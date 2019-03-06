Fitbit Versa Lite Edition temel anlamda fitness takibi sunuyor

Pebble girişimini satın aldıktan sonra işletim sistemini özelleştiren Fitbit, bu platformu temel alan giyilebilir cihazlarının sayısını arttırıyor. Fitbit Versa serisine eklenen Lite sürümü temel anlamda fitness takibi sunuyor.

Fitbit Versa Lite Edition özellikleri ve fiyatı

Fitbit Versa Lite Edition dokunmatik bir ekrana sahip ve dış mekânda da net bir görünüm sunuyor. Ekran Gorilla Glass ile korunuyor. Ayrıca kenar kısımda tek bir tuş ile de kontroller sağlanıyor. Gövde su altında kullanıma dayanıklı.

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Nabız ölçen ve uyku takibi yapan cihaz fitness değerlerini de takip ediyor. Hedefe yönelik egzersiz modları sunan cihaz telefonun GPS modülü üzerinden gerçek zamanlı mesafe takibi de yapabiliyor.

Yine uygulama ekosistemine açık olan saat tek şarj ile 4 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Bununla birlikte ekran üzeri çalışma takibi, müzik uygulamaları, müzik dosyalarını kaydedebilme, jiroskop, barometre ve baskı sensörleri barındırmıyor. Fiyatı 160$ olan Fitbit Versa Lite Edition çok satan orijinal modelin iyi bir alternatifi olacak.