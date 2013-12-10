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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fisher-Price'dan iPad'e özel bebek koltuğu: Newborn Toddler Apptivity

5 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fisher-Price'dan iPad'e özel bebek koltuğu: Newborn Toddler Apptivity
Çocuklar / bebekler için hazırladığı yaratıcı ve eğlenceli oyuncaklar ülkemizde de satılan bilindik firmalardan Fisher-Price, çağın gereklerine ve gelen taleplere uygun olarak geliştirdiği iPad uyumlu bebek koltuğunu duyurdu.

Marketlerde yer alan birçok faydalı uygulamanın da katkısıyla, aileler artık çocuklarına tablet bilgisayarlar veriyor ve küçük yaşlarda teknoloji ile tanıştırıyorlar. Bunu kolaylaştırmak için Fisher-Price'ın hazırladığı yeni Newborn Toddler Apptivity koltuk ise, iPad modellerini üzerinde oyuncaklar yer alan özel kolunda taşıyabiliyor ve böylece hem tablet korunmuş oluyor hem de çocukların her noktada ilginç ve eğlenceli içeriklere ulaşması kolaylaşmış oluyor. 18 kg kadar taşıma kapasitesi olduğu belirtilen, üzerinde 7-inç boyutunda bir ayna bulunan ve 10-12 dakika içerisinde otomatik olarak yavaşlayan özel uygulamalarla gelen ürün, ilginç bir deneyim vaat ediyor.

Amazon gibi yabancı satış kanalları üzerinden 80$ fiyat etiketiyle satın alınabilen Fisher-Price Newborn Toddler Apptivity koltuğu hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
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video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

http://appadvice.com/appnn/2013/12/say-what-fisher-price-introduces-a-new-ipad-bouncy-seat-for-infants Yorum Yaz
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cceviz 5 yıl en beğenilen
bebeğin çevreyi izleyerek çevredeki hareketleri yorumlayarak öğrenmesi yerine bir ekrana bakmasının, koyun karekterli bir nesil yetiştirmek için ne kadar büyük bir adım olduğunu tahmin bile edemezsiniz.
bebeğin çevreyi izleyerek çevredeki hareketleri yorumlayarak öğrenmesi yerine bir ekrana bakmasının, koyun karekterli bir nesil yetiştirmek için ne kadar büyük ...
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Berbat Ferhat 5 yıl
Tanıtım videosu değil eleştiri videosu bu. Doktor diyor ki 2 yaşından önce televizyon ve bilgisayar da dahil hiçbir ekranı çocuklara tavsiye etmiyoruz.
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pofpor01 5 yıl
Çocuk gıkını çıkarmasın da ne yaparsa yapsın diyen anneler için bire bir.
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ardarda45 5 yıl
ulen ne işsizler var ya böle bişi yapmışlar bide reklamını yapıyorlar....
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BaranGunduz 5 yıl
Böyle şeyleri çocuklardan uzak tutmak gerek.
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cceviz 5 yıl en beğenilen
bebeğin çevreyi izleyerek çevredeki hareketleri yorumlayarak öğrenmesi yerine bir ekrana bakmasının, koyun karekterli bir nesil yetiştirmek için ne kadar büyük bir adım olduğunu tahmin bile edemezsiniz.
Yanıtla +15
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Berbat Ferhat 5 yıl
Tanıtım videosu değil eleştiri videosu bu. Doktor diyor ki 2 yaşından önce televizyon ve bilgisayar da dahil hiçbir ekranı çocuklara tavsiye etmiyoruz.
Yanıtla +9
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Takao 5 yıl
sanırım yakın da ipad için araba kılıfı da çıkacak :(
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pofpor01 5 yıl
Çocuk gıkını çıkarmasın da ne yaparsa yapsın diyen anneler için bire bir.
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