quantum hacklenmiş sitelere giren kullanıcıları uyaracak

Mozilla, Firefox Quantum web tarayıcısına yeni bir güvenlik özelliği eklediğini duyurdu. Tarayıcı artık daha önce güvenlik ihlaline uğramış yani hackenmiş bir web sitesi ziyaret edildiğinde uyarı göstererek kullanıcıları bilgilendirecek.

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Firefox Quantum'a dahiledilen "Firefox Monitor Bildirimleri" adlı araç, erişim sağlanmakta olan web sitesinin son zamanlarda güvenlik ihlali yaşayıp yaşamadığını kontrol edecek. Eğer böyle bir durum söz konusu ise küçük bir bildirim kutusu aracılığı ile kullanıcıları uyaracak.

Uyarılar her site için yalnızca bir kez görünecek

Geride bıraktığımız son birkaç yılda Facebook ve Sony gibi çok sayıda büyük web sitesinin hacklendiğine şahit olduk. Bilgisayar korsanları söz konusu sitelere saldırarak kullanıcı verilerine erişmiş ve milyonlarca kişinin hassas bilgileri üçüncü şahısların eline geçmişti. Teknoloji devleri bile bu saldırılar karşısında çaresiz kalabilirken küçük web siteleri çok daha kolay bir şekilde hacklenebiliyor.

Firefox Monitor özelliği, kullanıcıları her site için bir kez uyaracak ve bu uyarılar sadece son 12 ay içinde ihlal edilen web siteleri ziyaret edildiğinde gösterilecek. Bununla birlikte kullanıcılar uyarı bildirimine tıklayarak Firefox Monitor sitesini ziyaret edip verilerinin tehlikeye girip girmediğini kontrol edebilecekler.

https://blog.mozilla.org/blog/2018/11/14/firefox-monitor-launches-in-26-languages-and-adds-new-desktop-browser-feature/