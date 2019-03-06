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Fitbit Versa Lite Edition temel anlamda fitness takibi sunuyor

Fitbit’in çok satan Versa serisine daha uygun fiyatlı bir alternatif ekleniyor. Fitbit Versa Lite Edition temel anlamda fitness takibi yaparak maliyetleri düşürmeye çalışmış.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pebble girişimini satın aldıktan sonra işletim sistemini özelleştiren Fitbit, bu platformu temel alan giyilebilir cihazlarının sayısını arttırıyor. Fitbit Versa serisine eklenen Lite sürümü temel anlamda fitness takibi sunuyor.

Fitbit Versa Lite Edition özellikleri ve fiyatı

Fitbit Versa Lite Edition dokunmatik bir ekrana sahip ve dış mekânda da net bir görünüm sunuyor. Ekran Gorilla Glass ile korunuyor. Ayrıca kenar kısımda tek bir tuş ile de kontroller sağlanıyor. Gövde su altında kullanıma dayanıklı.

Ayrıca Bkz. "Samsung televizyonları gelecekte tamamen kablosuz olacak"

Nabız ölçen ve uyku takibi yapan cihaz fitness değerlerini de takip ediyor. Hedefe yönelik egzersiz modları sunan cihaz telefonun GPS modülü üzerinden gerçek zamanlı mesafe takibi de yapabiliyor.

Yine uygulama ekosistemine açık olan saat tek şarj ile 4 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Bununla birlikte ekran üzeri çalışma takibi, müzik uygulamaları, müzik dosyalarını kaydedebilme, jiroskop, barometre ve baskı sensörleri barındırmıyor. Fiyatı 160$ olan Fitbit Versa Lite Edition çok satan orijinal modelin iyi bir alternatifi olacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Fitbit-Versa-Lite-Edition-official_id114315 Yorum Yaz
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Silent Guardian 2 ay
Amazfit Bip kullanıcıları yükselişte. Apple Watchtan sonra ilaç gibi geldi bana da. Özellikle pil ömrü sağolsun. Aranan her şey var. Bir de Türkçe karakter desteklese...
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Fenomenon 2 ay
Bu fitbit nasıl satışlarını artırdı anlamıyorum
Bu fiyata şarjı çok daha uzun giden ve malzeme kalitesi bundan 10 kat daha iyi olan amazfit var.
Hadi onu geçtim yarı fiyatına amazfit bip var. Çok garip gerçekten
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sis651 2 ay Fenomenon
Fitbit zaten bu alanda lider gibi ve ürünleri pahalı da değil ki. Benim asıl merak ettiğim Garmin gibi pahalı ürünler satan firmalar.

Şimdiye kadar iyi gittiler ama Amazfit Versa ve diğerleri ile işleri iyice zorlaşacak gibi. Bir de bir firma ile başlayınca insan diğerine geçmek istemiyor. Amazfit'e geçsem diyorum mesela, eski tüm aktiviteleri, istatistikleri hepsini nasıl taşıyacağım, hiç gerek yok. :D En ucuz Garmin bilekliği alıp düzgün bir Samsung ya da Android Wear akıllı saat kullanabilirim belki diye düşünmeye başladım.
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