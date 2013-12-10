Fisher-Price'dan iPad'e özel bebek koltuğu: Newborn Toddler Apptivity

Çocuklar / bebekler için hazırladığı yaratıcı ve eğlenceli oyuncaklar ülkemizde de satılan bilindik firmalardan Fisher-Price, çağın gereklerine ve gelen taleplere uygun olarak geliştirdiği iPad uyumlu bebek koltuğunu duyurdu.





Marketlerde yer alan birçok faydalı uygulamanın da katkısıyla, aileler artık çocuklarına tablet bilgisayarlar veriyor ve küçük yaşlarda teknoloji ile tanıştırıyorlar. Bunu kolaylaştırmak için Fisher-Price'ın hazırladığı yeni Newborn Toddler Apptivity koltuk ise, iPad modellerini üzerinde oyuncaklar yer alan özel kolunda taşıyabiliyor ve böylece hem tablet korunmuş oluyor hem de çocukların her noktada ilginç ve eğlenceli içeriklere ulaşması kolaylaşmış oluyor. 18 kg kadar taşıma kapasitesi olduğu belirtilen, üzerinde 7-inç boyutunda bir ayna bulunan ve 10-12 dakika içerisinde otomatik olarak yavaşlayan özel uygulamalarla gelen ürün, ilginç bir deneyim vaat ediyor.





Amazon gibi yabancı satış kanalları üzerinden 80$ fiyat etiketiyle satın alınabilen Fisher-Price Newborn Toddler Apptivity koltuğu hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://appadvice.com/appnn/2013/12/say-what-fisher-price-introduces-a-new-ipad-bouncy-seat-for-infants