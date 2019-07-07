Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor

Başta Chrome ve Firefox olmak üzere birçok tarayıcı reklam engelleme konusunda çalışmalar yürütüyor. Örneğin Google Chrome’un sadece rahatsız edici reklamları engelleyen özelliği 9 Temmuz tarihinde devreye girecek. Mozilla da kendi Firefox tarayıcısı için ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor.

Ayda 5 dolar ücret

Mozilla’nın internet reklamları konusunda bir hamle yapmaya hazırladığı Şubat ayında yayınlanan blog yazısından beri biliniyor. Sonunda ücretli abonelik fikrinin kullanıma açılacağı tarih geldi. Bazı kullanıcılara davetler bile gönderilmeye başlandı. Firefox Ad-free Internet ismiyle bu bağlantıdaki yerini alan servisin ücreti 4.99 dolar olarak gözüküyor. Yani reklamsız internet deneyimi için sizden aylık abone olmanız istenecek.

Firefox, servisi tanıtırken site bu paranın direkt olarak site sahipleriyle paylaşılacağını belirtiyor. Hatta daha fazla para kazanabilecekleri söyleniyor. Kısacası reklamlar yerine sizin ödediğiniz parayla siteler faaliyetlerine devam edecek.

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Mozilla’nın servisini Scroll isimli firma ile yaptığı anlaşma ile devreye sokması bekleniyor. Scroll firması aralarında USA Today, Vox, BuzzFeed gibi yayımlarında bulunduğu 12 firmayla abonelik anlaşması barındırıyor. Yani servis öncelikle popüler haber sitelerinin kullanıcılara reklamsız deneyim sunmasına odaklanacak.

https://www.engadget.com/2019/07/06/mozilla-ad-free-news-subscription-beta-invites/