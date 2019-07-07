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Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor

Reklam engelleme konusunda tarayıcıların farklı çözümler üzerinde çalıştığını biliyoruz. Mozilla da kullanıcılardan ücret alıp, girilen sitelere paylaşma fikrini test etmeye hazırlanıyor.
19 sa. (Son Güncelleme: 19 sa.)
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Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor
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Başta Chrome ve Firefox olmak üzere birçok tarayıcı reklam engelleme konusunda çalışmalar yürütüyor. Örneğin Google Chrome’un sadece rahatsız edici reklamları engelleyen özelliği 9 Temmuz tarihinde devreye girecek. Mozilla da kendi Firefox tarayıcısı için ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor.

Ayda 5 dolar ücret

Mozilla’nın internet reklamları konusunda bir hamle yapmaya hazırladığı Şubat ayında yayınlanan blog yazısından beri biliniyor. Sonunda ücretli abonelik fikrinin kullanıma açılacağı tarih geldi. Bazı kullanıcılara davetler bile gönderilmeye başlandı. Firefox Ad-free Internet ismiyle bu bağlantıdaki yerini alan servisin ücreti 4.99 dolar olarak gözüküyor. Yani reklamsız internet deneyimi için sizden aylık abone olmanız istenecek.

Firefox, servisi tanıtırken site bu paranın direkt olarak site sahipleriyle paylaşılacağını belirtiyor. Hatta daha fazla para kazanabilecekleri söyleniyor. Kısacası reklamlar yerine sizin ödediğiniz parayla siteler faaliyetlerine devam edecek.

Ayrıca Bkz. "Honor Band 5’ten ilk görüntü geldi"

Mozilla’nın servisini Scroll isimli firma ile yaptığı anlaşma ile devreye sokması bekleniyor. Scroll firması aralarında USA Today, Vox, BuzzFeed gibi yayımlarında bulunduğu 12 firmayla abonelik anlaşması barındırıyor. Yani servis öncelikle popüler haber sitelerinin kullanıcılara reklamsız deneyim sunmasına odaklanacak.


https://www.engadget.com/2019/07/06/mozilla-ad-free-news-subscription-beta-invites/ Yorum Yaz
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caneycaney 17 sa. en beğenilen
"Roklom ongolloyoco kollonorok hokkono gosp odoyorsonoz" hebele hübele diyen arkadaşa ithafen ;
Kendisi dh ye bu engelleyiciler olmadan hiç girmiş mi acaba?Girip gözleri kanamadıysa tebrikler.
"Roklom ongolloyoco kollonorok hokkono gosp odoyorsonoz" hebele hübele diyen arkadaşa ithafen ;Kendisi dh ye bu engelleyiciler olmadan hiç girmiş mi acaba?...
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Henkan 5 sa. yeni yorumcu
Brave varken çok gereksiz olmuş. Bence fail fast örneği olacak.
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SEO-Uzmanı 10 sa.
osurdum sesini duyan var mı !? :) :D
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The Hollow 12 sa.
Mozilla keşke bu işe hiç bulaşmasaydı. Reklam engelleme işinde hiç para yok. Ücretsiz çözümlerden Pi-hole, AdGuard, uBlock Origin'in vs. gayet iyi olduğu piyasada hiç tutmaz bu iş. Zaten artık en basitinden, VPN hizmeti alsan bile içerisinde Server (DNS) tabanlı reklam engelleyiciyle geliyor. Bir de Mozilla, VPN işine de giriyor. Şimdi hem VPN'i ücretli satacaksın, hem de reklam engelleme servisini ücretli satacaksın. Herkes şirketlere para kazandırmayı düşünecek kendi cebini hiç düşünmeyecek.. Oldu. Bu kafayla daha çok zarara uğrarlar. Yenilik yaratacakları işlere girmelilerdi.
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csh 8 sa. The Hollow
Etik tarafini dusundun mu hic?
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FantomİçinF 16 sa.
mantıklı aslında.. bildiğim kadarıyla googleın da gelirleri %80inin üzerinde reklamlardan, biz böyle kafamıza göre reklamları engellediğimizde olan sitelere oluyor para akışı olmuyor. bu 5 dolar reklam engelleyicinin yapımcısına değil de sitelere gidecekse destek verebilirim.
cebinizden çıkan para haklı bir yere gidiyorsa bu kadar korkmayın.
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sniper23 16 sa.
Google bu reklam engelleyici konusunda ne yapacak merak ediyorum. Google Adsense i bu inanılmaz zarara uğratıyor.
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caneycaney 17 sa. en beğenilen
"Roklom ongolloyoco kollonorok hokkono gosp odoyorsonoz" hebele hübele diyen arkadaşa ithafen ;
Kendisi dh ye bu engelleyiciler olmadan hiç girmiş mi acaba?Girip gözleri kanamadıysa tebrikler.
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BumberShoot 17 sa.
Reklam engelleyici kullanarak sitelerin ve içerik üreticilerinin hakkını gasp ediyorsunuz bir de marifet gibi yazıyorsunuz yaptığınız hırsızlık farkında bile değilsiniz
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Red Wheelbarrow 17 sa. BumberShoot
Mesut abi de kullanıyor çaktırma hocam

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zdniz 10 sa. BumberShoot
Çok şaçma bir yorum yapmıssın o halde siteyi ücretli yapsınlar parayı veren girsin kimse buraya giriceksin diye kafasına silah dayamıyo ben mecburmuyum reklam görmeye emekmiş emeklerinin karşılıgını alıyorlarki burdalar almasalar 500 defa kapatıp gitmişlerdi emin ol ondan sadece daha fazla kazanma hırsından dolayı bunlar...
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smart1978 18 sa.
Modeme reklam engellemeci olacak kokten cozum mis gibi ...
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zdniz 10 sa. smart1978
Bi tane var proxy üzerinden yapıyor ama ben kurmayı bir türlü beceremedim o yüzden sildim
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ipli jeton 18 sa.
En olmadı reklam sunucularının IP'lerini modemden bloklarsın. Şimdilik en garanti çözüm.
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csh 8 sa. ipli jeton
O icerigi de bloklasa nasil olur? Icerigi kullanirken guzel ama reklam izlerken yada reklam izlememek icin para verirken kotu. Bence emek yonunden bakmalisiniz. Sonra "neden ulkemizde birseyler uretilemiyor, neden hersey yurtdisinda" seklinde dusunuyoruz. Once emege saygi gostermeliyiz bence.
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karbon12 19 sa.
Kapitalizmin güzelliği! Reklâm için para alıyor, engellemek için para alıyor...
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csh 8 sa. karbon12
Engellemek icin para almak zorunda cunku o kullandigin icerigin yapimcisi da o icerigi yapmak icin para kazanmak zorunda. Bence kapitalizm degil de emegin karsiligini vermek bu ve Mozilla'ya gercekten yakisan bir cozum olmus.
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