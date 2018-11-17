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Firefox Quantum hacklenmiş sitelere giren kullanıcıları uyaracak

Firefox Quantum web tarayıcısı artık daha önce güvenlik ihlali yaşanmış web sitelerine erişim sağlandığında kullanıcıları uyararak daha dikkatli olmalarını sağlayacak...
6 ay
7,2b
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7
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Mozilla, Firefox Quantum web tarayıcısına yeni bir güvenlik özelliği eklediğini duyurdu. Tarayıcı artık daha önce güvenlik ihlaline uğramış yani hackenmiş bir web sitesi ziyaret edildiğinde uyarı göstererek kullanıcıları bilgilendirecek.
Ayrıca Bkz. "Windows 10'un e-posta uygulamasına reklam geliyor"
Firefox Quantum'a dahiledilen "Firefox Monitor Bildirimleri" adlı araç, erişim sağlanmakta olan web sitesinin son zamanlarda güvenlik ihlali yaşayıp yaşamadığını kontrol edecek. Eğer böyle bir durum söz konusu ise küçük bir bildirim kutusu aracılığı ile kullanıcıları uyaracak.

Uyarılar her site için yalnızca bir kez görünecek

Geride bıraktığımız son birkaç yılda Facebook ve Sony gibi çok sayıda büyük web sitesinin hacklendiğine şahit olduk. Bilgisayar korsanları söz konusu sitelere saldırarak kullanıcı verilerine erişmiş ve milyonlarca kişinin hassas bilgileri üçüncü şahısların eline geçmişti. Teknoloji devleri bile bu saldırılar karşısında çaresiz kalabilirken küçük web siteleri çok daha kolay bir şekilde hacklenebiliyor.
Firefox Monitor özelliği, kullanıcıları her site için bir kez uyaracak ve bu uyarılar sadece son 12 ay içinde ihlal edilen web siteleri ziyaret edildiğinde gösterilecek. Bununla birlikte kullanıcılar uyarı bildirimine tıklayarak Firefox Monitor sitesini ziyaret edip verilerinin tehlikeye girip girmediğini kontrol edebilecekler.

https://blog.mozilla.org/blog/2018/11/14/firefox-monitor-launches-in-26-languages-and-adds-new-desktop-browser-feature/ Yorum Yaz
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Ohol Oula 6 ay en beğenilen Rachsuchtig
Gelip evinde yemek de yapsın mı? Bir şeyi de beğenin ya daha ne yapsın Mozilla!!!!!
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Vega 6 ay
Keşke Google Translate uzantısı da olsa.Sırf bu uzantı yok diye Firefox kullanamıyorum.Chrome'da çok işime yarıyor bu uzantı.Firefox'a gelse anında Chrome'u bırakır geçerim.
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CEM0KA 5 ay Vega
Im Translator kullanabilirsin, ayarları da Türkçe.
Şimdi bırak git Chromeyı :)
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JaxFellex 5 ay Vega
var öyle uzantı çokda başarılı bir eklenti. kesinlikle bakmanı tavsiye ederim; Google Translate for Selected Text bu şekilde arat dediğim eklenti gelecek. işine yarayacaktır.
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maxmania 6 ay
büyük ihtimal o uyarı pencere 1 kez açılıyordur, gene görünür bir yere uyarı simgesi koyarlar.
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Rachsuchtig 6 ay
Her site icin sadece bir kez uyarmasi sacma degil mi? Not mu tutalim yani her siteyi?
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Ohol Oula 6 ay Rachsuchtig
Gelip evinde yemek de yapsın mı? Bir şeyi de beğenin ya daha ne yapsın Mozilla!!!!!
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